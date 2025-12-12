«Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2023»
Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έριξε τα... καρφάκια του προς τον πρώην προπονητή της ομάδας Λουτσιάνο Σπαλέτι σε σχέση με την αξία του πρωταθλήματος που κατέκτησε.
Μπορεί το 2023, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο της, η Νάπολι να κατέκτησε πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 33 ολόκληρα χρόνια (το προηγούμενο ήταν το 1990 επί εποχής Ντιέγκο Μαραντόνα), οι σχέσεις όμως του νυν προπονητής της Γιουβέντους, Λουτσιάνο Σπαλέτι, με τον ιδιοκτήτη της Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις δεν είναι και οι καλύτερες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 76χρονος παράγοντας θεωρεί πιο σημαντικό το πρωτάθλημα που κατέκτησαν οι Ναπολιτάνοι πέρσι με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο τους και όχι εκείνο με τον Σπαλέτι.
Συγκεκριμένα μιλώντας στα Gazzetta dello Sport Awards, Ντε Λαουρέντις είπε πως το περσινό πρωτάθλημα είχε «την ένταση ενός θρίλερ» και ήταν πολύ πιο δύσκολο από εκείνο που κατέκτησε ο Σπαλέτι το 2023.
Αναλυτικότερα ο πρόεδρος της Νάπολι σχολίασε: «Το πρώτο ήταν κάπως… δεδομένο, βάσει της πορείας από την αρχή. Το δεύτερο, όμως, είναι το πραγματικό Σκουντέτο, επειδή… ιδρώσαμε μέχρι το τέλος. Ήταν σαν θρίλερ: όμορφο και επίπονο. Το σασπένς το έκανε ακόμα πιο απολαυστικό».
Ο πρόεδρος συνέχισε λέγοντας πως η μάχη με την Ίντερ μέχρι την τελευταία αγωνιστική και η τελική επικράτηση επί της Κάλιαρι δημιούργησαν «ένα αποτέλεσμα αντάξιο μπλοκμπάστερ ταινίας».
Κι όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους οπαδούς της Νάπολι, καθώς τους έφερε το πρώτο πρωτάθλημα της μετά «Μαραντόνα εποχής». Ο Ντε Λαουρέντις δεν είχε κανένα πρόβλημα να μειώσει την επιτυχία του 65χρονου προπονητή.
