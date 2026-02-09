Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
Με πρωταγωνιστή τον Μάλεν που σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρόμα νίκησε με σκορ 2-0 τη φορμαρισμένη Κάλιαρι και «έπιασε» τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση, στους 46 βαθμούς.
- Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας – «Δικιά μας είναι θεία» της έλεγαν οι δράστες
- Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
- Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
- Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα η Ρόμα επέστρεψε στις νίκες και στην τετράδα. Με δύο γκολ του Μάλεν οι «τζιαλορόσι» επικράτησαν με 2-0 της Κάλιαρι στο Ολίμπικο για την 24η αγωνιστική της Serie A και έπιασαν τη Γιουβέντους στους 46 βαθμούς.
Πρώτη ήττα μετά από τρεις σερί νίκες για τους φιλοξενούμενους που είναι όμως σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη.
Η Ρόμα μπήκε καλύτερα στο ματς και έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες μέχρι το 25′ όταν ο Μάλεν με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο ίδιος με προβολή στο 65′ ενώ στο 79′ η Κάλιαρι είχε δοκάρι με τον Σουλεμανά για να ξαναμπεί στο ματς.
Ρόμα: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Γκιλάρντι, Τσελίκ, Κριστάντε (84’ Βεντουρίνο), Πιζίλι, Γουέσλι, Σουλέ (84’ Αρένα), Πελεγκρίνι (57’ Θαραγόθα), Μάλεν (84’ Ελ Αϊναουί)
Κάλιαρι: Καπρίλε, Πέδρο (87′ Τζάπα), Παλέστρα, Όμπερτ, Ροντρίγκες, Ντοσένα, Γκαετάνο (87′ Τρεπί), Αντοπό, Ματσιτέλι (59’ Σουλεμανά), Εσπόζιτο (73’ Ιντρίσι), Κιλιτσόι (73’ Παβολέτι)
Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της Serie A
Παρασκευή 06/02
Βερόνα-Πίζα 0-0
Σάββατο 07/02
Τζένοα-Νάπολι 2-3
Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2
Κυριακή 08/02
Μπολόνια-Πάρμα 0-1
Λέτσε-Ουντινέζε 2-1
Σασουόλο-Ίντερ 0-5
Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2
Δευτέρα 09/02
Αταλάντα-Κρεμονέζε 2-1
Ρόμα-Κάλιαρι 2-0
Τετάρτη 18/02
Μίλαν-Κόμο (21:45)
Η βαθμολογία στη Seria A
Η επόμενη (25η) αγωνιστική:
Παρασκευή 13/02
Πίζα-Μίλαν (21:45)
Σάββατο 14/02
Κόμο-Φιορεντίνα (16:00)
Λάτσιο-Αταλάντα (19:00)
Ίντερ-Γιουβέντους (21:45)
Κυριακή 15/02
Ουντινέζε-Σασουόλο (13:30)
Κρεμονέζε-Τζένοα (16:00)
Πάρμα-Βερόνα (16:00)
Τορίνο-Μπολόνια (19:00)
Νάπολι-Ρόμα (21:45)
Δευτέρα 16/02
Κάλιαρι-Λέτσε (21:45)
- Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
- Αταλάντα – Κρεμονέζε 2-1: Παραμένει σε «τροχιά» Ευρώπης η ομάδα του Μπέργκαμο
- Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
- Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
- Τα «σενάρια» για Έντι Χάου και η στάση της Νιούκαστλ
- Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
- Η αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού της Σάκκαρη και η ανάγκη για βαθμούς (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις