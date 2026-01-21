Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην 24άδα του Champions League o Ολυμπιακός, με τη νίκη του επί της Λεβερκούζεν και πλέον είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες απόψε (21/1) θα δουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα υπόλοιπα 9 ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase, στα οποία θέλουν συγκεκριμένα αποτελέσματα προκειμένου να παραμείνουν στην πρώτη 24άδα.

Τα αποψινά ματς:

21/01 19:45 Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο

21/01 19:45 Καραμπάγκ – Άιντραχτ

21/01 22:00 Αταλάντα – Αθλέτικ

21/01 22:00 Τσέλσι – Πάφος

21/01 22:00 Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

21/01 22:00 Γιουβέντους – Μπενφίκα

21/01 22:00 Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν

21/01 22:00 Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

21/01 22:00 Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

Να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι 22ος με 8 βαθμούς, όσους έχουν και οι Αϊντχόφεν, Νάπολι και Κοπεγχάγη, με τις δύο τελευταίες στην παρούσα φάση να τις έχει από κάτω στην ισοβαθμία.

Τι θέλει λοιπόν ο Ολυμπιακός απόψε; Θέλει να παραμείνει σε απόσταση βολής με τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω του (τις ομάδες στις θέσεις 12-21) οι οποίες είναι σε απόσταση από έναν έως τρεις βαθμούς.

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Με τα παραπάνω δεδομένα, στα εννιά αποψινά της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός θέλει τα εξής αποτελέσματα…

Αναλυτικά τα αποτελέσματα που θέλει απόψε ο Ολυμπιακός

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης: Νίκη των Ισπανών

Καραμπάγκ – Άιντραχτ: Ισοπαλία ή νίκη των Γερμανών

Τσέλσι – Πάφος: Νίκη των Άγγλων

Αταλάντα – Μπιλμπάο: Νίκη των Ισπανών

Γιουβέντους – Μπενφίκα: Ισοπαλία ή νίκη των Ιταλών

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα: Νίκη των Ισπανών

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ: Ισοπαλία ή νίκη των Άγγλων

Νιούκαστλ – Αϊντχοφεν: Νίκη των Άγγλων

Μπάγερν – Ουνιόν: Νίκη των Γερμανών