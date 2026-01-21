Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.
Έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην 24άδα του Champions League o Ολυμπιακός, με τη νίκη του επί της Λεβερκούζεν και πλέον είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες απόψε (21/1) θα δουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα υπόλοιπα 9 ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase, στα οποία θέλουν συγκεκριμένα αποτελέσματα προκειμένου να παραμείνουν στην πρώτη 24άδα.
Τα αποψινά ματς:
21/01 19:45 Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο
21/01 19:45 Καραμπάγκ – Άιντραχτ
21/01 22:00 Αταλάντα – Αθλέτικ
21/01 22:00 Τσέλσι – Πάφος
21/01 22:00 Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
21/01 22:00 Γιουβέντους – Μπενφίκα
21/01 22:00 Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν
21/01 22:00 Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
21/01 22:00 Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι 22ος με 8 βαθμούς, όσους έχουν και οι Αϊντχόφεν, Νάπολι και Κοπεγχάγη, με τις δύο τελευταίες στην παρούσα φάση να τις έχει από κάτω στην ισοβαθμία.
Τι θέλει λοιπόν ο Ολυμπιακός απόψε; Θέλει να παραμείνει σε απόσταση βολής με τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω του (τις ομάδες στις θέσεις 12-21) οι οποίες είναι σε απόσταση από έναν έως τρεις βαθμούς.
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:
Με τα παραπάνω δεδομένα, στα εννιά αποψινά της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός θέλει τα εξής αποτελέσματα…
Αναλυτικά τα αποτελέσματα που θέλει απόψε ο Ολυμπιακός
Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης: Νίκη των Ισπανών
Καραμπάγκ – Άιντραχτ: Ισοπαλία ή νίκη των Γερμανών
Τσέλσι – Πάφος: Νίκη των Άγγλων
Αταλάντα – Μπιλμπάο: Νίκη των Ισπανών
Γιουβέντους – Μπενφίκα: Ισοπαλία ή νίκη των Ιταλών
Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα: Νίκη των Ισπανών
Μαρσέιγ – Λίβερπουλ: Ισοπαλία ή νίκη των Άγγλων
Νιούκαστλ – Αϊντχοφεν: Νίκη των Άγγλων
Μπάγερν – Ουνιόν: Νίκη των Γερμανών
