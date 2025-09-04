«Σενάρια» για Λουτσέσκου και Αλ Τζαζίρα

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει πολύ καλά την χρονιά του, μετρώντας δύο νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο, ενώ παράλληλα θα αγωνιστεί και στην League Phase του Europa League.

Δημοσιεύματα στο εξωτερικό κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές του Ραζβάν Λουτσέσκου με σύλλογο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές του προπονητή του ΠΑΟΚ με την Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας μάλιστα ότι ο Ρουμάνος τεχνικός βλέπει θετικά μια ενδεχόμενη μετακόμισή του στο Άμπου Ντάμπι.

Ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή θα ήταν παράλογο ο Λουτσέσκου να αποχωρήσει από τον Δικέφαλο του Βορρά, από τη στιγμή που η σεζόν έχει ξεκινήσει και μάλιστα έχει αρχίσει και με πολύ καλούς οιωνούς για τον ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως αυτή η σεζόν είναι ιδιαίτερη για τον ΠΑΟΚ, καθώς φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και θα ήθελε να παλέψει για το καλύτερο δυνατό με τον Ρουμάνο τεχνικό στην άκρη του πάγκου.