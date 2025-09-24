Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα

Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έχει… ζωή καθώς ανέβηκε μετά το 65’, με τις αλλαγές που έκανε ο Λουτσέσκου, όμως γλίτωσε τα χειρότερα επειδή ο Παβλένκα κατέβασε τα ρολά. Ετσι, αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι, ενώ στο τέλος έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες με τον Τσάλοφ στο 90’ και με τον Μαντί Καμαρά στο 90+4′.

Η νίκη ήταν μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ που προερχόταν από κακές εμφανίσεις με τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο και με τον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα. Επίσης, έχει δυο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Θέλτα και την Λιλ.

Η Μακάμπι Τελ Αβιβ ήταν πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ σώθηκε επειδή ο Παβλένκα κατέβασε τα ρολά. Αποκομμένος στην επίθεση ο Γιακουμάκης, μόνη απειλή ο Τάισον, ενώ ο Κένι στάθηκε πολύ καλά και έβγαινε μπροστά.

Οι παίκτες των γηπεδούχων δεν απέφυγαν τα λάθη λόγω της πίεσης των αντιπάλων και η Μακάμπι στεκόταν καλύτερα. Επίσης, γκολ της Μακάμπι ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε μετά τις αλλαγές του Λουτσέσκου. Οι Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Καμαρά και Ιβανούσετς έδωσαν πνοή στην ομάδα που βελτιώθηκε μεν στο δεύτερο ημίχρονο, όμως μέχρι το 65′ είχε φλύαρη υπεροχή. Ο Ιβανούσετς είναι ο παίκτης που έδωσε τις δυο πάσες στις ευκαιρίες που έχασαν οι Τσάλοφ και Μαντί Καμαρά στο τέλος.

Η Μακάμπι τις καλύτερες ευκαιρίες

Η Μακάμπι δεν αιφνιδιάστηκε από καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε ευκαιρία με τον Τάισον που απέφυγε τον γκολκίπερ αλλά τον πρόλαβε ο Καμαρά (4’) και απάντησε με τον Πέρετζ που από κοντά έστειλε την μπάλα άουτ (6’). Μια ακόμη καλή ευκαιρία έχασε ο Τάισον με σουτ στο 15’ που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ο Παβλένκα έσωσε τον ΠΑΟΚ σε μακρινό σουτ του Γεχέζκελ, μετά από λάθος του Μπάμπα στο 18’, αποκρούοντας σε κόρνερ. Νέα σωτήρια απόκρουση του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ σε σουτ του Πέρετζ μετά από πάσα του Αντράντε (21’).

Ο ΠΑΟΚ έψαχνε διαδρόμους αλλά οι Ζίφκοβιτς και Κωνσταντέλιας δεν κατάφερναν να βγάλουν μπροστά τον ΠΑΟΚ. Η Μακάμπι ήταν επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις και στο 35’ ακυρώθηκε από το VAR ως οφσάιντ γκολ του Πέρετζ.

Το περίεργο δοκάρι του ΠΑΟΚ

Τίποτα ιδιαίτερο ο ΠΑΟΚ και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το μόνο θετικό ότι δεν κινδύνεψε, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει, αν και είχε κατοχή μπάλας. Ηταν καλά οργανωμένη η άμυνα της Μακάμπι με τους Καμαρά και Σλόμο.

Πάλι ο Παβλένκα είπε «όχι» στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο 65’ απέκρουσε σουτ του Αντράντε, ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον Τσέχο γκολκίπερ.

Στο 70’ ο Καμαρά της Μακάμπι Τελ Αβίβ αντί να διώξει, έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι της ομάδας του! Στο 72’ η Μακάμπι έχασε ευκαιρία με τον Νταβίντα και στο 74’ οι Τσάλοφ και Ντεσπόντοφ δεν μπόρεσαν να βρουν τη μπάλα εντός της αντίπαλης περιοχής.

Με τις αλλαγές του Λουτσέσκου (Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Καμαρά) ο ΠΑΟΚ ανέβηκε και έκλεισε τη Μακάμπι. Ο Ρουμάνος άργησε να βάλει τον Ιβανούσετς και να βγάλει τον Κωνσταντέλια.

Στα τελευταία λεπυά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορούσε να πάρει τη νίκη. Απόδειξη και οι ευκαιρίες που έχασε, καθώς άρχισε να πατάει μέσα στην περιοχή της Μακάμπι.

Η ευκαιρία που έχασε ο Τσάλοφ στο 90’ είναι απίστευτη, καθώς εξ επαφής έστειλε τη μπάλα πάνω στο τερματοφύλακα. Νέα ευκαιρία είχε ο Καμαρά στο 90+4’ που βγήκε τετ α τετ αλλά τον νίκησε ο Μισπάτι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Παβλένκα κράτησε το μηδέν στην άμυνα, καθώς η Μακάμπι θα μπορούσε να προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Θα ήταν ο Ιβανούσετς, καθώς μπήκε στο τέλος και έβγαλε τις μπαλιές για τις δυο ευκαιρίες. Αργησε να τον βάλει ο Λουτσέσκου, καθώς ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν καλός.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Γιακουμάκης δεν κατάφερε να πείσει σε ένα ακόμη ματς, ενώ έγινε αλλαγή. Σα να μην έχει εγκλιμαστεί.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι ήταν κοντά και δεν σφύριξε παράβαση στην πτώση του Κωνσταντέλια, σε μαρκάρισμα του Μπέλιτς εντός περιοχής.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Με παρέμβαση του VAR, από τον Γερμανό Σρoύντερ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Πέρετζ στο 35’.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (66’ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωσνταντέλιας (86’ Ιβανούσετς), Τάισον (66’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (72’ Τσάλοφ).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ζ. Λάζετιτς): Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετζ, Σισοκό (73’ Νόι), Νταβίντα (73’ Βαρέλα), Γεχέκζελ (89’ Μάντμον), Αντράντε (90+2’ Σαχάρ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο ΠΑΟΚ παίζει (2/10) εκτός έδρας με τη Θέλτα και η Μακάμπι Τελ Αβιβ θα είναι γηπεδούχος, την ίδια ημερομηνία, στην TSC Arena της Μπάτσκα Τόπολα με αντίπαλο την Ντινάμο Ζάγκρεμπ.