Ντε Λαουρέντις: «Σε 4 χρόνια πρέπει να φτιάξουμε γήπεδο και προπονητικό κέντρο»

Αποκαλυπτικός ήταν ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις σχετικά με το μέλλον της ομάδας του. Ο πρόεδρος της Νάπολι οριοθέτησε τους επόμενους στόχους του συλλόγου, βάζοντας και χρονικό περιθώριο. «Η Νάπολι τα επόμενα τέσσερα χρόνια πρέπει να σκεφτεί να κατασκευάσει το νέο προπονητικό κέντρο και το νέο γήπεδο, ώστε να ολοκληρώσει τον κύκλο ανάπτυξης που σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη ξεκινήσει τα τελευταία 21 χρόνια», δήλωσε ο Ντε Λαουρέντις.

Βέβαια, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι οι επενδύσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί σήμερα το δυνατό ποδόσφαιρο από οικονομικής άποψης είναι εκείνο της Αγγλίας και, δυστυχώς πρέπει να το παραδεχτώ, της Σαουδικής Αραβίας. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται σε κρίση και πληρώνει την αδυναμία να εκμεταλλευτεί τα «εικονικά γήπεδα», ώστε να αποφέρει τα οικονομικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να μεγαλώσουν το ποδόσφαιρο σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Στην Αγγλία ήταν εξαιρετικοί στο να αποφασίσουν ότι η ομάδα που ανεβαίνει από τη δεύτερη κατηγορία θα εισπράττει τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα».

Ο Ντε Λαουρέντις μίλησε και για τα αγωνιστικά θέματα της Νάπολι: «Στο πρωτάθλημα έχουμε ξεκινήσει καλά. Για εμάς είναι η πρώτη φορά σε αυτή τη νέα μορφή του Champions League, οπότε πάμε προσεκτικά, με πάθος και ενθουσιασμό. Η ομάδα είναι στην αρχή και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στον Κόντε όσο και στους εννέα ποδοσφαιριστές που αποκτήσαμε για να ενισχύσουμε το έμψυχο υλικό μας».

Επίσης, ο Ντε Λαουρέντις αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Αντόνιο Κόντε: «Είναι σημαντικό ότι ο Κόντε έχει απορροφήσει την αγάπη και το πάθος για την ομάδα που κυλούν στους δρόμους της Νάπολι και της γύρω περιοχής. Όταν βρίσκομαι στη Νάπολι νιώθω άλλος άνθρωπος, και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στην ομορφότερη πόλη της Ιταλίας, αλλά πιστεύω ότι αυτό άγγιξε βαθιά και τον Κόντε. Είχε μια μεγάλη και δίκαιη επιτυχία, γιατί κατάφερε να ανακατέψει την τράπουλα παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Σίγουρα μπορεί να τον πείραξε η πώληση του Κβαρατσχέλια, αλλά δεν μπορούσα να ρισκάρω το άρθρο 17 και δεν ήθελα να δώσω αυτή την ικανοποίηση στον παίκτη, τον πατέρα και τον μάνατζέρ του. Έτσι, κάποια στιγμή τον Γενάρη, προχωρήσαμε στην παραχώρηση».