Αταλάντα – Κρεμονέζε 2-1: Παραμένει σε «τροχιά» Ευρώπης η ομάδα του Μπέργκαμο
Η Αταλάντα κέρδισε την Κρεμονέζε πιο εύκολα από ότι μαρτυρά το τελικό 2-1 και παρέμεινε κοντά στην πρώτη εξάδα που οδηγεί στην Ευρώπη.
- Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας – «Δικιά μας είναι θεία» της έλεγαν οι δράστες
- Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
- Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
- Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Γερά στη μάχη για ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης περιόδου μπήκε η φορμαρισμένη Αταλάντα. Νίκησε τη Δευτέρα (9/2) με 2-1 στο Μπέργκαμο την Κρεμονέζε -για την 24η αγωνιστική της Serie A– συμπλήρωσε 7 αγώνες αήττητη (5 νίκες, 2 ισοπαλίες) και, πλέον, δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της για τη συνέχεια.
Με τη συμπλήρωση του πρώτου 25λεπτου οι «μπεργκαμάσκι» είχαν ήδη προηγηθεί με 2-0 με τα γκολ των Κρστοβιτς και Τζαπακόστα, γεγονός που έκανε ακόμη πιο εύκολο το έργο τους στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζιμσίτι σκόραρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR καθώς υπήρξε οφσάιντ πριν «εκτελέσει» ο Αλβανός αμυντικός.
Δεν συνέβη το ίδιο στο 90’+4 όταν ο Θόρσμπι μείωσε για τους φιλοξενούμενους, που, όμως, δεν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους για να φτάσουν στην ισοφάριση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στη Serie A για την 24η αγωνιστική
Βερόνα-Πίζα 0-0
Τζένοα-Νάπολι 2-3
(3΄πεν. Μαλινόφσκι, 57΄ Κολόμπο – 20΄, 90+5΄πεν. Χόιλουντ, 21΄ ΜακΤομινέι)
Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2
(51′ Σόλομον, 54′ Κιν – 26′ Κασαντέι, 90’+4 Μαριπάν)
Μπολόνια-Πάρμα 0-1
(90’+ Ορντονιές)
Λέτσε-Ουντινέζε 2-1
(5′ Γκάντελμαν, 90′ Μπαντά-26′ πεν. Σολέ)
Σασουόλο-Ίντερ 0-5
(11′ Μπίσεκ, 28′ Τιράμ, 50′ Μαρτίνες, 54′ Ακάνζι, 89′ Λουίς Ενρίκε)
Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2
(59′ ΜακΚίνι, 90’+6 Καλουλού – 45’+2 Πέδρο, 47′ Ίσακσεν)
Αταλάντα-Κρεμονέζε 2-1
(13′ Κρστοβιτς, 25′ Τζαπακόστα – 90’+4 Θόρσμπι)
Ρόμα-Κάλιαρι 21:45
Μίλαν-Κόμο 18/2
Η βαθμολογία στη Serie A (σε 24 αγωνιστικές)
Ίντερ 58 -24αγ.
Μίλαν 50
Νάπολι 49 -24αγ.
Γιουβέντους 46 -24αγ.
Ρόμα 43
Κόμο 41
Αταλάντα 39 -24αγ.
Λάτσιο 33 -24αγ.
Ουντινέζε 32 -24αγ.
Μπολόνια 30 -24αγ.
Σασουόλο 29 -24αγ.
Κάλιαρι 28
Τορίνο 27 -24αγ.
Πάρμα 26 -24αγ.
Κρεμονέζε 23 -24αγ.
Τζένοα 23 -24αγ.
Λέτσε 21 -24αγ.
Φιορεντίνα 18 -24αγ.
Πίζα 15 -24αγ.
Βερόνα 15 -24αγ.
Η επόμενη (25η) αγωνιστική:
Παρασκευή 13/02
Πίζα-Μίλαν (21:45)
Σάββατο 14/02
Κόμο-Φιορεντίνα (16:00)
Λάτσιο-Αταλάντα (19:00)
Ίντερ-Γιουβέντους (21:45)
Κυριακή 15/02
Ουντινέζε-Σασουόλο (13:30)
Κρεμονέζε-Τζένοα (16:00)
Πάρμα-Βερόνα (16:00)
Τορίνο-Μπολόνια (19:00)
Νάπολι-Ρόμα (21:45)
Δευτέρα 16/02
Κάλιαρι-Λέτσε (21:45)
- Αταλάντα – Κρεμονέζε 2-1: Παραμένει σε «τροχιά» Ευρώπης η ομάδα του Μπέργκαμο
- Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
- Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
- Τα «σενάρια» για Έντι Χάου και η στάση της Νιούκαστλ
- Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
- Η αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού της Σάκκαρη και η ανάγκη για βαθμούς (vids)
- Κανδύλας: «Το Κύπελλο στο χάντμπολ είναι αφιερωμένο στα θύματα της Θύρας 7» (vid)
- Το μήνυμα του Γκουαρντιόλα για τον τίτλο και το τέλος της «ξηρασίας» 89 χρόνων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις