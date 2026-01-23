Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις
Ο δήμαρχος της Νάπολι Γκαετάνο Μανφρέντι δήλωσε ότι «η τιμητική υπηκοότητα για τον πρόεδρο είναι μια ισχυρή βούληση που έχουμε και θα την υλοποιήσουμε σύντομα»
Για τη Νάπολι η ομάδα είναι σημείο αναφοράς. Δεν ξεχνούν ότι ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις την οδήγησε στο νέο κεφάλαιο της ιστορίας της, καθώς ανέλαβε τα ηνία της το 2004, όταν η ομάδα επανιδρύθηκε μετά την πτώχευση. Από τότε η ομάδα κατέκτησε αρκετούς σημαντικούς τίτλους, συγκεκριμένα 2 πρωταθλήματα (SERIE A), 6 Κύπελλα Ιταλίας και 2 Supercoppa Italiana.
Και τα 22 αυτά χρόνια η συνεργασία του Ντε Λαουρέντις με τον Δήμο της Νάπολι είναι στενή και δημιουργική. Το επιβεβαίωσε και δήμαρχος Γκαετάνο Μανφρέντι, ο οποίος μίλησε στο Radio Tutto Napoli, αναφερόμενος σε διάφορα θέματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της πόλης.
Εκτός από την αναβάθμιση του σταδίου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο Μανφρέντι αποκάλυψε ότι «ο Δήμος είναι έτοιμος να απονείμει τιμητική υπηκοότητα στον πρόεδρο της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις. Για να δώσει και έμφαση, έκανε λόγο για ισχυρή βούληση. Η διάκριση αυτή θα είναι συμβολική και τιμητική, όμως έχει μεγάλο ηθικό αντίκρυσμα καθώς αναγνωρίζει τη συνεισφορά του στην πόλη και την ομάδα.
Όπως δήλωσε ο Μανφρέντι τόνισε ότι ο διάλογος με τον σύλλογο της Νάπολι είναι συνεχής και εποικοδομητικός και επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως οι εγκαταστάσεις και η ανάπτυξη του αθλητικού τοπίου. Η διοίκηση του Δήμου εργάζεται πάντα προς όφελος της πόλης, αξιολογώντας όλες τις δυνατότητες και προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ συλλόγου, πολιτών και δημόσιων χώρων.
Επίσης, τόνισε ότι προτεραιότητα παραμένει η αναβάθμιση του σταδίου Μαραντόνα, που θεωρείται δημόσιο αγαθό θεμελιώδους σημασίας, χωρίς να αποκλείονται μελλοντικές εναλλακτικές λύσεις. Ο δήμαρχος εξήγησε ότι για το νέο στάδιο δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία, κυρίως λόγω περιορισμένων προθεσμιών που ορίζονται μέχρι τον Ιούνιο.
Αναλυτικά ο Μανφρέντι δήλωσε: «Βρεθήκαμε πριν λίγες μέρες για να συζητήσουμε τις διάφορες επιλογές. Εργάζομαι πάντα για να χτίσω κάτι θετικό για την πόλη, ακόμη και μαζί με τον πρόεδρο. Αξιολογούμε όλες τις δυνατότητες, αλλά προς το παρόν εργαζόμαστε στην αναβάθμιση του Μαραντόνα, που είναι δημόσιο πόρο της πόλης. Αν μέχρι τον Ιούνιο προκύψουν συγκεκριμένες εναλλακτικές, είμαστε διαθέσιμοι να τις αξιολογήσουμε. Νέο στάδιο; Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Οι χρόνοι είναι περιορισμένοι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την προθεσμία του Ιουνίου. Η τιμητική υπηκοότητα για τον πρόεδρο; Αυτή είναι μια ισχυρή βούληση που έχουμε, επομένως πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες θα τη συντονίσουμε μαζί του και θα κάνουμε αυτήν την τελετή».
