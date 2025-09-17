Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Σαρωτικοί οι Βοιωτοί, σε δύσκολη θέση ο «δικέφαλος» (vid)

Ο Λεβαδειακός διέλυσε με 4-1 τον ΠΑΟΚ σε ματς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και τον έριξε σε δυσμένεια όσον αφορά την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας που θα πάρει απευθείας την πρόκριση για την οκτάδα της διοργάνωσης. Και αυτό γιατί ο Δικέφαλος του Βορρά έχει να παίξει και με τον Άρη στη League Phase με την ήττα του με τέσσερα γκολ από τους Βοιωτούς να δυσκολεύει αρκετά τη ζωή του.

Από την άλλη η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έπαιξε εκπληκτικά και είχε σε πολύ καλή μέρα τον Φίλων, ο οποίος είχε το γύρισμα για το αυτογκόλ του Κεντζιόρα στο 1-0, αλλά ήταν και αυτός που κέρδισε το πέναλτι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους από το οποίο προήλθε το 3-1.

Ο Λεβαδειακός μπήκε πιο δυνατά στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Φίλων να κάνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια από τα δεξιά, να γυρίζει την μπάλα και τον Κεντζιόρα με αυτογκόλ να κάνει το 1-0 σε βάρος της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι και έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αρχικά με τον Μαντί Καμαρά να αστοχεί με κεφαλιά μέσα από την περιοχή στο 19ο λεπτό. Στη συνέχεια στο 27ο λεπτό ο Ιβάνουσετς αστόχησε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Τελικά το 1-1 ήρθε με πέναλτι για τον Δικέφαλο του Βορρά, όταν ο Φίλων ανέτρεψε τον Μπέρδο, με τον Τσάλοφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί στο 36ο λεπτό. Ο Λεβαδειακός βρήκε κι άλλο γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 40ο λεπτό με τον Βέρμπιτς να εκτελεί το φάουλ, τον Γκουγκεσασβίλι να κάνει λανθασμένη έξοδο και τον Βήχο να κάνει το 2-1 με κεφαλιά.

Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με το πόδι πατημένο στο γκάζι και έκανε το 3-1 με πέναλτι που κέρδισε ο Φίλων από τον Κεντζιόρα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πεντρόσο που ευστόχησε από την λευκή βούλα στο 51ο λεπτό. Και σαν να μην έφτανε αυτό ο Μανθάτης στο 53ο λεπτό δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής και νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι για το 4-1, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση των Βοιωτών.

Στο 77′ ο Λεβαδειακός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Μιχαηλίδη, ο Ζαμπαλάς εξέτασε το VAR και έκρινε πως δεν υπήρχε πέναλτι για τους Βοιωτούς, δείχνοντας χαρακτηριστικά πως η μπάλα βρήκε στα πλευρά του Έλληνα αμυντικού.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να ελέγχει την κατάσταση μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και παρά το γεγονός πως ο διαιτητής έδωσε 12 λεπτά καθυστερήσεις το 4-1 ήταν το τελικό σκορ στην αναμέτρηση.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Μπάλτζι (46′ Σιμελίδης), Μανθάτης, Πεδρόσο, Φίλων (58′ Παλάσιος), Τσιμπόλα (81′ Λιάγκας), Τσιβελεκίδης, Βέρμπιτς (46′ Κωστή), Γκούμας (46′ Τσοκάι).

ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (66′ Μπάμπα), Μπιάνκο (66′ Μεϊτέ), Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (55′ Πέλκας), Μπέρδος (55′ Μύθου), Τσάλοφ (55′ Τάισον)