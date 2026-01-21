Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase

Με 9 και 12 βαθμούς αντίστοιχα πριν την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, Γαλατάσαραι και Ατλέτικο Μαδρίτης γνώριζαν ότι ήθελαν τους τρεις βαθμούς της νίκης ώστε να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο τον στόχο της απευθείας πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης τερματίζοντας στο top-8 της βαθμολογίας. Ωστόσο, το τελικό 1-1 στο «Αλί Σαμί Γεν» μάλλον δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο.

Και αυτό γιατί αφενός με τους 13 βαθμούς της πια η ισπανική ομάδα δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την οκτάδα, έστω κι αν κρατάει την τύχη στα χέρια της την τελευταία αγωνιστική, αφετέρου οι Τούρκοι με τους 10 που έχουν τώρα, πρακτικά δεν έχουν εξασφαλίσει καν την πρόκριση στα πλέι-οφ, ειδικά από τη στιγμή που κλείνουν τις υποχρεώσεις τους κόντρα στη Σίτι στο Μάντσεστερ. Αντιθέτως, ο ρεαλιστικός στόχος για την ομάδα του Μπουρούκ Οκάν είναι να βρεθεί στις θέσεις 9-16, ώστε να έχει τη ρεβάνς στην έδρα της στα πλέι-οφ.

Τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση σημειώθηκαν νωρίς, από τον υιό Σιμεόνε στο 4ο λεπτό για την Ατλέτικο, με τη Γαλατά να ισοφαρίζει στο 20′ με αυτογκόλ του Γιορέντε. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι «ροχιμπλάνκος» έμειναν αήττητοι από την τουρκική ομάδα για έβδομο σερί ματς, όμως απέτυχαν να φτάσουν τις 4 σερί εκτός έδρας νίκες απέναντί της. Αντιθέτως, επέκτειναν το αήττητο σερί τους γενικά απέναντι σε τουρκικές ομάδες, μετρώντας μόλις μία ήττα σε 15 ματς (10-4-1). Αντίστοιχα και η Γαλατά όμως είδε το δικό της αρνητικό ρεκόρ της κόντρα σε ισπανικές ομάδες να συνεχίζεται, αφού έχει πια 1 νίκη στα τελευταία 22 1-5-15).

Γρήγορα γκολ, ευκαιρίες και… δράμα στο φινάλε

Ένα μοιρασμένο συνολικά παιχνίδι παίχτηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την Ατλέτικο να είναι καλύτερη στις λεπτομέρειες, κάτι που βεβαίως δεν αξιοποίησε. Στα πρώτα λεπτά και οι δύο είχαν από μία καλή φάση, με την ισπανική ομάδα να ανοίγει πρώτη το σκορ στο 4′, όταν κυκλοφόρησε έξοχα τη μπάλα, αυτή έφτασε αριστερά στον Ματέο Ρουγκέρι που έκανε τη σέντρα και ο Τζιουλιάνο Σιμεόνε με κεφαλιά έγραψε το 0-1.

Σχετικά γρήγορη ήταν πάντως και η απάντηση των Τουρκων, αφού στο 20′ ισοφάρισαν με αυτογκόλ του Γιορέντε, μετά από σέντρα του Σανέ και σουτ του Ρόλαντ Σάλαϊ. Μετά την ισοφάριση, η Ατλέτικο πίεσε για δεύτερο γκολ και έχασε συνεχόμενες φάσεις με Σιμεόνε, Άλβαρες και Σέρλοθ ως το φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Γιλμάζ να χάνει και αυτός πάντως φάση για το 2-1 στο 45′. Πιο αργό τέμπο είχε αντίθετα το δεύτερο ημίχρονο, με τον Σέρλοθ να χάνει ευκαιρία στο 57′ και τον Πουμπίγ στο 60′ για την Ατλέτικο. Αντίστοιχα, σημαντικές επεμβάσεις έκανε ο Τσακίρ σε προσπάθειες των Γκριεζμάν και Μπαένα, ενώ ο Όμπλακ ήταν αυτός που απάντησε και έσωσε τις φάσεις του Σάρα στο φινάλε, στο 90′ και το 94′.

Μιας και αναφέρθηκε το όνομά του, αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαν Όμπλακ έφτασε τις 100 συμμετοχές στο Champions League και έγινε ο πρώτος Σλοβένος που το καταφέρνει, αλλά και μόλις ο δεύτερος στην ιστορία της Ατλέτικο μετά τον Κόκε που έχει 108. Επιπλέον είναι και μόλις ο πέμπτος στην ιστορία ολόκληρης της διοργάνωσης μετά τους Κόκε, Ράιαν Γκιγκς, Πολ Σκόουλς και Γκάρι Νέβιλ που κλείνει «αιώνα» συμμετοχών υπό τις οδηγίες ενός μόνο προπονητή (σ.σ. Ντιέγκο Σιμεόνε – Σερ Άλεξ Φέργκιουσον).

100 – Atlético de Madrid’s Jan Oblak 🇸🇮 is the fifth player to make 100+ appearances in the UEFA Champions League under the same manager after Koke (also Diego Simeone), Ryan Giggs, Paul Scholes and Gary Neville (all under Alex Ferguson). Centenary. pic.twitter.com/8ghud1Naqd — OptaJose (@OptaJose) January 21, 2026

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Οι επεμβάσεις των δύο γκολκίπερ στο φινάλε και οι πολλές χαμένες ευκαιρίες των δύο ομάδων, στέρησαν και στις δύο την ευκαιρία για το «τρίποντο»

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η Γαλατά «έκατσε» στην άμυνά της στο δεύτερο ημίχρονο, περιόρισε τους χώρους και την μεγάλη επιθετικότητα που είχε η Ατλέτικο στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να αποσπάσει έστω τον ένα σημαντικό βαθμό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Νορβηγός Αλεξάντερ Σέρλοθ έγινε αλλαγή από τον Σιμεόνε στο 60′ αφού πρώτα είχε προλάβει να κάνει… μια τρύπα στο νερό, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Σφύριξε πολύ και έβγαλε αρκετές κάρτες ο Ρουμάνος ρέφερι, κάτι λογικό πιθανότατα για ένα ματς ανάμεσα σε δύο ομάδες που αρέσκονται στο δυνατό παιχνίδι.

Διαιτητής: Ιστβάν Κόβακς (Ρουμανία)

Βοηθοί: Μιχάι Μάρικα (Ρουμανία), Φέρεντς Τούνιογκι (Ρουμανία)

Τέταρτος: Σάμπολκς Κόβακς (Ρουμανία)

VAR: Ρομπ Ντίπερινκ (Ολλανδία)

AVAR: Κάταλιν Πόπα (Ρουμανία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 52ο λεπτό έγινε έλεγχος από το VAR για ενδεχόμενο πέναλτι του Κόκε πάνω στον Σανέ, όμως ρέφερι και VAR συμφώνησαν πως δεν υπήρξε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μάρκος Γιορέντε (20′ αυτ.) – Τζιουλιάνο Σιμεόνε (4′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ: Τσακίρ, Ελμαλί, Μπαρντακτσί, Σάντσες, Σάλαϊ, Λεμινά, Τορέιρα (88′ Γκιντογκάν), Σανέ, Ακγκούν (65′ Σάρα), Αλπέρ Γιλμάζ (80′ Γιάκομπς), Οσιμέν.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Όμπλακ, Ρουγκέρι, Χάντσκο, Πουμπίγ, Γιορέντε, Αλμάδα (46′ Μπαένα), Μπάριος (56′ Λε Νορμάν), Κόκε (56′ Καρντόσο), Σιμεόνε, Άλβαρες (73′ Γκονσάλες), Σέρλοθ (61′ Γκριεζμάν).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η):

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ (28/1 – 22:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ (28/1 – 22:00)