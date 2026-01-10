Αταλάντα – Τορίνο 2-0: Νίκη Ευρώπης για την ομάδα του Μπέργκαμο

Τρίτη σερί νίκη για την Αταλάντα που πλησιάζει στις θέσεις της Ευρώπης. Με γκολ των Ντε Κατελάρε και Πάσαλιτς η ομάδα του Μπέργκαμο «καθάρισε» με 2-0 την Τορίνο για την 20η αγωνιστική της Serie A και επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα από νωρίς όταν στο 13′ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπερνασκόνι, ο Ντε Κετελάρε με κεφαλιά έκανε το 1-0. Οι δύο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν στη συνέχεια, ο Καρνεζέκι κράτησε την Αταλάντα όσες φορές χρειάστηκε και στο 90+5′ ο Πάσαλιτς έφυγε μόνος του από το κέντρο και έγραψε το τελικό 2-0 με πλασέ.

Αταλάντα: Καρνεζέκι, Σκαλβίνι (67’ Μούσα), Ντζιμσίτι (44’ Χίεν), Τζαπακόστα, Αχανόρ, Ντε Ρόουν, Έντερσον, Μπερνασκόνι, Ζαλέβσκι (79’ Πάσαλιτς), Ντε Κετελάρε (79’ Σάμαρντζιτς), Κρστόβιτς (67’ Σκαμάκα)

Τορίνο: Παλεάρι, Μαριπάν, Κοκό, Ισμαΐλι, Λατσάρο (85′ Μπιράγκι), Ταμέζ (58’ Ιλχάν), Γκινέιτις, Αμπουχλάλ (85′ Εντζιέ), Βλάσιτς, Σαπάτα (57’ Σιμεόνε), Ενγκόνγκ (58’ Άνταμς)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής:

Σάββατο 10/01

Κόμο-Μπολόνια 1-1

Ουντινέζε-Πίζα 2-2

Ρόμα-Σασουόλο 2-0

Αταλάντα-Τορίνο 2-0

Κυριακή 11/01

Λέτσε-Πάρμα (13.30)

Φιορεντίνα-Μίλαν (16.00)

Βερόνα-Λάτσιο (19.00)

Ίντερ-Νάπολι (21.45)

Δευτέρα 12/01

Τζένοα-Κάλιαρι (19.30)

Γιουβέντους-Κρεμονέζε (21.45)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (21η) αγωνιστική:

Παρασκευή 16/01

Πίζα-Αταλάντα (21.45)

Σάββατο 17/01

Ουντινέζε-Ίντερ (16.00)

Νάπολι-Σασουόλο (19.00)

Κάλιαρι-Γιουβέντους (21.45)

Κυριακή 18/01

Πάρμα-Τζένοα (13.30)

Μπολόνια-Φιορεντίνα (16.00)

Τορίνο-Ρόμα (19.00)

Μίλαν-Λέτσε (21.45)

Δευτέρα 19/01

Κρεμονέζε-Βερόνα (19.30)

Λάτσιο-Κόμο (21.45)