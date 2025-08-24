Λουτσέσκου: «Όταν έχουμε τόσες ευκαιρίες, θα πρέπει να σκοράρουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κράτησε κάποια θετικά στοιχεία από τη νικηφόρα πρεμιέρα του ΠΑΟΚ με 1-0 επί της ΑΕΛ στη Super League, μιλώντας στη NOVA αλλά και ένα αρνητικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου:

Για το ματς: «Μου άρεσε η φρεσκάδα, η ενέργεια, ο τρόπος που δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Είναι πολύ σημαντικό που δε δεχτήκαμε τρανζίσιον, έχοντας διαρκώς τη μπάλα στα πόδια μας, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά. Είμαι λίγο απογοητευμένος γιατί αντί να έχουμε ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα, τελειώσαμε μόνο με 1-0, χάνοντας πολλές ευκαιρίες. Όταν έχουμε τόσες ευκαιρίες, θα πρέπει να σκοράρουμε.

Βέβαια, ο τερματοφύλακας τους ήταν εξαιρετικός, ο καλύτερος του γηπέδου. Κάθε παιχνίδι που παίζουμε είναι ένα βήμα μπροστά. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η επιστροφή του Ντεσπόντοφ και του Τάισον. Ο Πέλκας επέστρεψε μαζί μας, είχε κάποια πάνω-κάτω τελευταία, ο Καμαρά που είναι σε μια διαδικασία που εξελίσσεται θετικά».

Για την εξέλιξη της ομάδας:

«Είναι σημαντική η νίκη, οι τρεις πόντοι και να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση μπροστά στην εστία. Μπορεί να έρθει με τα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό ήταν η θέληση, η αφοσίωση και διάθεση των ποδοσφαιριστών».