Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0: Πανηγυρικά στoυς «4» του Κυπέλλου οι «Μπεργκαμάσκι» (vid)

Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0: Πανηγυρικά στoυς «4» του Κυπέλλου Ιταλίας οι «Μπεργκαμάσκι» (vid)
Η Αταλάντα ήταν καταιγιστική και με γκολ των Σκαμάκα, Σουλεμανά και Πάσαλιτς συνέτριψε τη Γιουβέντους με 3-0 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «4» του ιταλικού Κυπέλλου.
- Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους
- Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
- Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
- Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη
Η Αταλάντα έγινε η δεύτερη ομάδα (προηγήθηκε η Ίντερ) που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Coppa Italia, καθώς «πέταξε έξω» ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης για την κατάκτηση του τροπαίου, τη Γιουβέντους.
Οι «μπεργκαμάσκι» επιβλήθηκαν εντός έδρας με 3-0 της «Βέκια Σινιόρα» με τα γκολ των Σκαμάκα (27′ πέναλτι), Σουλεμάνα (77′), Πάσαλιτς (85′) και, πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Μπολόνια-Λάτσιο (11/2).
Αταλάντα: Καρνεσέκι, Σκαλβίνι (76′ Κοσουνού), Τζιμσίτι, Αχανόρ, Τζαπακόστα (71′ Μπελανόβα), Ντε Ρόον, Έντερσον, Μπερνασκόνι, Ντε Κετελάρε (83′ Πάσαλιτς), Σκαμάκα (71′ Σουλεμανά), Ρασπαντόρι (76′ Κρστόβιτς).
Γιουβέντους: Περίν, Καλουλού, Μπρέμερ, Γκάτι (64′ Μπογκά), Κέλι, Τουράμ, Λοκατέλι (74′ Κοπμάινερς), Κονσεϊσάο (81′ Ζεγκρόβα), ΜακΚένι, Καμπιάζο (81′ Οπέντα), Ντέιβιντ (74′ Χολμ).
𝐔𝐎𝐌𝐎 𝐃𝐈 𝐂𝐎𝐏𝐏𝐀 🏆#AtalantaJuve #CoppaItaliaFrecciarossa #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/pVD6GrOLjl
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 5, 2026
Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Ίντερ – Τορίνο 2-1
Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0
10/2 22:00 Νάπολι – Κόμο
11/2 22:00 Μπολόνια – Λάτσιο
Ημιτελική φάση
Μπολόνια ή Λάτσιο – Αταλάντα
Ίντερ – Νάπολι ή Κόμο
- Αταμάν: «Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση – Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει»
- Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0: Πανηγυρικά στoυς «4» του Κυπέλλου Ιταλίας οι «Μπεργκαμάσκι» (vid)
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
- Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague την επόμενη εβδομάδα
- Εθνικές ομάδες πόλο: Τα 85 μετάλλια έφτασε η Ελλάδα σε Άνδρες και Γυναίκες – Αναλυτικά η λίστα
- Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82: Νέα ήττα των Μονεγάσκων
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι (pic)
- Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 78-62: Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα στο Βελιγράδι (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις