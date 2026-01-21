sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Μεγάλα ματς στο Champions League, με… φόντο την πρόκριση στα νοκ-άουτ (pic)
Champions League 21 Ιανουαρίου 2026 | 08:51

Μεγάλα ματς στο Champions League, με… φόντο την πρόκριση στα νοκ-άουτ (pic)

Σπουδαίες μάχες και στο δεύτερο μισό της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ενόψει και τις τελευταίας... στροφής που θα κρίνει τα πάντα.

Σύνταξη
A
A







Το Champions League επέστρεψε και οι ομάδες στο δεύτερο μισό της 7ης αγωνιστικής της League Phase ετοιμάζονται κι εκείνες για τη δική τους μάχη, προσπαθώντας να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση ενόψει της τελευταίας… στροφής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια, η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, ενώ η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενηθεί από την Σλάβια Πράγας, την ώρα που η Μπάγερν Μονάχου θα έχει απέναντί της την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Επιπλέον, ο Τσέλσι υποδέχεται την Πάφο στο Λονδίνο, η Νιούκαστλ στην Αϊντχόφεν, η Αταλάντα την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, ενώ ωραίο παιχνίδι περιμένουμε στη Γαλλία, ανάμεσα σε Μαρσέιγ και Λίβερπουλ. Όλα αυτά στις 22:00.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 19:45, με τη Γαλατασαράι να αντιμετωπίζει στην Πόλη την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Καραμπάγκ να κοντράρει στο γήπεδό της την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ 1-4
Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1
Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 6-1
Ίντερ-Άρσεναλ 1-3
Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0
Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 2-0
Κοπεγχάγη-Νάπολι 1-1
Βιγιαρεάλ-Άγιαξ 1-2

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης
19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα
22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ
22:00 Τσέλσι-Πάφος
22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα
22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν
22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Σύνταξη
Champions League 21.01.26

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Σύνταξη
Champions League 21.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να εκφράζει τη σιγουριά του πως αν η ομάδα του έχει πίστη στις δυνατότητές της, τότε μπορεί να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία 21.01.26

Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά - Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα

Σύνταξη
O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)
Champions League 21.01.26

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Σύνταξη
Consumer Protection Heads Approved by Committee
English edition 21.01.26

Consumer Protection Heads Approved by Committee

The Special Permanent Parliamentary Committee on Institutions and Transparency approved, by majority vote, the appointments of deputy governors, as well as the president and four members of the governing board, of the newly established Independent Authority for Consumer Protection and Market Oversight. Three deputy governors were nominated to the authority: Anna Stratinaki, responsible for the […]

Σύνταξη
Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία
Επικίνδυνα φαινόμενα 21.01.26

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - Live η πορεία της - Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες - Αναλυτικά η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Σύνταξη
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 21.01.26

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρόθεση του υπουργείου είναι να  ανοίξει εκ νέου η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα των δηλώσεων, δίνοντας πιο αναλυτικές οδηγίες  και πληροφορίες ώστε να προσελκύσει περισσότερους αυθαιρετούχους να υποβάλλουν αιτήματα «τακτοποίησης»

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο
Οι αλλαγές 21.01.26

Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο

Η θέση τους στην αλυσίδα της κληρονομικής διαδοχή. Πώς μπορούν να προεισπράξουν μέρος της κληρονομιάς για τις σπουδές τους. Πότε το παιδί κληρονομεί μικρότερο μερίδιο. Ποιος ο ρόλος των κληρονομικών συμβάσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις
Έτος - κλειδί 21.01.26

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις

Οι βασικές ομάδες που μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2026 με ευνοϊκότερους όρους είναι οι: μητέρες ανηλίκων, γονείς στο Δημόσιο και ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά

Ηλίας Γεωργάκης
Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»
Art 21.01.26

Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»

Ο Πάβελ Κρισεβίτς από την Αγία Πετρούπολη εγκατέλειψε τη χώρα έπειτα από επανασυλλήψεις και απειλές της FSB, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, περιγράφοντας τη φυγή του ως έξοδο από «μια δικτατορία και έναν τόπο καταπίεσης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα
Ναρκοθετημένο τοπίο 21.01.26

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ είναι ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ στην ισοπεδωμένη Γάζα. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και «σκιές» στο βιογραφικό του

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κακοκαιρία: «Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής – Η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Σαν lockdown 21.01.26

Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής, η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση, λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

«Βροχή» τα 112 στην Πελοπόννησο, ισχυρή σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων και κλειστά σχολεία- Ο Κώστας Λαγουβάρδος μιλά στο in και εξηγεί γιατί η κακοκαιρία απαιτεί μεγάλη προσοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon
Fizz 21.01.26

Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon

Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
