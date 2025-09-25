UEFA Ranking: Η θέση της Ελλάδας μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι για τη League Phase του Europa League που έληξε χωρίς γκολ.
Εβδομάδα με ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή που διανύουμε και συγκεκριμένα αναμετρήσεις για το Europa League κι ενδιαφέρον έχει να δούμε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία στο UEFA Ranking για την Ελλάδα μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα που έληξε 0-0 κι ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Στουτγκάρδη στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης (25/9).
Οπως μπορεί να δει κανείς στον παρακάτω πίνακα που η χώρα μας βρίσκεται στην 11η θέση με 37,912 βαθμούς και 4/5 ομάδες της να συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά Κύπελλα βεβαίως καθώς μετά τον δικέφαλο και τους πράσινους, ο Ολυμπιακός μας εκπροσωπεί στη League Phase του Champions League και η ΑΕΚ σε αυτή του Conference League.
Από εκεί και πέρα πάνω από την Ελλάδα στην 10η θέση είναι η Τσεχία με 40,500 βαθμούς και 3/5 ομάδες της να συνεχίζουν στην Ευρώπη, ενώ πιο πάνω είναι η Τουρκία επίσης με 3/5 ομάδες, αλλά 43,600 βαθμούς.
Οσο για το ποιοι… ανησυχούν την χώρα μας, αυτές είναι η Νορβηγία, η Δανία και Πολωνία με την πρώτη και τη δεύτερη ωστόσο να έχουν απομείνει με μόνο δύο ομάδες και την 3η με 4/4 όσες άρχισε.
