Η συνάντηση Ντε Λαουρέντις – Μελόνι δεν είχε πολιτικό μενού

Άρχισε να παίζει σενάριο ότι ο πρόεδρος της Νάπολι Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις θα μπει στην πολιτική και αιτία αποτέλεσε η συνάντησή του με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, όμως ο ίδιος φρόντισε να πάρει αμέσως θέση, διαψεύδοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις απέρριψε (και μάλιστα κατηγορηματικά) την πιθανότητα υποψηφιότητάς του για να διαδεχθεί τον Βιντσέντσο Ντε Λούκα στη θέση του προέδρου της Περιφέρειας Καμπανίας.

Με ανάρτησή του στο X ο ίδιος ο πρόεδρος της Νάπολι Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις επιβεβαίωσε την συνάντηση με την Τζόρτζια Μελόνι, όμως διέψευσε ότι το… μενού είχε να κάνει με την πολιτική, τονίζοντας ότι μίλησαν για ποδόσφαιρο και κινηματογράφο.

«Διάβασα ότι θα με ενδιέφερε να θέσω υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Καμπανίας. Το αρνούμαι κατηγορηματικά», έγραψε ο Ντε Λαουρέντις στα social media, μετά από φήμες για πιθανή υποψηφιότητά του με την κεντροδεξιά ως διάδοχο του Βιντσέντσο Ντε Λούκα.

Παράλληλα ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις αποκάλυψε τι συζήτησε με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στο Παλάτσο Κίτζι στο πρόσφατο ραντεβού τους. «Συνάντησα την Τζόρτζια Μελόνι στο Παλάτσο Κίτζι για να συζητήσουμε για αυτά που πάντα επηρέαζαν την επαγγελματική και επιχειρηματική μου ζωή: τον Κινηματογράφο και το Ποδόσφαιρο», κατέληξε ο Ντε Λαουρέντις.