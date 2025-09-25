Ντε Λαουρέντις: «Το ποδόσφαιρο είναι καταδικασμένο να πεθάνει»

Σκληρή κριτική για την κατάσταση στο ποδόσφαιρο από τον ιδιοκτήτη της Νάπολι Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις σε συνέντευξη Τύπου. Ο Ντε Λαουρέντις προειδοποίησε ότι «το ποδόσφαιρο είναι καταδικασμένο να πεθάνει» και ζήτησε «μοντέρνες απαντήσεις» για να προσελκύσει τους νέους τόσο στα γήπεδα όσο και στις οθόνες. Με όσα είπε προειδοποίησε τις λίγκες της Ευρώπης επειδή το σημερινό παιχνίδι είναι «πολύ αργό, ξεπερασμένο και καταδικασμένο να πεθάνει». Σύμφωνα με τον Ντε Λαουρέντις οι νεότεροι θεατές απομακρύνονται από ένα άθλημα που έχει μείνει στο παρελθόν. Για αυτό και πρότεινε λύσεις.

«Το ποδόσφαιρο είναι καταδικασμένο. Χρειάζονται πραγματικές μεταρρυθμίσεις». Με αυτά τα λόγια, ο Ντε Λαουρέντις ξεκίνησε την σκληρή κριτική του για την τωρινή κατάσταση του αθλήματος.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της Νάπολι «το ποδόσφαιρο πρέπει να βρει μια νέα πορεία, γιατί όπως είναι σήμερα στην Ιταλία και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι καταδικασμένο να πεθάνει, καθώς δεν θα μπορέσει να επιβιώσει και να καλύψει τα τρέχοντα έξοδα».

Τι προτείνει ο Ντε Λαουρέντις; «Ελπίζω κάποια στιγμή να υπάρξει η ευκαιρία να ξανασκεφτούμε πώς να οργανώνουμε τα πρωταθλήματα, πώς να οργανώνουμε το παιχνίδι του ποδοσφαίρου, ώστε τα παιδιά και οι νέοι να μην αποσπώνται όπως κάνουν σήμερα, βλέποντας μόνο τα highlights, γιατί κατά τη διάρκεια των αγώνων ασχολούνται αλλού, δεν έχουν χρόνο να παρακολουθήσουν κάτι που θεωρούν αργό, βαρετό και ξεπερασμένο.

Αυτό θα έπρεπε επίσης να μας προβληματίσει και να μας θέσει το ερώτημα: “Πώς πρέπει να αλλάξει αυτό το ποδόσφαιρο, και γιατί όχι γρήγορα;” Iσως για να ζουν ήσυχα όσοι, κατέχοντας κάποια θεσμική θέση, φοβούνται ότι το παιχνίδι θα σκάσει στα χέρια τους; Αλλά αυτό δεν είναι σωστό ούτε δίκαιο για τα εκατομμύρια οπαδών που θα ήθελαν λιγότερο ανησυχητικές και πιο μοντέρνες λύσεις».

Ο ιδιοκτήτης της Νάπολι προωθεί εδώ και καιρό ριζικές λύσεις. Μεταξύ αυτών είναι η μείωση της Serie A σε 16 ομάδες, μια επιστροφή στο 1986. Πιστεύει ότι λιγότεροι αγώνες θα προστατεύσουν τους παίκτες από εξουθένωση, θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό και θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Μια άλλη πρότασή του είναι οι ελεύθερες μεταδόσεις, χρηματοδοτούμενες από διαφημίσεις. Υποστηρίζει ότι αυτό θα επαναφέρει εκατομμύρια οπαδούς και θα αυξήσει θεαματικά τα νούμερα τηλεθέασης, αναζωπυρώνοντας το πάθος για το ιταλικό ποδόσφαιρο.