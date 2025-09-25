«Λάμψη» Δουβίκα στη νίκη-πρόκριση της Κόμο στο Κύπελλο Ιταλίας
Χάρη σε γκολ και ασίστ του Τάσου Δουβίκα η Κόμο συνέτριψε με 3-0 τη Σασουόλο και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου - Προκρίθηκαν στα πέναλτι για Πάρμα και Βενέτσια.
Στους «16» του Κυπέλλου Ιταλίας η Κόμο με σούπερ Δουβίκα! Ο Έλληνας φορ είχε γκολ και ασίστ στη νίκη με 3-0 επί της Σασουόλο και οδήγησε την ομάδα του στην επόμενη φάση όπου περίμενε ήδη η Φιορεντίνα.
Ο Δουβίκας αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, πριν αντικατασταθεί από τον Μοράτα, αλλά πρόλαβε να πετύχει το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 24′. Τα άλλα δύο σημείωσε ο Ροντρίγκεθ (2′,41′), με το πρώτο να είναι από δημιουργία του Δουβίκα.
Νωρίτερα είχαν προκριθεί και οι Πάρμα, Βενέτσια, αφήνοντας εκτός Σπέτσια και Βερόνα αντίστοιχα μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Η φάση των «32» ολοκληρώνεται αύριο με δύο ματς.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της φάσης των «32»:
Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1
Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1
Μίλαν-Λέτσε 3-0
Πάρμα-Σπέτσια 4-3 πεν. (2-2)
Βερόνα-Βενέτσια 4-5 πεν. (0-0)
Κόμο-Σασουόλο 3-0
Τζένοα-Έμπολι 25/9
Τορίνο-Πίζα 25/9
Τα ζευγάρια στους «16»:
Μπολόνια – Πάρμα
Νάπολι – Κάλιαρι
Ίντερ – Βενέτσια
Αταλάντα – Τζένοα ή Έμπολι
Γιουβέντους – Ουντινέζε
Ρόμα – Τορίνο ή Πίζα
Φιορεντίνα – Κόμο
