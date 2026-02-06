Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0: Πανηγυρικά στoυς «4» του Κυπέλλου οι «Μπεργκαμάσκι» (vid)

Η Αταλάντα έγινε η δεύτερη ομάδα (προηγήθηκε η Ίντερ) που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Coppa Italia, καθώς «πέταξε έξω» ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης για την κατάκτηση του τροπαίου, τη Γιουβέντους.

Οι «μπεργκαμάσκι» επιβλήθηκαν εντός έδρας με 3-0 της «Βέκια Σινιόρα» με τα γκολ των Σκαμάκα (27′ πέναλτι), Σουλεμάνα (77′), Πάσαλιτς (85′) και, πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Μπολόνια-Λάτσιο (11/2).

Αταλάντα: Καρνεσέκι, Σκαλβίνι (76′ Κοσουνού), Τζιμσίτι, Αχανόρ, Τζαπακόστα (71′ Μπελανόβα), Ντε Ρόον, Έντερσον, Μπερνασκόνι, Ντε Κετελάρε (83′ Πάσαλιτς), Σκαμάκα (71′ Σουλεμανά), Ρασπαντόρι (76′ Κρστόβιτς).

Γιουβέντους: Περίν, Καλουλού, Μπρέμερ, Γκάτι (64′ Μπογκά), Κέλι, Τουράμ, Λοκατέλι (74′ Κοπμάινερς), Κονσεϊσάο (81′ Ζεγκρόβα), ΜακΚένι, Καμπιάζο (81′ Οπέντα), Ντέιβιντ (74′ Χολμ).

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Ίντερ – Τορίνο 2-1

Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0

10/2 22:00 Νάπολι – Κόμο

11/2 22:00 Μπολόνια – Λάτσιο

Ημιτελική φάση

Μπολόνια ή Λάτσιο – Αταλάντα

Ίντερ – Νάπολι ή Κόμο