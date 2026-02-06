Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0: Πανηγυρικά στoυς «4» του Κυπέλλου οι «Μπεργκαμάσκι» (vid)

sports betsson
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0: Πανηγυρικά στoυς «4» του Κυπέλλου Ιταλίας οι «Μπεργκαμάσκι» (vid)
Ποδόσφαιρο 06 Φεβρουαρίου 2026, 00:12

Η Αταλάντα ήταν καταιγιστική και με γκολ των Σκαμάκα, Σουλεμανά και Πάσαλιτς συνέτριψε τη Γιουβέντους με 3-0 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «4» του ιταλικού Κυπέλλου.

Σύνταξη
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Η Αταλάντα έγινε η δεύτερη ομάδα (προηγήθηκε η Ίντερ) που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Coppa Italia, καθώς «πέταξε έξω» ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης για την κατάκτηση του τροπαίου, τη Γιουβέντους.

Οι «μπεργκαμάσκι» επιβλήθηκαν εντός έδρας με 3-0 της «Βέκια Σινιόρα» με τα γκολ των Σκαμάκα (27′ πέναλτι), Σουλεμάνα (77′), Πάσαλιτς (85′) και, πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Μπολόνια-Λάτσιο (11/2).

YouTube thumbnail

Αταλάντα: Καρνεσέκι, Σκαλβίνι (76′ Κοσουνού), Τζιμσίτι, Αχανόρ, Τζαπακόστα (71′ Μπελανόβα), Ντε Ρόον, Έντερσον, Μπερνασκόνι, Ντε Κετελάρε (83′ Πάσαλιτς), Σκαμάκα (71′ Σουλεμανά), Ρασπαντόρι (76′ Κρστόβιτς).

Γιουβέντους: Περίν, Καλουλού, Μπρέμερ, Γκάτι (64′ Μπογκά), Κέλι, Τουράμ, Λοκατέλι (74′ Κοπμάινερς), Κονσεϊσάο (81′ Ζεγκρόβα), ΜακΚένι, Καμπιάζο (81′ Οπέντα), Ντέιβιντ (74′ Χολμ).

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Ίντερ – Τορίνο 2-1

Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0

10/2 22:00 Νάπολι – Κόμο

11/2 22:00 Μπολόνια – Λάτσιο

Ημιτελική φάση

Μπολόνια ή Λάτσιο – Αταλάντα

Ίντερ – Νάπολι ή Κόμο

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί η τεχνολογία απειλεί περισσότερο την καριέρα των γυναικών

Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Business
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Σύνταξη
Euroleague 06.02.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!

Αν και η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, Βαλένθια έκανε την ανατροπή στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας στην παράταση με 104-99, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Σύνταξη
Ο Ευάγγελος Δουδέσης διατήρησε την Ολλανδία στην κορυφή της Ευρώπης: Νίκησε με 15-13 στα πέναλτι την Ουγγαρία!
Ευρωπαϊκό πόλο 05.02.26

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Σύνταξη
LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.02.26

Σύνταξη
Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)
Πόλο γυναικών 05.02.26

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις
Πόλο Γυναικών 05.02.26

Σύνταξη
Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Μπάσκετ 05.02.26

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
Λευκός Οίκος 06.02.26

Σύνταξη
Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη 06.02.26

Σύνταξη
Ιράν: Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα θυσιαστεί ο ιρανικός λαός, φοβάται ο Τζαφάρ Παναχί
Τζαφάρ Παναχί 06.02.26

Σύνταξη
Τζέφρι Επσταϊν – Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Γιάγκλαντ
«Σοβαρή διαφθορά» 06.02.26

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
Euroleague 06.02.26

Σύνταξη
Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο
Πολιτική 05.02.26

Σύνταξη
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
«Ακόμη κλαίω» 05.02.26

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο
On Field 05.02.26

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιταλία: Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι
Αυστηρά μέτρα 05.02.26

Σύνταξη
Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας
Έγκλημα σε τρένο 05.02.26

Σύνταξη
Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
Κόσμος 05.02.26

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Σύνταξη
Ο Ευάγγελος Δουδέσης διατήρησε την Ολλανδία στην κορυφή της Ευρώπης: Νίκησε με 15-13 στα πέναλτι την Ουγγαρία!
Ευρωπαϊκό πόλο 05.02.26

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

