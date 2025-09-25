Προκρίθηκαν άνετα τα φαβορί Νιούκαστλ, Τότεναμ, Σίτι και Αρσεναλ

Ανετες νίκες πέτυχαν τα φαβορί στον τρίτο γύρο του Λιγκ Αγγλίας και προκρίθηκαν άνετα. Η Νιούκαστλ νίκησε 4-1 εντός έδρας τη Μπρέντφορντ, η Τότεναμ 3-0 την Ντονκάστερ, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με 2-0 από την έδρα της Χάντερσφιλντ και η Αρσεναλ με το ίδιο σκορ από το γήπεδο της Πορτ Βέιλ.

Πρωταγωνιστές στη νίκη της Νιούκαστλ ήταν οι Ζοέλιντον και Οσούλα με δυο γκολ και ο Μπρούνο Γκιμαράες με δυο ασίστ. Οι «ανθρακωρύχοι» καθάρισαν νωρίς το παιχνίδι με γκολ του Ζοέλιντον στο 17’ και ακολούθησε ένα ακόμη του Οσούλα στο 19’ από ασίστ του Γκιμαράες. Ο Ζοέλιντον έκανε το 3-0 στο 75’, με ασίστ γτου Γκιμαράες. Ο Κουκ μείωσε στο 79’ και ο Οσούλα στο 87’ έκανε το 4-1.

Νωρίς προηγήθηκε και η Τότεναμ στο εντός 3-0 επί της Ντονκάστερ, το 1-0 ο Παλίνια στο 14’ και το 2-0 από αυτογκόλ του ΜακΓκράθ στο 17’. To 3-0 από τον Μπρέναν Τζόνσον στο 90+4’.

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εκτός έδρας 2-0 τη Χάντερσφιλντ. Το σκορ άνοιξε ο Φόντεν στο 18’ και το δεύτερο γκολ ήρθε από τον Σαβίνιο στο 74’, με ασίστ του Φόντεν. Στο 88’ η Χάντερφιλντ είχε δοκάρι.

Η Αρσεναλ προηγήθηκε στο 8’ με τον Εζε στην έδρα της Πορτ Βέιλ και στο 86’ ο Τροσάρ έκανε το 2-0. Οι «κανονιέρηδες» νίκησαν χωρίς να ιδρώσουν.

Όλα τα αποτελέσματα στα νοκ άουτ παιχνίδια του 3ου γύρου του Λιγκ Καπ Αγγλίας:

Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον 2-1

Γουλβς – Έβερτον 2-0

Λίνκολν Σίτι – Τσέλσι 1-2

Μπέρνλι – Κάρντιφ 1-2

Ρέξαμ – Ρέντινγκ 2-0

Γουίγκαν – Γουίκομπ 0-2

Μπάρνσλεϊ – Μπράιτον 0-6

Φούλαμ – Κέιμπριτζ 1-0

Σουόνσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα 1-1 (4-2 στα πέναλτι)

Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Γκρίμσμπι Τάουν 0-1

Κρίσταλ Πάλας – Μίλγουολ 1-1 (4-2 στα πέναλτι)

Πορτ Βέιλ – Άρσεναλ 0-2

Χάντερσφιλντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Νιούκαστλ – Μπράντφορντ Σίτι 4-1

Τότεναμ – Ντόνκαστερ 3-0