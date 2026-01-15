Οικονομικό «χτύπημα» από την Παρί Σεν Ζερμέν: Τα εκατομμύρια του νέου Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατέκτησε μόνο το Champions League της σεζόν 2024-25, αλλά και την κορυφή των οικονομικών απολαβών της διοργάνωσης. Σύμφωνα με το επίσημο χρηματοοικονομικό report της UEFA, η γαλλική ομάδα ήταν ο σύλλογος με τα υψηλότερα έσοδα, φτάνοντας τα 144,4 εκατομμύρια ευρώ, σε μια χρονιά που σηματοδότησε την πρώτη εφαρμογή του νέου φορμάτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατέκτησε το τρόπαιο με εντυπωσιακή νίκη επί της Ίντερ στον τελικό και παράλληλα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τόσο την αγωνιστική της πορεία όσο και τον νέο μηχανισμό κατανομής εσόδων της UEFA, τον λεγόμενο value pillar. Πρόκειται για ένα σύστημα που συνδυάζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα με το ιστορικό βάρος και τη διαχρονική παρουσία κάθε συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η οικονομική διαφορά της Παρί σε σχέση με τους ισπανικούς συλλόγους είναι ενδεικτική. Η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την πανισχυρή παρουσία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, περιορίστηκε σε έσοδα κοντά στα 102 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 40 εκατομμύρια λιγότερα από τους Παριζιάνους. Ο σύλλογος της Βαρκελώνης είχε σαφώς καλύτερη οικονομική συγκομιδή, φτάνοντας τα 116,5 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στην πορεία του μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι υπόλοιπες ισπανικές συμμετοχές κινήθηκαν αισθητά χαμηλότερα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκλεισε τη σεζόν με έσοδα 85 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η παρουσία της Τζιρόνα, στην πρώτη της συμμετοχή στη Champions League, απέφερε περίπου 29,9 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικό για τα δεδομένα του συλλόγου αλλά μακριά από τα οικονομικά μεγέθη των ευρωπαϊκών «γιγάντων».

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης των εσόδων βρέθηκε η Ίντερ, φιναλίστ της διοργάνωσης, με 136,6 εκατομμύρια ευρώ. Αίσθηση προκάλεσε η σχετικά χαμηλή οικονομική συγκομιδή της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία περιορίστηκε στα 77 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας του πρόωρου αποκλεισμού της στα playoffs. Παρ’ όλα αυτά, η αγγλική ομάδα αντιστάθμισε εν μέρει την απώλεια μέσω του ισχυρού της μεριδίου στο value pillar, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της εμπορικής ισχύος στη νέα εποχή της διοργάνωσης.

Συνολικά, επτά σύλλογοι ξεπέρασαν το όριο των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε έσοδα από τη Champions League 2024-25: η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ίντερ, η Άρσεναλ, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα τη διεύρυνση της οικονομικής ψαλίδας μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Το χρηματοοικονομικό report της UEFA, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα πριν από το συνέδριο του οργανισμού στις 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, αποκαλύπτει επίσης τη συνολική οικονομική δύναμη της διοργάνωσης. Τα καθαρά έσοδα της σεζόν εκτιμώνται σε περίπου 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ, με το 93,5% να διανέμεται στους συμμετέχοντες συλλόγους και το υπόλοιπο 6,5% να παραμένει στην UEFA για επενδύσεις και δράσεις στήριξης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι τελικοί αριθμοί δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική: τα πραγματικά έσοδα της σεζόν 2024-25 διαμορφώθηκαν στα 4,41 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κόστη των διοργανώσεων περιορίστηκαν στα 363,1 εκατομμύρια ευρώ, χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι η Ρεάλ Μαδρίτης προσέθεσε επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup απέναντι στην Αταλάντα τον Αύγουστο του 2024.

Το νέο Champions League δεν άλλαξε μόνο τη μορφή των αγώνων, αλλά και τον οικονομικό χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Παρί Σεν Ζερμέν απέδειξε ότι μπορεί να κυριαρχεί όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στα ταμεία.