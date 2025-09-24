Πρεμιέρα στο Europa League με τον ΠΑΟΚ να κοντράρεται στην Τούμπα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9, 19.45) στην Τούμπα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, μετά την ήττα με 4-1 απέναντι στον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson και την ισοπαλία με τον Παναιτωλικό (0-0) για το πρωτάθλημα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή εχθές (23/9) και την αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά για την μεγάλη αναμέτρηση, απέναντι στους Ισραηλινούς.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στη Νέα Μεσημβρία. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του μεγάλου αγώνα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Μοναδικός απόντας από την αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας, που κάνει αποθεραπεία για να ξεπεράσει την θλάση που τον ταλαιπωρεί.

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

Από την άλλη οι Ισραηλινοί ταξιδεύουν στην Θεσσαλονίκη με 150 οπαδούς τους και όπως σχολίασε και ο Λάζετιτς περιμένουν πώς και πώς να αγωνιστούν σε μία έδρα όπως η Τούμπα.

Ο προπονητής της Μακάμπι δεν θα έχει στην διάθεσή του τον επιθετικό του, Ίον Νικολαέσκου που ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στον αστράγαλο και δεν ακολούθησε την υπόλοιπη αποστολή.

Αναλυτικά η αποστολή της Μακάμπι για το ματς με τον ΠΑΟΚ:

Τερματοφύλακες: Γκεράφι, Μελίκα, Μισπάτι

Αμυντικοί: Ρεβίβο, Χεϊτόρ, Καμαρά, Ασαντέ, Σλόμο, Γκρόππερ, Μπεν Χαρούς, Μπεν Χάμο

Μέσοι: Αντράντε, Μπέλιτς, Λέντερμαν, Σισοκό, Νόι, Σαχάρ, Πέρετζ

Επιθετικοί: Γιεχεκζέλ, Μαλέντε, Μαντμόν, Βαρέλα, Αμπού Φαρχί, Νταβίντα