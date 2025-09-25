Προκρίθηκαν άνετα τα φαβορί Νιούκαστλ, Τότεναμ, Σίτι και Αρσεναλ
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος του Λιγκ Αγγλίας, αφού τα φαβορί πέτυχαν άνετες νίκες.
Ανετες νίκες πέτυχαν τα φαβορί στον τρίτο γύρο του Λιγκ Αγγλίας και προκρίθηκαν άνετα. Η Νιούκαστλ νίκησε 4-1 εντός έδρας τη Μπρέντφορντ, η Τότεναμ 3-0 την Ντονκάστερ, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με 2-0 από την έδρα της Χάντερσφιλντ και η Αρσεναλ με το ίδιο σκορ από το γήπεδο της Πορτ Βέιλ.
Πρωταγωνιστές στη νίκη της Νιούκαστλ ήταν οι Ζοέλιντον και Οσούλα με δυο γκολ και ο Μπρούνο Γκιμαράες με δυο ασίστ. Οι «ανθρακωρύχοι» καθάρισαν νωρίς το παιχνίδι με γκολ του Ζοέλιντον στο 17’ και ακολούθησε ένα ακόμη του Οσούλα στο 19’ από ασίστ του Γκιμαράες. Ο Ζοέλιντον έκανε το 3-0 στο 75’, με ασίστ γτου Γκιμαράες. Ο Κουκ μείωσε στο 79’ και ο Οσούλα στο 87’ έκανε το 4-1.
Νωρίς προηγήθηκε και η Τότεναμ στο εντός 3-0 επί της Ντονκάστερ, το 1-0 ο Παλίνια στο 14’ και το 2-0 από αυτογκόλ του ΜακΓκράθ στο 17’. To 3-0 από τον Μπρέναν Τζόνσον στο 90+4’.
Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εκτός έδρας 2-0 τη Χάντερσφιλντ. Το σκορ άνοιξε ο Φόντεν στο 18’ και το δεύτερο γκολ ήρθε από τον Σαβίνιο στο 74’, με ασίστ του Φόντεν. Στο 88’ η Χάντερφιλντ είχε δοκάρι.
Η Αρσεναλ προηγήθηκε στο 8’ με τον Εζε στην έδρα της Πορτ Βέιλ και στο 86’ ο Τροσάρ έκανε το 2-0. Οι «κανονιέρηδες» νίκησαν χωρίς να ιδρώσουν.
Όλα τα αποτελέσματα στα νοκ άουτ παιχνίδια του 3ου γύρου του Λιγκ Καπ Αγγλίας:
Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον 2-1
Γουλβς – Έβερτον 2-0
Λίνκολν Σίτι – Τσέλσι 1-2
Μπέρνλι – Κάρντιφ 1-2
Ρέξαμ – Ρέντινγκ 2-0
Γουίγκαν – Γουίκομπ 0-2
Μπάρνσλεϊ – Μπράιτον 0-6
Φούλαμ – Κέιμπριτζ 1-0
Σουόνσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2
Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα 1-1 (4-2 στα πέναλτι)
Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Γκρίμσμπι Τάουν 0-1
Κρίσταλ Πάλας – Μίλγουολ 1-1 (4-2 στα πέναλτι)
Πορτ Βέιλ – Άρσεναλ 0-2
Χάντερσφιλντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Νιούκαστλ – Μπράντφορντ Σίτι 4-1
Τότεναμ – Ντόνκαστερ 3-0

