Λουτσέσκου: «Πρέπει να παίξουμε με επιθετικότητα και ένταση»

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη ρεβάνς της ήττας με 1-0 από τη Ριέκα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα της Τούμπας το βράδυ της Πέμπτης (28/8, 20:30).

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στην παράδοση του ΠΑΟΚ απέναντι στις κροατικές ομάδες, αλλά και στα πρόσωπα που σκέφτεται να ξεκινήσει στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση της ομάδας του στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για τον λόγο που θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε και τι πρέπει να αλλάξει: «Τίποτα δεν άλλαξε από τη συνέντευξη Τύπου. Ό,τι είπα τότε θα πω και τώρα. Θα πρέπει να επαναλάβω όσα είπα. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι και ένα λάθος δικό μας που στοίχισε. Ήταν ένα κλασικό παιχνίδι ισοπαλίας. Κανείς δεν κυριάρχησε, κάναμε λάθη που θα έπρεπε να αποφύγουμε για τις προσδοκίες μας. Αυτά έδωσαν δυνατότητες στον αντίπαλο. Κάναμε βήματα πίσω όσον αφορά το στυλ μας. Δεν πιέσαμε όπως έπρεπε, δεν είχαμε την επιθετικότητα που έπρεπε, δίνοντας τη δυνατότητα στη Ριέκα να βρει χώρους. Δημιουργήσαμε δυο – τρεις καταστάσεις, αλλά στην τελική πάσα δεν κάναμε αυτό που θέλουμε για να γίνουμε πιο απειλητικοί. Έτσι κρίθηκε στο ένα γκολ. Πρέπει να παίξουμε με επιθετικότητα και ένταση. Να είμαστε στο πνεύμα με αυτή τη λογική μπροστά στους φιλάθλους μας για να πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν έχει καταλήξει στην ενδεκάδα για τη ρεβάνς και αν συμφωνεί με την ατάκα του Κένι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι συγκεντρωμένος στον εαυτό του: «Ίσως ναι, ίσως όχι (για την ενδεκάδα). Για το δεύτερο σκέλος πιστεύω ότι στην προηγούμενη ερώτηση είπα τα ίδια, είμαι στο ίδιο μήκος κύματος. Πάντα περιμένω την τελευταία προπόνηση».

Για τον Γιακουμάκη και αν είναι επιλογή για το αρχικό σχήμα, όπως και ο Τάισον που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού: Δεν θέλω να πω για συγκεκριμένους παίκτες, αλλά για την ομάδα. Κάποιες φορές προσπαθώ να την προστατέψω από εσάς. Κάποιες φορές πρέπει να το κάνετε και εσείς. Το πιο σημαντικό είναι ότι το παιχνίδι πρέπει να το αρχίσεις και να το τελειώσεις. Πρέπει να έχουμε τους τέλειους παίκτες, πνευματικά δυνατούς και σε κάθε μέρος του αγώνα να δίνουν το 100% για την πρόκριση. Αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι εξίσου σημαντικοί. Κάποιες φορές μπορεί να κερδίζεις το παιχνίδι στην αρχή, κάποιες φορές αργότερα. Δεν έχουν τόση σημασία τα πρόσωπα.

Για το ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλές προκρίσεις απέναντι στις κροατικές ομάδες και υπάρχει αυτός ο φόβος: Για μένα είναι δύσκολο να το απαντήσω. Είναι στιγμές και καταστάσεις. Ξέρουμε να παίρνουμε πλεονεκτήματα σε διπλά ματς, αλλά το αυριανό παιχνίδι είναι ένα διαφορετικό. Ξέρουμε ότι έχουμε εμπειρία, ότι μπορούμε να προετοιμαστούμε για τέτοια ματς. Ενδεχομένως το 1-0 να δίνει προβάδισμα στη Ριέκα θεωρητικά.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης για τη βραδιά με την Ντίναμο: Είναι ιστορία, όμορφη ιστορία, όμορφες στιγμές. Αλλά πρέπει να εστιάσουμε στο αύριο. Όταν τελειώσω το ποδόσφαιρο, ίσως πίνοντας ένα ποτήρι κρασί ή κονιάκ και καπνίζοντας ένα πούρο. Ίσως τότε το σκεφτώ ότι κέρδισα. Ομάδες που εκπροσωπούν μια πολύ καλή και ιστορική σχολή στο ποδόσφαιρο και κουλτούρα στο ποδόσφαιρο.

Για το sold out και πόσο θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ: Είναι πολύ σημαντικό. Είχα το αίσθημα ότι κάτι μας έλειπε ένα κομμάτι αυτοπεποίθησης. Το γεμάτο γήπεδο δεν θα κάνει τον αντίπαλο να φοβηθεί, αλλά θα δώσει μια διαφορετική ενέργεια σε εμάς.

Για το αν θεωρεί ότι η ομάδα του μπορεί να προκριθεί: Πρέπει να το κάνουμε.