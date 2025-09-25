Μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Ρόμα, με σούπερ Τσιμίκα (1-2) – Το πανόραμα του Europa League

Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό, η Ρόμα ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase του Europa League επικρατώντας 2-1 της Νις στην Κυανή Ακτή. Ο Έλληνας άσος είχε εξαιρετική απόδοση, «σερβίροντας» το δεύτερο γκολ στον Μαντσίνι.

Στο 38′ ακυρώθηκε για οφσάιντ ένα γκολ του Μαντσίνι, αλλά στο 52′ ο Εντικά άνοιξε το σκορ με δυνατή κεφαλιά από κόρνερ. Τρία λεπτά μετά ήρθε και το 0-2 από σέντρα του Τσιμίκα και προβολή του Μαντσίνι. Το μόνο που κατάφερε η Νις ήταν να μειώσει σε 1-2 στο 76′ με πέναλτι του Μοφί.

Στα υπόλοιπα ματς ξεχώρισε η νίκη της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 3-1 επί της Φενέρμπαχτσε με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπέλιο που πέτυχε δύο γκολ. Στο 21′ έκανε το 1-0, αλλά τέσσερα λεπτά μετά ο Σιμάνσκι ισοφάρισε σε 1-1. Στο 51′ ο Μπέλιο έκανε το 2-1 και το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 90+5′ ο Μπαρκάρ με διαγώνιο σουτ.

Στο Βελιγράδι η Σέλτικ έμεινε «όρθια» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ιενάτσο άνοιξε μάλιστα το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 56′, αλλά εννιά λεπτά μετά ο Αρναούτοβιτς διαμόρφωσε το τελικό 1-1 με προβολή.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase:

Τετάρτη (24/9)

Mίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ 1-1

Μάλμε-Λουντογκόρετς 1-2

Μπέτις-Νότιγχαμ 2-2

Μπράγκα-Φέγενορντ 1-0

Νις-Ρόμα 1-2

Ντινάμο Ζάγκρεμπι-Φενέρμπαχτσε 3-1

Φράιμπουργκ-Βασιλεία 2-1

Πέμπτη 25/9

Γκο Αχέντ Ιγκλς-Στεάουα (19:45)

Λιλ-Μπραν (19:45)

Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00)

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)

Ουτρέχτη-Λιόν (22:00)

Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00)

Ζάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00)

Στουτγκάρδη-Θέλτα (22:00)

Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν (22:00)

Η βαθμολογία του Europa League:

Η επόμενη 2η αγωνιστική:

Πέμπτη 2/10

Βικτόρια Πλζεν-Μάλμε (19:45)

Λουντογκόρετς-Μπέτις (19:45)

Μπολόνια-Φράιμπουργκ (19:45)

Μπραν-Ουτρέχτη (19:45)

Παναθηναϊκός-Γκο Αχέντ Ιγκλς (19:45)

Ρόμα-Λιλ (19:45)

Σέλτικ-Μπράγκα (19:45)

Στεάουα-Γιούνγκ Μπόις (19:45)

Φενέρμπαχτσε-Νις (19:45)

Βασιλεία-Στουτγκάρδη (22:00)

Γκενκ-Φερεντσβάρος (22:00)

Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00)

Λιόν-Ζάλτσμπουργκ (22:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)

Νότιγχαμ-Μίτιλαντ (22:00)

Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας (22:00)

Στουρμ Γκρατς-Ρέιντζερς (22:00)

Φέγενορντ-Άστον Βίλα (22:00)