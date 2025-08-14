Το εντυπωσιακό γκολ του Τσικίνιο κόντρα στη Νάπολι (vids)

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την πανίσχυρη Νάπολι, σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League, με τον Παρτενοπέι να παίρνουν τη νίκη με 2-1. Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να ηττήθηκαν, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού στάθηκαν πολύ καλά απέναντι στη Νάπολι, που παρατάχθηκε με όλα της τα αστέρια.

Οι Πειραιώτες έδειξαν πολύ καλά στοιχεία και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού πέτυχαν ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Τσικίνιο. Ο Ελ Κααμπί έστρωσε στον Πορτογάλο με το κεφάλι, αυτός είδε τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς εκτός θέσης και με ωραίο ψηλοκρεμαστό σουτ έστειλε την μπάλα… συστημένη στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Νάπολι.

Δείτε το γκολ του Τσικίνιο:

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πολιτάνο. Ο άσος της ιταλικής ομάδας απέφυγε τον Ορτέγκα και με φαλτσαριστό σουτ από δεξιά, από το ύψος της μεγάλης περιοχής, νίκησε τον Μπότη για το 1-0 των Παρτενοπέι.

Στο 53’ η Νάπολι έκανε το 2-0 με τον Λούκα. Ο Ντε Μπρόινε βγήκε στην επίθεση από δεξιά, άνοιξε στον ΜακΤόμινεϊ, αυτός έκανε το γύρισμα, η μπάλα κόντραρε στο πόδι του Πιρόλα και ο Λούκα στο δεύτερο δοκάρι διπλασίασε τα τέρματα για την πρωταθλήτρια Ιταλίας.

H Νάπολη σπάει το πρέσινγκ και κακή αμυντική λειτουργία και 2-0 #OlympiacosFC pic.twitter.com/3DUYZK3Vsz — Karaflodaimonas (@Karaflademon) August 14, 2025

Οι Πειραιώτες πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο επίσης πολύ δυνατό φιλικό που ακολουθεί με την Ίντερ, το ερχόμενο Σάββατο (16/8, 21:30) στο Μπάρι της Ιταλίας.