«Λάμψη» Δουβίκα στη νίκη-πρόκριση της Κόμο στο Κύπελλο Ιταλίας

Στους «16» του Κυπέλλου Ιταλίας η Κόμο με σούπερ Δουβίκα! Ο Έλληνας φορ είχε γκολ και ασίστ στη νίκη με 3-0 επί της Σασουόλο και οδήγησε την ομάδα του στην επόμενη φάση όπου περίμενε ήδη η Φιορεντίνα.

Ο Δουβίκας αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, πριν αντικατασταθεί από τον Μοράτα, αλλά πρόλαβε να πετύχει το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 24′. Τα άλλα δύο σημείωσε ο Ροντρίγκεθ (2′,41′), με το πρώτο να είναι από δημιουργία του Δουβίκα.

Νωρίτερα είχαν προκριθεί και οι Πάρμα, Βενέτσια, αφήνοντας εκτός Σπέτσια και Βερόνα αντίστοιχα μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Η φάση των «32» ολοκληρώνεται αύριο με δύο ματς.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της φάσης των «32»:

Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1

Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1

Μίλαν-Λέτσε 3-0

Πάρμα-Σπέτσια 4-3 πεν. (2-2)

Βερόνα-Βενέτσια 4-5 πεν. (0-0)

Κόμο-Σασουόλο 3-0

Τζένοα-Έμπολι 25/9

Τορίνο-Πίζα 25/9

Τα ζευγάρια στους «16»:

Μπολόνια – Πάρμα

Νάπολι – Κάλιαρι

Ίντερ – Βενέτσια

Αταλάντα – Τζένοα ή Έμπολι

Γιουβέντους – Ουντινέζε

Ρόμα – Τορίνο ή Πίζα

Φιορεντίνα – Κόμο