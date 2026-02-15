Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Δανεικός από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με οψιόν αγοράς, αποκτήθηκε ο Αλισον Σάντος από τη Νάπολι. Επαιξε στο Κύπελλο με την Κόμο, όμως στη Serie A έκανε ντεμπούτο με γκολ κόντρα στη Ρόμα, καθώς ο 23χρονος Βραζιλιάνος ισοφάρισε (2-2) στο 83’ που είναι και το τελικό σκορ. Μάλιστα, την ασίστ έδωσε ο Τζιοβάνε που επίσης προέρχονταν από τον πάγκο. Αλλαγή, για τη Ρόμα, μπήκε και ο Τσιμίκας. Χάρη στον τερματοφύλακα Σβίλαρ η Ρόμα γλίτωσε την ήττα στις καθυστερήσεις. Και τα δυο γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχε ο Μάλεν.

Η Ρόμα προηγήθηκε δυο φορές αλλά η Νάπολι είχε… απαντήσεις! Μετά το ματς της 25ης αγωνιστικής η Νάπολι παρέμεινε στη 3η θέση με 50 βαθμούς. Ακολουθεί Ρόμα στη 4η με 47.

Η Ρόμα άνοιξε σχετικά γρήγορα το σκορ, συγκεκριμένα στο 7’ με τον Μάλεν μετά από πάσα του Σαραγόσα. Μετά Ρόμα και Νάπολι έπαιζαν τη γάτα με το ποντίκι, καθώς δεν ρίσκαρε καμία από τις δυο ομάδες. Στο 31’ ο Πιζίλι της Ρόμα είχε ένα σουτ που κατέληξε ελάχιστα άουτ και η Νάπολι ισοφάρισε (1-1 στο 40’) στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε με σουτ του Λεονάρντο Σπινατσόλα, η μπάλα κάποιου βρήκε και κατέληξε στα δίχτυα. Την πάσα στον σκόρερ έδωσε ο Ελμάς. Στο 45+2’ η Ρόμα έχασε μια ακόμη ευκαιρία με τον Μαντσίνι, όμως κατέληξε άουτ η κεφαλιά του από το σημείο του πέναλτι.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με απόκρουση του Σβίλαρ σε κεφαλιά του Σπινατσόλα. Η Νάπολι είχε την υπεροχή, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία, ενώ η Ρόμα «πλησίαζε» την εστία της γηπεδούχου μόνο με στημένες φάσεις.

Η Ρόμα κατάφερε να προηγηθεί (1-2) στο 71’ με εύστοχο πέναλτι στου Μάλεν. Το πέναλτι δόθηκε σε ανατροπή του Φράνκα από τον Ραχμάνι.

Στο επόμενο λεπτό (72’) ο τεχνικός της Ρόμα Τζιαν Πίερο Γκασπερίνι έβαλε αλλαγή τον Τσιμίκα.

Η Νάπολι ισοφάρισε 2-2 στο 83’ με φοβερό τελείωμα του Αλισον Σάντος (καλό σουτ στην αριστερή γωνία) μετά από πάσα του Τζιοβάνε.

Μεγάλη απόκρουση του Σβίλαρ στο 90+4’ σε σουτ του Γουτιέρες.

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπεουκέμα, Ραχμάνι (70’ Αλισον Σάντος), Μπουόντζορνο, Γκουτιέρες, Ελμάς (79’ Γκίλμουρ), Λομπότκα, Σπινατσόλα (70’ Ολιβέιρα), Πολιτάνο (84′ Ματζόκι), Βεργκάρα (79’ Τζιοβάνε), Χόιλουντ

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Γκιλάρντι, Εντικά, Τσέλικ, Κριστάντε, Πιζίλι (66’ Αϊναουί), Φράνκα (72’ Τσιμίκας), Πελεγκρίνι (65’ Βεντουρίνο), Σαραγόσα (46’ Σοουλέ), Μάλεν (72’ Βαζ).

Η 25η αγωνιστική της Serie A:

Παρασκευή 13/02

Πίζα-Μίλαν 1-2

(71′ Λοϊγιόλα – 39′ Λόφτους Τσικ, 85′ Μόντριτς)

Σάββατο 14/02

Κόμο-Φιορεντίνα 1-2

(77’ αυτ. Παρίζι – 26′ Φατζόλι, 54′ πέν. Κεν)

Λάτσιο-Αταλάντα 0-2

(41′ Έντερσον, 60′ Ζαλέφσκι)

Ίντερ-Γιουβέντους 3-2

(17′ αυτ. Καμπιάζο, 76′ Εσπόζιτο, 90′ Ζιελίνσκι – 26′ Καμπιάσο, 83′ Λοκατέλι)

Κυριακή 15/02

Ουντινέζε-Σασουόλο 1-2

(10′ Σολέτ – 56′ Λοριάν, 58′ Πιναμόντι)

Κρεμονέζε-Τζένοα 0-0

Πάρμα-Βερόνα 2-1

(4′ Μπερναμπε, 90’+3′ Πελεγκρίνο – 43′ πέν. Χαρουϊ)

Τορίνο-Μπολόνια 1-2

(62′ Βλάσιτς – 49′ Μόρο, 70′ Κάστρο)

Νάπολι-Ρόμα 2-2

(40’ Σπινατσόλα, 83’ Αλισον Σάντος – 7’, 71’ (με πέν.) Μάλεν

Δευτέρα 16/02

Κάλιαρι-Λέτσε (21:45)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η επόμενη 26η αγωνιστική:

Παρασκευή 20/02

Σασουόλο-Βερόνα (21:45)

Σάββατο 21/02

Γιουβέντους-Κόμο (16:00)

Λέτσε-Ίντερ (19:00)

Κάλιαρι-Λάτσιο (21:45)

Κυριακή 22/02

Τζένοα-Τορίνο (13:30)

Αταλάντα-Νάπολι (16:00)

Μίλαν-Πάρμα (19:00)

Ρόμα-Κρεμονέζε (21:45)

Δευτέρα 23/02

Φιορεντίνα-Πίζα (19:30)

Μπολόνια-Ουντινέζε (21:45)