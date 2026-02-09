Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι

Μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα η Ρόμα επέστρεψε στις νίκες και στην τετράδα. Με δύο γκολ του Μάλεν οι «τζιαλορόσι» επικράτησαν με 2-0 της Κάλιαρι στο Ολίμπικο για την 24η αγωνιστική της Serie A και έπιασαν τη Γιουβέντους στους 46 βαθμούς.

Πρώτη ήττα μετά από τρεις σερί νίκες για τους φιλοξενούμενους που είναι όμως σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Ρόμα μπήκε καλύτερα στο ματς και έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες μέχρι το 25′ όταν ο Μάλεν με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο ίδιος με προβολή στο 65′ ενώ στο 79′ η Κάλιαρι είχε δοκάρι με τον Σουλεμανά για να ξαναμπεί στο ματς.

Ρόμα: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Γκιλάρντι, Τσελίκ, Κριστάντε (84’ Βεντουρίνο), Πιζίλι, Γουέσλι, Σουλέ (84’ Αρένα), Πελεγκρίνι (57’ Θαραγόθα), Μάλεν (84’ Ελ Αϊναουί)

Κάλιαρι: Καπρίλε, Πέδρο (87′ Τζάπα), Παλέστρα, Όμπερτ, Ροντρίγκες, Ντοσένα, Γκαετάνο (87′ Τρεπί), Αντοπό, Ματσιτέλι (59’ Σουλεμανά), Εσπόζιτο (73’ Ιντρίσι), Κιλιτσόι (73’ Παβολέτι)

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της Serie A

Παρασκευή 06/02

Βερόνα-Πίζα 0-0

Σάββατο 07/02

Τζένοα-Νάπολι 2-3

Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2

Κυριακή 08/02

Μπολόνια-Πάρμα 0-1

Λέτσε-Ουντινέζε 2-1

Σασουόλο-Ίντερ 0-5

Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2

Δευτέρα 09/02

Αταλάντα-Κρεμονέζε 2-1

Ρόμα-Κάλιαρι 2-0

Τετάρτη 18/02

Μίλαν-Κόμο (21:45)

Η βαθμολογία στη Seria A

Η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Παρασκευή 13/02

Πίζα-Μίλαν (21:45)

Σάββατο 14/02

Κόμο-Φιορεντίνα (16:00)

Λάτσιο-Αταλάντα (19:00)

Ίντερ-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή 15/02

Ουντινέζε-Σασουόλο (13:30)

Κρεμονέζε-Τζένοα (16:00)

Πάρμα-Βερόνα (16:00)

Τορίνο-Μπολόνια (19:00)

Νάπολι-Ρόμα (21:45)

Δευτέρα 16/02

Κάλιαρι-Λέτσε (21:45)