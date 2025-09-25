Μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Ρόμα, με σούπερ Τσιμίκα (1-2) – Το πανόραμα του Europa League
Με ασίστ του Τσιμίκα η Ρόμα πέρασε με 2-1 από την έδρα της Νις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό, η Ρόμα ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase του Europa League επικρατώντας 2-1 της Νις στην Κυανή Ακτή. Ο Έλληνας άσος είχε εξαιρετική απόδοση, «σερβίροντας» το δεύτερο γκολ στον Μαντσίνι.
Στο 38′ ακυρώθηκε για οφσάιντ ένα γκολ του Μαντσίνι, αλλά στο 52′ ο Εντικά άνοιξε το σκορ με δυνατή κεφαλιά από κόρνερ. Τρία λεπτά μετά ήρθε και το 0-2 από σέντρα του Τσιμίκα και προβολή του Μαντσίνι. Το μόνο που κατάφερε η Νις ήταν να μειώσει σε 1-2 στο 76′ με πέναλτι του Μοφί.
Στα υπόλοιπα ματς ξεχώρισε η νίκη της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 3-1 επί της Φενέρμπαχτσε με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπέλιο που πέτυχε δύο γκολ. Στο 21′ έκανε το 1-0, αλλά τέσσερα λεπτά μετά ο Σιμάνσκι ισοφάρισε σε 1-1. Στο 51′ ο Μπέλιο έκανε το 2-1 και το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 90+5′ ο Μπαρκάρ με διαγώνιο σουτ.
Στο Βελιγράδι η Σέλτικ έμεινε «όρθια» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ιενάτσο άνοιξε μάλιστα το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 56′, αλλά εννιά λεπτά μετά ο Αρναούτοβιτς διαμόρφωσε το τελικό 1-1 με προβολή.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase:
Τετάρτη (24/9)
Mίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς 2-0
ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ 1-1
Μάλμε-Λουντογκόρετς 1-2
Μπέτις-Νότιγχαμ 2-2
Μπράγκα-Φέγενορντ 1-0
Νις-Ρόμα 1-2
Ντινάμο Ζάγκρεμπι-Φενέρμπαχτσε 3-1
Φράιμπουργκ-Βασιλεία 2-1
Πέμπτη 25/9
Γκο Αχέντ Ιγκλς-Στεάουα (19:45)
Λιλ-Μπραν (19:45)
Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00)
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)
Ουτρέχτη-Λιόν (22:00)
Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00)
Ζάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00)
Στουτγκάρδη-Θέλτα (22:00)
Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν (22:00)
Η βαθμολογία του Europa League:
Η επόμενη 2η αγωνιστική:
Πέμπτη 2/10
Βικτόρια Πλζεν-Μάλμε (19:45)
Λουντογκόρετς-Μπέτις (19:45)
Μπολόνια-Φράιμπουργκ (19:45)
Μπραν-Ουτρέχτη (19:45)
Παναθηναϊκός-Γκο Αχέντ Ιγκλς (19:45)
Ρόμα-Λιλ (19:45)
Σέλτικ-Μπράγκα (19:45)
Στεάουα-Γιούνγκ Μπόις (19:45)
Φενέρμπαχτσε-Νις (19:45)
Βασιλεία-Στουτγκάρδη (22:00)
Γκενκ-Φερεντσβάρος (22:00)
Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00)
Λιόν-Ζάλτσμπουργκ (22:00)
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)
Νότιγχαμ-Μίτιλαντ (22:00)
Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας (22:00)
Στουρμ Γκρατς-Ρέιντζερς (22:00)
Φέγενορντ-Άστον Βίλα (22:00)
