sports betsson
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα
Europa League 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:39

Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα

Ο Τσέχος ήταν για μια ακόμη φορά ο MVP του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 65’, όμως έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι και έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες στο τέλος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έχει… ζωή καθώς ανέβηκε μετά το 65’, με τις αλλαγές που έκανε ο Λουτσέσκου, όμως γλίτωσε τα χειρότερα επειδή ο Παβλένκα κατέβασε τα ρολά. Ετσι, αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι, ενώ στο τέλος έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες με τον Τσάλοφ στο 90’ και με τον Μαντί Καμαρά στο 90+4′.

Η νίκη ήταν μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ που προερχόταν από κακές εμφανίσεις με τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο και με τον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα. Επίσης, έχει δυο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Θέλτα και την Λιλ.

Η Μακάμπι Τελ Αβιβ ήταν πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ σώθηκε επειδή ο Παβλένκα κατέβασε τα ρολά. Αποκομμένος στην επίθεση ο Γιακουμάκης, μόνη απειλή ο Τάισον, ενώ ο Κένι στάθηκε πολύ καλά και έβγαινε μπροστά.

Οι παίκτες των γηπεδούχων δεν απέφυγαν τα λάθη λόγω της πίεσης των αντιπάλων και η Μακάμπι στεκόταν καλύτερα. Επίσης, γκολ της Μακάμπι ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε μετά τις αλλαγές του Λουτσέσκου. Οι Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Καμαρά και Ιβανούσετς έδωσαν πνοή στην ομάδα που βελτιώθηκε μεν στο δεύτερο ημίχρονο, όμως μέχρι το 65′ είχε φλύαρη υπεροχή. Ο Ιβανούσετς είναι ο παίκτης που έδωσε τις δυο πάσες στις ευκαιρίες που έχασαν οι Τσάλοφ και Μαντί Καμαρά στο τέλος.

Η Μακάμπι τις καλύτερες ευκαιρίες

Η Μακάμπι δεν αιφνιδιάστηκε από καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε ευκαιρία με τον Τάισον που απέφυγε τον γκολκίπερ αλλά τον πρόλαβε ο Καμαρά (4’) και απάντησε με τον Πέρετζ που από κοντά έστειλε την μπάλα άουτ (6’). Μια ακόμη καλή ευκαιρία έχασε ο Τάισον με σουτ στο 15’ που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ο Παβλένκα έσωσε τον ΠΑΟΚ σε μακρινό σουτ του Γεχέζκελ, μετά από λάθος του Μπάμπα στο 18’, αποκρούοντας σε κόρνερ. Νέα σωτήρια απόκρουση του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ σε σουτ του Πέρετζ μετά από πάσα του Αντράντε (21’).

Ο ΠΑΟΚ έψαχνε διαδρόμους αλλά οι Ζίφκοβιτς και Κωνσταντέλιας δεν κατάφερναν να βγάλουν μπροστά τον ΠΑΟΚ. Η Μακάμπι ήταν επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις και στο 35’ ακυρώθηκε από το VAR ως οφσάιντ γκολ του Πέρετζ.

Το περίεργο δοκάρι του ΠΑΟΚ

Τίποτα ιδιαίτερο ο ΠΑΟΚ και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το μόνο θετικό ότι δεν κινδύνεψε, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει, αν και είχε κατοχή μπάλας. Ηταν καλά οργανωμένη η άμυνα της Μακάμπι με τους Καμαρά και Σλόμο.

Πάλι ο Παβλένκα είπε «όχι» στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο 65’ απέκρουσε σουτ του Αντράντε, ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον Τσέχο γκολκίπερ.

Στο 70’ ο Καμαρά της Μακάμπι Τελ Αβίβ αντί να διώξει, έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι της ομάδας του! Στο 72’ η Μακάμπι έχασε ευκαιρία με τον Νταβίντα και στο 74’ οι Τσάλοφ και Ντεσπόντοφ δεν μπόρεσαν να βρουν τη μπάλα εντός της αντίπαλης περιοχής.

Με τις αλλαγές του Λουτσέσκου (Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Καμαρά) ο ΠΑΟΚ ανέβηκε και έκλεισε τη Μακάμπι. Ο Ρουμάνος άργησε να βάλει τον Ιβανούσετς και να βγάλει τον Κωνσταντέλια.

Στα τελευταία λεπυά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορούσε να πάρει τη νίκη. Απόδειξη και οι ευκαιρίες που έχασε, καθώς άρχισε να πατάει μέσα στην περιοχή της Μακάμπι.

Η ευκαιρία που έχασε ο Τσάλοφ στο 90’ είναι απίστευτη, καθώς εξ επαφής έστειλε τη μπάλα πάνω στο τερματοφύλακα. Νέα ευκαιρία είχε ο Καμαρά στο 90+4’ που βγήκε τετ α τετ αλλά τον νίκησε ο Μισπάτι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Παβλένκα κράτησε το μηδέν στην άμυνα, καθώς η Μακάμπι θα μπορούσε να προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Θα ήταν ο Ιβανούσετς, καθώς μπήκε στο τέλος και έβγαλε τις μπαλιές για τις δυο ευκαιρίες. Αργησε να τον βάλει ο Λουτσέσκου, καθώς ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν καλός.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Γιακουμάκης δεν κατάφερε να πείσει σε ένα ακόμη ματς, ενώ έγινε αλλαγή. Σα να μην έχει εγκλιμαστεί.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι ήταν κοντά και δεν σφύριξε παράβαση στην πτώση του Κωνσταντέλια, σε μαρκάρισμα του Μπέλιτς εντός περιοχής.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Με παρέμβαση του VAR, από τον Γερμανό Σρoύντερ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Πέρετζ στο 35’.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (66’ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωσνταντέλιας (86’ Ιβανούσετς), Τάισον (66’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (72’ Τσάλοφ).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ζ. Λάζετιτς): Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετζ, Σισοκό (73’ Νόι), Νταβίντα (73’ Βαρέλα), Γεχέκζελ (89’ Μάντμον), Αντράντε (90+2’ Σαχάρ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο ΠΑΟΚ παίζει (2/10) εκτός έδρας με τη Θέλτα και η Μακάμπι Τελ Αβιβ θα είναι γηπεδούχος, την ίδια ημερομηνία, στην TSC Arena της Μπάτσκα Τόπολα με αντίπαλο την Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Headlines:
AGRO
ΚΑΠ: Μάχη για το νέο «πακέτο» χρηματοδότησης – Αγρότες υπό πολιορκία

ΚΑΠ: Μάχη για το νέο «πακέτο» χρηματοδότησης – Αγρότες υπό πολιορκία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Business
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Το roadmap των έργων

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Το roadmap των έργων

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 6.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Νις – Ρόμα

LIVE: Νις – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νις – Ρόμα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
Run Yasmin 24.09.25

Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;

Μετά από 24 χρόνια σιωπής και απλά μια ταινία «σφήνα», οι ναυαγοσώστες του Baywatch είναι έτοιμοι να φορέσουν τα κόκκινα μαγιό τους και να τρέξουν στις παραλίες.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 6.

Σύνταξη
Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια
Εργασιακό νομοσχέδιο 24.09.25

Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια

Το εργασιακό νομοσχέδιο, που εισάγει το 13ωρο σε έναν εργοδότη, αυξάνει την εργασιακή εξουθένωση και βάζει στον πάγο...τα όνειρα των νέων για οικογένεια. Τι δηλώνει ο Γ. Αργείτης από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Νις – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Νις – Ρόμα

LIVE: Νις – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νις – Ρόμα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ιράν: Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι εφικτή λέει ο Μακρόν – Ο χρόνος πιέζει
Πυρηνικά και κυρώσεις 24.09.25

Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι εφικτή λέει ο Μακρόν - Ο χρόνος πιέζει

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, πως η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά είναι ακόμα εφικτή «για λίγες ακόμα ώρες».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«'Ήρεμα νερά' και 'απομονωμένος' Ερντογάν υπάρχουν μόνο στην προπαγάνδα σας» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πυρά στο Μαξίμου

Σύνταξη
HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA
LGBTQI+ 24.09.25

HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA

Το διάταγμα όριζε ότι «ομοσπονδιακοί πόροι δεν θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ιδεολογίας του φύλου», την οποία η διοίκηση Τραμπ όριζε ως «την εσφαλμένη άποψη ότι οι άνδρες μπορούν να ταυτίζονται και να γίνονται γυναίκες και αντίστροφα»

Σύνταξη
Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της
Ελλάδα 24.09.25

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της

Για δεύτερη φορά μέσα λίγες ημέρες κλήθηκε να δώσει κατάθεση ο γιος της 62χρονης που είχε θάψει για χρόνια την μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της σε χωριό στη Βοιωτία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο γιος της 62χρονης δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε […]

Σύνταξη
Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων
Κόσμος 24.09.25

Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι πραγματοποιείται μία συνεχής συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια, με στόχο την επιστροφή των ομήρων

Σύνταξη
ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρωτιά για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρωτιά για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson

O Λεβαδειακός είναι... ασταμάτητος στο ξεκίνημα της σεζόν 2025-26! Πήρε μια ακόμη μεγάλη νίκη, αυτή τη φορά με 2-1 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα, αποτέλεσμα που τον φέρνει στην 1η θέση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός
Βουλή 24.09.25

Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός

Λάβρος κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]
Ελλάδα 24.09.25

ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]

Η ΑΑΔΕ ανακάλυψε σε λίγες ημέρες τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας τέλος σε δύο οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
Φαμίλια 24.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι - H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Ο Μάθιου είχε αποκαλύψει στις αναμνήσεις του ότι ο πατέρας του, Τζέιμς ΜακKόναχι, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του ηθοποιού, Μαίρη «Κέι» Καθλίν ΜακΚέιμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται
Πολιτική 24.09.25

Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και την εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
Ελλάδα 24.09.25

Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή

Όλα όσα έγιναν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία με το παιδί του μέσα από τις φυλακές - Στο in οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24.09.25

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο