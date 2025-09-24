Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (pic)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Europa League της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωστοποίησε την ενδεκάδα με την οποία θα παρατάξει την ομάδα του, επιλέγοντας τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα θα έχει τους Κένι, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Μπάμπα.

Στα χαφ θα βρεθούν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Κωνσταντέλια μπροστά τους. Στα άκρα θα είναι ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή θα βρεθεί ο Γιακουμάκης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσιφτσής, Μοναστιρλής, Σάστρε, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.

Η 11άδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μασπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετζ, Σισοκό, Νταβίντα, Τζεχέζκελ, Αντράντε.