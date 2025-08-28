Λουτσέσκου: «Πέρασε η καλύτερη ομάδα»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ριέκα με 5-0 και την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 5-0 την Ριέκα στην Τούμπα, ανέτρεψε το εις βάρος του 1-0 του πρώτου αγώνα και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League.
Μια εμφάνιση που ικανοποίησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό του Δικεφάλου του Βορρά μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης να τονίζει ότι προκρίθηκε η καλύτερη ομάδα, αλλά να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο για την 2η αγωνιστική της Super League.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου μετά το τέλος του ματς:
Για την παράδοση κόντρα στις κροατικές ομάδες, που επιβεβαιώθηκε σήμερα: «Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, πήραμε το εισιτήριο για την League Phase του Europa League, το οποίο είναι σημαντικό για την χρονιά μας και θα μας βοηθήσει στην εξελικτική διαδικασία που ακολουθούμε».
Για το αν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση: «Μόνο κάποιος χαζός δεν θα ήταν ικανοποιημένος. Ωστόσο, αύριο είναι άλλη μια μέρα, έχουμε ένα διαφορετικό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Αναφορικά με τα παιχνίδια, η καλύτερα ομάδα προκρίνεται στο τέλος. Δεν αξίζαμε να χάσουμε στην Κροατία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την διάθεση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές».
Για την συνέπεια που δείχνει ο ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Για μένα, υπάρχει μόνο το επόμενο παιχνίδι! Σίγουρα είναι σημαντικό που βρισκόμαστε στο Europa League, ωστόσο πρέπει να εστιάσουμε στις επόμενες υποχρεώσεις μας».
