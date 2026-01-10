Αταλάντα – Τορίνο 2-0: Νίκη Ευρώπης για την ομάδα του Μπέργκαμο
Η Αταλάντα νίκησε εύκολα 2-0 την Τορίνο, έφτασε τα τρία σερί «τρίποντα» στη Serie A και... βλέπει Ευρώπη.
Τρίτη σερί νίκη για την Αταλάντα που πλησιάζει στις θέσεις της Ευρώπης. Με γκολ των Ντε Κατελάρε και Πάσαλιτς η ομάδα του Μπέργκαμο «καθάρισε» με 2-0 την Τορίνο για την 20η αγωνιστική της Serie A και επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα.
Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα από νωρίς όταν στο 13′ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπερνασκόνι, ο Ντε Κετελάρε με κεφαλιά έκανε το 1-0. Οι δύο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν στη συνέχεια, ο Καρνεζέκι κράτησε την Αταλάντα όσες φορές χρειάστηκε και στο 90+5′ ο Πάσαλιτς έφυγε μόνος του από το κέντρο και έγραψε το τελικό 2-0 με πλασέ.
Αταλάντα: Καρνεζέκι, Σκαλβίνι (67’ Μούσα), Ντζιμσίτι (44’ Χίεν), Τζαπακόστα, Αχανόρ, Ντε Ρόουν, Έντερσον, Μπερνασκόνι, Ζαλέβσκι (79’ Πάσαλιτς), Ντε Κετελάρε (79’ Σάμαρντζιτς), Κρστόβιτς (67’ Σκαμάκα)
Τορίνο: Παλεάρι, Μαριπάν, Κοκό, Ισμαΐλι, Λατσάρο (85′ Μπιράγκι), Ταμέζ (58’ Ιλχάν), Γκινέιτις, Αμπουχλάλ (85′ Εντζιέ), Βλάσιτς, Σαπάτα (57’ Σιμεόνε), Ενγκόνγκ (58’ Άνταμς)
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής:
Σάββατο 10/01
Κόμο-Μπολόνια 1-1
Ουντινέζε-Πίζα 2-2
Ρόμα-Σασουόλο 2-0
Αταλάντα-Τορίνο 2-0
Κυριακή 11/01
Λέτσε-Πάρμα (13.30)
Φιορεντίνα-Μίλαν (16.00)
Βερόνα-Λάτσιο (19.00)
Ίντερ-Νάπολι (21.45)
Δευτέρα 12/01
Τζένοα-Κάλιαρι (19.30)
Γιουβέντους-Κρεμονέζε (21.45)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (21η) αγωνιστική:
Παρασκευή 16/01
Πίζα-Αταλάντα (21.45)
Σάββατο 17/01
Ουντινέζε-Ίντερ (16.00)
Νάπολι-Σασουόλο (19.00)
Κάλιαρι-Γιουβέντους (21.45)
Κυριακή 18/01
Πάρμα-Τζένοα (13.30)
Μπολόνια-Φιορεντίνα (16.00)
Τορίνο-Ρόμα (19.00)
Μίλαν-Λέτσε (21.45)
Δευτέρα 19/01
Κρεμονέζε-Βερόνα (19.30)
Λάτσιο-Κόμο (21.45)
