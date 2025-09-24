Πρεμιέρα στο Europa League με τον ΠΑΟΚ να κοντράρεται στην Τούμπα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, αντιμετωπίζοντας την Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9, 19.45) στην Τούμπα.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9, 19.45) στην Τούμπα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, μετά την ήττα με 4-1 απέναντι στον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson και την ισοπαλία με τον Παναιτωλικό (0-0) για το πρωτάθλημα.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή εχθές (23/9) και την αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά για την μεγάλη αναμέτρηση, απέναντι στους Ισραηλινούς.
Αναλυτικά η αποστολή της Μακάμπι για το ματς με τον ΠΑΟΚ:
Τερματοφύλακες: Γκεράφι, Μελίκα, Μισπάτι
Αμυντικοί: Ρεβίβο, Χεϊτόρ, Καμαρά, Ασαντέ, Σλόμο, Γκρόππερ, Μπεν Χαρούς, Μπεν Χάμο
Μέσοι: Αντράντε, Μπέλιτς, Λέντερμαν, Σισοκό, Νόι, Σαχάρ, Πέρετζ
Επιθετικοί: Γιεχεκζέλ, Μαλέντε, Μαντμόν, Βαρέλα, Αμπού Φαρχί, Νταβίντα
