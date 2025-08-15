Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στο κανάλι των «ερυθρόλευκων», μετά το φιλικό παιχνίδι με τη Νάπολι.

Ο Ισπανός τεχνικός επισήμανε πως η ομάδα του λιμανιού ήταν ανταγωνιστική κόντρα στους πρωταθλητές Ιταλίας και πρόσθεσε πως ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

«Ήταν το πιο ανταγωνιστικό ως τώρα φιλικό μας. Έχουμε ένα ακόμα δύσκολο με την Ίντερ. Θεωρώ ότι η ομάδα ήταν ανταγωνιστική. Αγωνίστηκε καλά.

Το πιο σημαντικό αυτήν την εποχή είναι οι παίκτες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και η ομάδα να αφομοιώνει τον τρόπο παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και γενικά ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ένα δύσκολο φιλικό στο οποίο γενικά η ομάδα ανταποκρίθηκε.

Το πρωτάθλημα ξεκινά σε λίγες ημέρες και θεωρώ ότι θα είναι η ομάδα έτοιμη για το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά μόνο μικροτραυματισμούς», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των πειραιωτών.