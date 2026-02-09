Αταλάντα – Κρεμονέζε 2-1: Παραμένει σε «τροχιά» Ευρώπης η ομάδα του Μπέργκαμο

Γερά στη μάχη για ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης περιόδου μπήκε η φορμαρισμένη Αταλάντα. Νίκησε τη Δευτέρα (9/2) με 2-1 στο Μπέργκαμο την Κρεμονέζε -για την 24η αγωνιστική της Serie A– συμπλήρωσε 7 αγώνες αήττητη (5 νίκες, 2 ισοπαλίες) και, πλέον, δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της για τη συνέχεια.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου 25λεπτου οι «μπεργκαμάσκι» είχαν ήδη προηγηθεί με 2-0 με τα γκολ των Κρστοβιτς και Τζαπακόστα, γεγονός που έκανε ακόμη πιο εύκολο το έργο τους στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζιμσίτι σκόραρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR καθώς υπήρξε οφσάιντ πριν «εκτελέσει» ο Αλβανός αμυντικός.

Δεν συνέβη το ίδιο στο 90’+4 όταν ο Θόρσμπι μείωσε για τους φιλοξενούμενους, που, όμως, δεν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους για να φτάσουν στην ισοφάριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στη Serie A για την 24η αγωνιστική

Βερόνα-Πίζα 0-0

Τζένοα-Νάπολι 2-3

(3΄πεν. Μαλινόφσκι, 57΄ Κολόμπο – 20΄, 90+5΄πεν. Χόιλουντ, 21΄ ΜακΤομινέι)

Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2

(51′ Σόλομον, 54′ Κιν – 26′ Κασαντέι, 90’+4 Μαριπάν)

Μπολόνια-Πάρμα 0-1

(90’+ Ορντονιές)

Λέτσε-Ουντινέζε 2-1

(5′ Γκάντελμαν, 90′ Μπαντά-26′ πεν. Σολέ)

Σασουόλο-Ίντερ 0-5

(11′ Μπίσεκ, 28′ Τιράμ, 50′ Μαρτίνες, 54′ Ακάνζι, 89′ Λουίς Ενρίκε)

Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2

(59′ ΜακΚίνι, 90’+6 Καλουλού – 45’+2 Πέδρο, 47′ Ίσακσεν)

Αταλάντα-Κρεμονέζε 2-1

(13′ Κρστοβιτς, 25′ Τζαπακόστα – 90’+4 Θόρσμπι)

Ρόμα-Κάλιαρι 21:45

Μίλαν-Κόμο 18/2

Η βαθμολογία στη Serie A (σε 24 αγωνιστικές)

Ίντερ 58 -24αγ.

Μίλαν 50

Νάπολι 49 -24αγ.

Γιουβέντους 46 -24αγ.

Ρόμα 43

Κόμο 41

Αταλάντα 39 -24αγ.

Λάτσιο 33 -24αγ.

Ουντινέζε 32 -24αγ.

Μπολόνια 30 -24αγ.

Σασουόλο 29 -24αγ.

Κάλιαρι 28

Τορίνο 27 -24αγ.

Πάρμα 26 -24αγ.

Κρεμονέζε 23 -24αγ.

Τζένοα 23 -24αγ.

Λέτσε 21 -24αγ.

Φιορεντίνα 18 -24αγ.

Πίζα 15 -24αγ.

Βερόνα 15 -24αγ.

Η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Παρασκευή 13/02

Πίζα-Μίλαν (21:45)

Σάββατο 14/02

Κόμο-Φιορεντίνα (16:00)

Λάτσιο-Αταλάντα (19:00)

Ίντερ-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή 15/02

Ουντινέζε-Σασουόλο (13:30)

Κρεμονέζε-Τζένοα (16:00)

Πάρμα-Βερόνα (16:00)

Τορίνο-Μπολόνια (19:00)

Νάπολι-Ρόμα (21:45)

Δευτέρα 16/02

Κάλιαρι-Λέτσε (21:45)