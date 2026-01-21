Μεγάλα ματς στο Champions League, με… φόντο την πρόκριση στα νοκ-άουτ (pic)

Το Champions League επέστρεψε και οι ομάδες στο δεύτερο μισό της 7ης αγωνιστικής της League Phase ετοιμάζονται κι εκείνες για τη δική τους μάχη, προσπαθώντας να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση ενόψει της τελευταίας… στροφής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια, η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, ενώ η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενηθεί από την Σλάβια Πράγας, την ώρα που η Μπάγερν Μονάχου θα έχει απέναντί της την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Επιπλέον, ο Τσέλσι υποδέχεται την Πάφο στο Λονδίνο, η Νιούκαστλ στην Αϊντχόφεν, η Αταλάντα την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, ενώ ωραίο παιχνίδι περιμένουμε στη Γαλλία, ανάμεσα σε Μαρσέιγ και Λίβερπουλ. Όλα αυτά στις 22:00.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 19:45, με τη Γαλατασαράι να αντιμετωπίζει στην Πόλη την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Καραμπάγκ να κοντράρει στο γήπεδό της την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 6-1

Ίντερ-Άρσεναλ 1-3

Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 2-0

Κοπεγχάγη-Νάπολι 1-1

Βιγιαρεάλ-Άγιαξ 1-2

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα

22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Πάφος

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα

22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν

22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: