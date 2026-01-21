Αταλάντα – Μπιλμπάο 2-3: «Ζωντανή» στο κυνήγι της πρόκρισης η ομάδα του Βαλβέρδε (vid)

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Αταλάντα με 3-2 και μάλιστα με ανατροπή, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Βάσκοι πήραν τρεις πολύτιμούς βαθμούς, έφτασαν τους οκτώ και παραμένουν στο «κυνήγι» της πρόκρισης στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Ήταν ένα σπουδαίο διπλό για την Αθλέτικ, η οποία θα υποδεχθεί την τελευταία αγωνιστική την Σπόρτινγκ Λισαβώνας, ενώ η Αταλάντα μετά την σημερινή ήττα της έμεινε στους 13 βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν «μονόλογος» της Αταλάντα, καθώς η ομάδα του Μπέργκαμο είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και πήρε δίκαια το προβάδισμα στο σκορ.

Ο Σκαμάκα ήταν αυτός που έκανε το 1-0 στο 16′, με τον σέντερ φορ της ιταλικής ομάδας να στέλνει με δυνατή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Σιμόν. Ο στράικερ μάλιστα των «μπεργκαμάσκι», πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 41′, το οποίο όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Η Αταλάντα είχε στο πρώτο μέρος και δοκάρι με τον Κετελάρε και όλα έδειχναν ότι θα περνούσε ένα άνετο βράδυ κόντρα στην Αθλέτικ.

Μυθική ανατροπή των Βάσκων

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης όμως, έμελλε να είναι υπόθεση της Μπιλμπάο, αν και τίποτα (με βάση την εικόνα του πρώτου μέρους) δεν έδειχνε πως οι Βάσκοι θα έκαναν το μεγάλο «κόλπο».

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν όμως να πετύχουν τρία γκολ (σε διάστημα 16 λεπτών) κόντρα στην ροή του αγώνα και κατάφεραν να πάρουν τρεις πολύτιμους βαθμούς, που τους κρατούν «ζωντανούς» στο κόλπο της πρόκρισης.

Ο Γκουρουθέτα ήταν αυτός που έκανε το 1-1 στο 58′ και στο 70′ έγινε το 1-2, με σκόρερ τον Σεράνο, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο ματς δύο λεπτά νωρίτερα. Πριν η Αταλάντα συνέλθει από το δεύτερο γκολ των Βάσκων έγινε το 1-3, με τον Ναβάρο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 74′.

Η Αταλάντα μείωσε στο 88′ με γκολ του Κρστόβιτς (2-3) αλλά η Μπιλμπάο άντεξε στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη επί ιταλικού εδάφους.

Το «κλειδί» του ματς:

Από την στιγμή που η Μπιλμπάο κατάφερε να ισοφαρίσει (1-1), όλα άλλαξαν και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να διαλύσουν την αμυντική γραμμή των γηπεδούχων.

Άλλαξε το ματς:

Οι αλλαγές του Ερνέστο Βαλβέρδε στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην μεγάλη νίκη που πέτυχαν οι Βάσκοι στο Μπέργκαμο.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Οι αμυντικοί της Αταλάντα τα έκαναν… θάλλασα μετά το 1-1 και η ιταλική ομάδα πλήρωσε ακριβά τις αμυντικές της αδυναμίες.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ολλανδού, Ντάνι Μάκελι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Η Αταλάντα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 41’ (με σκόρερ ξανά τον Σκαμάκα) αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Σκόρερ: Σκαμάκα 16’, Κρστόβιτς 88′ – Γκουρουθέτα 58′, Σεράνο 70′, Ναβάρο 74′.

Αταλάντα: Καρνεσέκι, Κοσούνου, Τζιμσίτι, Κολάσινατς (76′ Αχάνορ), Ζαπακόστα (76′ Σάμαρτζιτς), Ρουν, Έντερσον, Μπερνασκόνι (82′ Σουλεμανά), Κετελάρε, Ζαλέφσκι (66’Λούκμαν), Σκαμάκα (66′ Κρστόβιτς).

Μπιλμπάο: Σιμόν, Λέκε, Βίβιαν, Παρέδες, Αντάμα (46’ Σανθέτ), Γκοροσάμπελ (81′ Αρέσο), Χαουρεγκιθάρ (59′ Βέσγκα), Μόρα (59′ Γκαλαρέτα), Ναβάρο, Γκουρουθέτα, Γκόμεθ (68′ Σεράνο).

Η επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων:

Ουνιόν Σεν Σιλουάζ – Αταλάντα (28/1)

Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβώνας (28/1)