Κάραμπακ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2: Μεγάλο βήμα πρόκρισης των Αζέρων στο 94′

Η Κάραμπακ πέτυχε τεράστια νίκη με 3-2 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της League phase του Champions League. Έτσι η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν έφτασε τους δέκα πόντους στην βαθμολογία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφήνοντας τους Γερμανούς στους τέσσσερις.

Με την αποψινή της νίκη, η Κάραμπακ έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της της διοργάνωσης και γι’ αυτό άλλωστε οι γηπεδούχοι έστησαν… πάρτι μετά το τέλος του αγώνα.

Η Κάραμπακ έχει δέκα βαθμούς και θα παίξει τελευταία αγωνιστική με την Λίβερπουλ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει οκτώ και θα κοντραριστεί με τον Άγιαξ στην Ολλανδία.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος κοιτούν φυσικά μόνο το δικό τους παιχνίδι (κι όχι τι θα κάνει η Κάραμπακ) και με νίκη στην Ολλανδία θα φτάσουν τους έντεκα βαθμούς και θα πάρουν μια τεράστια πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Βεβαίως υπάρχει και το «σενάριο» πρόκρισης των πρωταθλητών Ελλάδος με εννιά βαθμούς, αλλά είναι σίγουρο πως ο Ολυμπιακός θα πάει στο Άμστερνταμ για τη νίκη.

Οι Αζέροι κατάφεραν να πάρουν σπουδαία νίκη και μάλιστα με ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο 94′. Η Κάραμπακ βρέθηκε να χάνει με 2-1 στο 78′ αλλά βρήκε τον τρόπο να «γυρίσει» το παιχνίδι με δυο γκολ στην τελική «ευθεία» του ματς.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ιδανικό για την Κάραμπακ, καθώς οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σκοράρουν στην πρώτη τους ευκαιρία στον αγώνα.

Ο Ντουράν εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία των αμυντικών της Άιντραχτ ν’ απομακρύνουν την μπάλα από την μικρή περιοχή και με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0, στο τέταρτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης.

Η αντίδραση της γερμανικής ομάδας όμως ήταν άμεση, καθώς οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση (1-1) στο δέκατο λεπτό, με τον Ουζούν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, με σουτ από το ύψος της περιοχής.

«Χαμός» στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ νίκης στο 94′

Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη «μάχη» και στο δεύτερο ημίχρονο για τη νίκη και την κατάκτηση των τριών βαθμών και τα όσα συνέβησαν στο φινάλε της αναμέτρησης ήταν συγκλονιστικά.

Η Άιντραχτ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα (2-1) στο 78′, όταν ο Σαϊμπί εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Κνάουφ αλλά η χαρά των Γερμανών δεν κράτησε για πολύ. Δύο λεπτά αργότερα ο Ντουράν «χτύπησε» για δεύτερη φορά και με κοντινό πλασέ ισοφάρισε για την Κάραμπακ (2-2).

Οι γηπεδούχοι δεν αρκέστηκαν όμως στον βαθμό της ισοπαλίας, καθώς πίεσαν και για τρίτο γκολ και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Ο Μουσταφαζάντα ήταν αυτός που έκανε το 3-2 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, δίνοντας έτσι τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του.

Το «κλειδί» του ματς:

Η άμεση «απάντηση» των γηπεδούχων μετά το 2-1 της Άιντραχτ. Η Κάραμπακ βρήκε τρόπο να ισοφαρίσει αμέσως και στο φινάλε πέτυχε και τρίτο γκολ για να κατακτήσει τρεις πολύτιμος βαΘμούς.

Άλλαξε το ματς:

Η επιμονή των γηπεδούχων δικαιώθηκε, καθώς η Κάραμπακ κατάφερε να πάρει τεράστια νίκη με 3-2, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ στο 94′.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Η άμυνα της Άιντραχτ κατέρρευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ελβετού Σάντρο Σέρερ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Το πέναλτι που έδωσε ο Ελβετός διαιτητής στην γερμανική ομάδα τσεκαρίστηκε από το VAR.

Σκόρερ: Ντουράν 4’, 80′, Μουσταφαζάντα 94′ – Ουζούν 10’, Σαϊμπί 78′.

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Μεδίνα, Μουσταφαζάντα, Σίλβα, Καφαρκουλίγεβ, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Μοντιέλ (84′ Αντάι), Ζουμπίρ, Αντράντε (84′ Καστσουκ), Ντουράν (91′ Κουρμπανλί).

ΑΪΝΤΡΑΧΤ: Σάντος, Κοχ, Τεάτ, Κόλινς (84′ Σταφ), Λάρσον (85′ Χόιλουντ), Σκίρι, Κρίστενσεν, Μπράουν, Κνάουφ (79′ Μπαχόγια), Ντόαν (71′ Σαϊμπί), Ουζούν (70′ Γκέτσε).

Η επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων:

Άιντραχτ – Τότεναμ (28/1)

Λίβερπουλ – Κάραμπακ (28/1)