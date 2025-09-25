Γκολ και highlights από το Europa League – Η βαθμολογία (vids+pic)
Δείτε γκολ και highlights από τα αποψινά παιχνίδια του Europa League - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/9).
Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 1ης αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις ομάδες να προσφέρουν απλόχερα πλούσιο θέαμα.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε ισόπαλη 2-2 στην Ισπανία με την Μπέτις.
Η Μίντιλαντ επικράτησε εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 2-0.
Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες και μοιραία έμεινε στο 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η Ρόμα με βασικό τον Τσιμίκα επικράτησε στη Γαλλία της Νις με 2-1
Εντός έδρας τρίποντο για την Φράιμπουργκ απέναντι στη Βασιλεία (2-1).
Η Ντιναμό πήρε το ντέρμπι με την Φενερμπαχτσέ, επικρατώντας με 3-1.
Μεγάλο διπλό της Λουντογκόρετς στη Σουηδία επί της Μάλμε με 2-1.
Ισοπαλία στο Βελιγράδι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Σέλτικ με 1-1.
Η Μπράγκα δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε την Φέγενορντ με 1-0.
Τα αποψινά αποτελέσματα:
Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1
Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2
Νις – Ρόμα 1-2
Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1
Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/9)
25/09 19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου
25/09 19:45 Λιλ – Μπραν
25/09 22:00 Άστον Βίλα – Μπολόνια
25/09 22:00 Ουτρέχτη – Λιόν
25/09 22:00 Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν
25/09 22:00 Ρέιντζερς – Γκενκ
25/09 22:00 Ζάλτσμπουργκ – Πόρτο
25/09 22:00 Στουτγκάρδη – Θέλτα
25/09 22:00 Γιουγκ Μπόις – Παναθηναϊκός
