Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Κάραμπακ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2: Μεγάλο βήμα πρόκρισης των Αζέρων στο 94′
Ποδόσφαιρο 21 Ιανουαρίου 2026 | 21:52

Κάραμπακ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2: Μεγάλο βήμα πρόκρισης των Αζέρων στο 94′

Η Κάραμπακ πέτυχε τεράστια νίκη στο 94' και μάλιστα με ανατροπή, φτάνοντας τους δέκα βαθμούς στην διοργάνωση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Η Κάραμπακ πέτυχε τεράστια νίκη με 3-2 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της League phase του Champions League. Έτσι η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν έφτασε τους δέκα πόντους στην βαθμολογία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφήνοντας τους Γερμανούς στους τέσσσερις.

Με την αποψινή της νίκη, η Κάραμπακ έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της της διοργάνωσης και γι’ αυτό άλλωστε οι γηπεδούχοι έστησαν… πάρτι μετά το τέλος του αγώνα.

Η Κάραμπακ έχει δέκα βαθμούς και θα παίξει τελευταία αγωνιστική με την Λίβερπουλ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει οκτώ και θα κοντραριστεί με τον Άγιαξ στην Ολλανδία.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος κοιτούν φυσικά μόνο το δικό τους παιχνίδι (κι όχι τι θα κάνει η Κάραμπακ) και με νίκη στην Ολλανδία θα φτάσουν τους έντεκα βαθμούς και θα πάρουν μια τεράστια πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Βεβαίως υπάρχει και το «σενάριο» πρόκρισης των πρωταθλητών Ελλάδος με εννιά βαθμούς, αλλά είναι σίγουρο πως ο Ολυμπιακός θα πάει στο Άμστερνταμ για τη νίκη.

Οι Αζέροι κατάφεραν να πάρουν σπουδαία νίκη και μάλιστα με ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο 94′.  Η Κάραμπακ βρέθηκε να χάνει με 2-1 στο 78′ αλλά βρήκε τον τρόπο να «γυρίσει» το παιχνίδι με δυο γκολ στην τελική «ευθεία» του ματς.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ιδανικό για την Κάραμπακ, καθώς οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σκοράρουν στην πρώτη τους ευκαιρία στον αγώνα.

Ο Ντουράν εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία των αμυντικών της Άιντραχτ ν’ απομακρύνουν την μπάλα από την μικρή περιοχή και με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0, στο τέταρτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης.

Η αντίδραση της γερμανικής ομάδας όμως ήταν άμεση, καθώς οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση (1-1) στο δέκατο λεπτό, με τον Ουζούν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, με σουτ από το ύψος της περιοχής.

«Χαμός» στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ νίκης στο 94′

Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη «μάχη» και στο δεύτερο ημίχρονο για τη νίκη και την κατάκτηση των τριών βαθμών και τα όσα συνέβησαν στο φινάλε της αναμέτρησης ήταν συγκλονιστικά.

Η Άιντραχτ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα (2-1) στο 78′, όταν ο Σαϊμπί εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Κνάουφ αλλά η χαρά των Γερμανών δεν κράτησε για πολύ. Δύο λεπτά αργότερα ο Ντουράν «χτύπησε» για δεύτερη φορά και με κοντινό πλασέ ισοφάρισε για την Κάραμπακ (2-2).

Οι γηπεδούχοι δεν αρκέστηκαν όμως στον βαθμό της ισοπαλίας, καθώς πίεσαν και για τρίτο γκολ και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Ο Μουσταφαζάντα ήταν αυτός που έκανε το 3-2 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, δίνοντας έτσι τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του.

Το «κλειδί» του ματς:

Η άμεση «απάντηση» των γηπεδούχων μετά το 2-1 της Άιντραχτ. Η Κάραμπακ βρήκε τρόπο να ισοφαρίσει αμέσως και στο φινάλε πέτυχε και τρίτο γκολ για να κατακτήσει τρεις πολύτιμος βαΘμούς.

Άλλαξε το ματς:

Η επιμονή των γηπεδούχων δικαιώθηκε, καθώς η Κάραμπακ κατάφερε να πάρει τεράστια νίκη με 3-2, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ στο 94′.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Η άμυνα της Άιντραχτ κατέρρευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ελβετού Σάντρο Σέρερ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Το πέναλτι που έδωσε ο Ελβετός διαιτητής στην γερμανική ομάδα τσεκαρίστηκε από το VAR.

Σκόρερ: Ντουράν 4’, 80′, Μουσταφαζάντα 94′ – Ουζούν 10’, Σαϊμπί 78′.

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Μεδίνα, Μουσταφαζάντα, Σίλβα, Καφαρκουλίγεβ, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Μοντιέλ (84′ Αντάι), Ζουμπίρ, Αντράντε (84′ Καστσουκ), Ντουράν (91′ Κουρμπανλί).

ΑΪΝΤΡΑΧΤ: Σάντος, Κοχ, Τεάτ, Κόλινς (84′ Σταφ), Λάρσον (85′ Χόιλουντ), Σκίρι, Κρίστενσεν, Μπράουν, Κνάουφ (79′ Μπαχόγια), Ντόαν (71′ Σαϊμπί), Ουζούν (70′ Γκέτσε).

Η επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων:

Άιντραχτ – Τότεναμ (28/1)

Λίβερπουλ – Κάραμπακ (28/1)

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!

Θέλοντας να «αποζημιώσουν» τους 374 οπαδούς που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο για να δουν την άθλια εμφάνιση κόντρα στη Μπόντο/Γκλιμτ οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα καλύψουν τα έξοδα των εισιτηρίων.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
Champions League 21.01.26

Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ξανά ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, με τον Ιρανό φορ να τονίζει πως η ομάδα γνώριζε ότι με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να τα καταφέρει.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)

Απόλυτα ευχαριστημένος για το ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο Youtube.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Champions League 21.01.26

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.01.26

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 21.01.26

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε σε live streaming το ματς της Εθνικής Ελλάδος πόλο κόντρα στη Ρουμανία, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
Κόσμος 21.01.26
Κόσμος 21.01.26

Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής

Η Μαγκάλι Λαφουρκάντ λέει ότι οι δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν πεπεισμένοι ότι η δίκη για διαφθορά της ακροδεξιά ηγέτιδας ήταν πολιτικά υποκινούμενη

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
Μπάσκετ 21.01.26
Μπάσκετ 21.01.26

Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως

Ο τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ, το βλέμμα του Στεφ Κάρι και η αίσθηση ότι το όνειρο της τελευταίας μεγάλης πορείας ίσως τελείωσε πριν προλάβει να αρχίσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

