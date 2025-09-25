Γκολ και highlights από το Europa League – Η βαθμολογία (vids+pic)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 1ης αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις ομάδες να προσφέρουν απλόχερα πλούσιο θέαμα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε ισόπαλη 2-2 στην Ισπανία με την Μπέτις.

Η Μίντιλαντ επικράτησε εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 2-0.

Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες και μοιραία έμεινε στο 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Ρόμα με βασικό τον Τσιμίκα επικράτησε στη Γαλλία της Νις με 2-1

Εντός έδρας τρίποντο για την Φράιμπουργκ απέναντι στη Βασιλεία (2-1).

Η Ντιναμό πήρε το ντέρμπι με την Φενερμπαχτσέ, επικρατώντας με 3-1.

Μεγάλο διπλό της Λουντογκόρετς στη Σουηδία επί της Μάλμε με 2-1.

Ισοπαλία στο Βελιγράδι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Σέλτικ με 1-1.

Η Μπράγκα δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε την Φέγενορντ με 1-0.

Τα αποψινά αποτελέσματα:

Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1

Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2

Νις – Ρόμα 1-2

Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1

Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/9)

25/09 19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου

25/09 19:45 Λιλ – Μπραν

25/09 22:00 Άστον Βίλα – Μπολόνια

25/09 22:00 Ουτρέχτη – Λιόν

25/09 22:00 Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν

25/09 22:00 Ρέιντζερς – Γκενκ

25/09 22:00 Ζάλτσμπουργκ – Πόρτο

25/09 22:00 Στουτγκάρδη – Θέλτα

25/09 22:00 Γιουγκ Μπόις – Παναθηναϊκός