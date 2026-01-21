Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός πραγματοποιώντας μια μεγάλη εμφάνιση, επικράτησε με 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη και πηγαίνει στο Άμστερνταμ σε μια βδομάδα για έναν «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ.

Οι ερυθρόλευκοι με μάτι που… γυάλιζε πήραν το ένα από τα δύο τρίποντα που θέλουν για να βρεθούν στο Top 24 και να προκριθούν στη νοκ-άουτ φάση του Champions League και πλέον πάνε στην Ολλανδία για ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι.

Η ιστορική νίκη της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτός από βαθμολογικό και οικονομικό όφελος είναι και ένα αποτέλεσμα που μπορεί να φτιάξει το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στο στόχο της άμεσης πρόκρισης στο Champions League της σεζόν 2026/27, καθώς χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να προσπεράσει τη Ρέιντζερς στον UEFA club coefficient.

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League:

🇬🇷 Olympiacos needs only 1 more point to overtake 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers cannot increase their coefficient this week as they still haven’t fully covered the bonus they got for entering 🟠 UEL. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers would be able to add pts to their coefficient only if they beat 🇧🇬… pic.twitter.com/lwM2904g0P — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 21, 2026

Οι Πειραιώτες ακολουθούν τους Σκωτσέζους στη βαθμολογία συντελεστών με 58.500 βαθμούς, έναντι 59.250 της Ρέιντζερς, και η αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ στις 28 Ιανουαρίου (22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, αναμένεται καθοριστική για τον Ολυμπιακό για δύο λόγους. Πρώτον για την πρόκριση στα νοκ-άουτ, αλλά και για το απευθείας εισιτήριο στην επόμενη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός με τα αποτελέσματα που έχει φέρει μέχρι στιγμής του αρκεί μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική για να περάσει τη Ρέιντζερς και να είναι η ομάδα που θα επωφεληθεί αν κατακτήσει τη Super League και η ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό Champions League εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην επόμενη διοργάνωση και από το πρωτάθλημα της.

Αυτό συμβαίνει διότι η Ρέιντζερς δεν έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τον συντελεστή της αυτή την εβδομάδα, καθώς δεν έχει καλύψει πλήρως το bonus που της δόθηκε με την είσοδό τους στο Europa League, μιας και μετράει μόλις έναν βαθμό στη League Phase του Europa League. Ο μόνος τρόπος είναι να κερδίσει και τα δύο εναπομείναντα ματς της που παίζει με τη Λουντογκόρετς εντός και με την Πόρτο εκτός.

Πώς υπολογίζονται οι πόντοι και γιατί ο Ολυμπιακός θέλει μόνο έναν βαθμό

Ο Ολυμπιακός θέλει μόλις έναν βαθμό γιατί δίνει 1000 πόντους, την ώρα που η Ρέιντζερς και οι ερυθρόλευκοι έχουν μόλις 750 διαφορά. Και ακόμη και να κερδίσει την Λουντογκόρετς θα πάρει 0 στη βαθμολογία της.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει μίνιμουμ μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική, να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και να πάρει το Champions League μια ομάδα που θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της μέσα από το πρωτάθλημα της στην επόμενη διοργάνωση. Ωστόσο, ακόμη και αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τη Super League και τερματίσει στη 2η θέση, τότε ακόμη κι έτσι με τα παραπάνω δεδομένα, γλιτώνει έναν γύρο και προχωράει με το rebalancing από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό και άρα εξασφαλίσει μίνιμουμ τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League της επόμενης σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως στους πόντους του Ολυμπιακού υπολογίζουμε ήδη τους 6.000 μίνιμουμ που δίνει η UEFA ως μπόνους στις ομάδες του Champions League. Ωστόσο, μετά την 24η θέση προστίθενται επιπλέον βαθμοί. Για παράδειγμα, εάν οι Πειραιώτες τερματίσουν στην 22η θέση θα βάλουν στο «σακούλι» τους 500. Οι βαθμοί νίκης ή ισοπαλίας θυμίζουμε πως δεν μετρούν στα playoffs, ενώ κάθε πρόκριση (από τους 16 και μετά) στο Champions League δίνει επιπλέον 1.500 πόντους.