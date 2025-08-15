Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος
- Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από το πρωί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
- Η ακτινογραφία της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ, η κολακεία και το ένστικτό του
- Συνεργασίες και επενδύσεις στον αμυντικό τομέα από την Porsche
- Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στο κανάλι των «ερυθρόλευκων», μετά το φιλικό παιχνίδι με τη Νάπολι.
Ο Ισπανός τεχνικός επισήμανε πως η ομάδα του λιμανιού ήταν ανταγωνιστική κόντρα στους πρωταθλητές Ιταλίας και πρόσθεσε πως ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
«Ήταν το πιο ανταγωνιστικό ως τώρα φιλικό μας. Έχουμε ένα ακόμα δύσκολο με την Ίντερ. Θεωρώ ότι η ομάδα ήταν ανταγωνιστική. Αγωνίστηκε καλά.
Το πιο σημαντικό αυτήν την εποχή είναι οι παίκτες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και η ομάδα να αφομοιώνει τον τρόπο παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και γενικά ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ένα δύσκολο φιλικό στο οποίο γενικά η ομάδα ανταποκρίθηκε.
Το πρωτάθλημα ξεκινά σε λίγες ημέρες και θεωρώ ότι θα είναι η ομάδα έτοιμη για το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά μόνο μικροτραυματισμούς», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των πειραιωτών.
- Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του μέσου Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς
- Ο Παναθηναϊκός προχωρά με Ουναΐ και Ταμπόρδα
- Ανεπανάληπτη πρόκριση για την Μπρόντμπι (4-0) – Όλα τα αποτελέσματα
- Βιτόρια: «Αξίζαμε την πρόκριση έστω και στα πέναλτι»
- Αλμα της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, πλησίασε την Τσεχία
- «Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις