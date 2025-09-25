UEFA Ranking: Η θέση της Ελλάδας μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ

Εβδομάδα με ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή που διανύουμε και συγκεκριμένα αναμετρήσεις για το Europa League κι ενδιαφέρον έχει να δούμε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία στο UEFA Ranking για την Ελλάδα μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα που έληξε 0-0 κι ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Στουτγκάρδη στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης (25/9).

Οπως μπορεί να δει κανείς στον παρακάτω πίνακα που η χώρα μας βρίσκεται στην 11η θέση με 37,912 βαθμούς και 4/5 ομάδες της να συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά Κύπελλα βεβαίως καθώς μετά τον δικέφαλο και τους πράσινους, ο Ολυμπιακός μας εκπροσωπεί στη League Phase του Champions League και η ΑΕΚ σε αυτή του Conference League.

Από εκεί και πέρα πάνω από την Ελλάδα στην 10η θέση είναι η Τσεχία με 40,500 βαθμούς και 3/5 ομάδες της να συνεχίζουν στην Ευρώπη, ενώ πιο πάνω είναι η Τουρκία επίσης με 3/5 ομάδες, αλλά 43,600 βαθμούς.

Οσο για το ποιοι… ανησυχούν την χώρα μας, αυτές είναι η Νορβηγία, η Δανία και Πολωνία με την πρώτη και τη δεύτερη ωστόσο να έχουν απομείνει με μόνο δύο ομάδες και την 3η με 4/4 όσες άρχισε.

UEFA Ranking:Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τα παιχνίδια της Τετάρτης (24/9)