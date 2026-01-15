sports betsson
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Οικονομικό «χτύπημα» από την Παρί Σεν Ζερμέν: Τα εκατομμύρια του νέου Champions League
Οικονομικό «χτύπημα» από την Παρί Σεν Ζερμέν: Τα εκατομμύρια του νέου Champions League

Η ανανεωμένη διοργάνωση της UEFA εκτόξευσε τα έσοδα των συλλόγων και ιδιαίτερα της Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατέκτησε μόνο το Champions League της σεζόν 2024-25, αλλά και την κορυφή των οικονομικών απολαβών της διοργάνωσης. Σύμφωνα με το επίσημο χρηματοοικονομικό report της UEFA, η γαλλική ομάδα ήταν ο σύλλογος με τα υψηλότερα έσοδα, φτάνοντας τα 144,4 εκατομμύρια ευρώ, σε μια χρονιά που σηματοδότησε την πρώτη εφαρμογή του νέου φορμάτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατέκτησε το τρόπαιο με εντυπωσιακή νίκη επί της Ίντερ στον τελικό και παράλληλα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τόσο την αγωνιστική της πορεία όσο και τον νέο μηχανισμό κατανομής εσόδων της UEFA, τον λεγόμενο value pillar. Πρόκειται για ένα σύστημα που συνδυάζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα με το ιστορικό βάρος και τη διαχρονική παρουσία κάθε συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η οικονομική διαφορά της Παρί σε σχέση με τους ισπανικούς συλλόγους είναι ενδεικτική. Η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την πανισχυρή παρουσία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, περιορίστηκε σε έσοδα κοντά στα 102 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 40 εκατομμύρια λιγότερα από τους Παριζιάνους. Ο σύλλογος της Βαρκελώνης είχε σαφώς καλύτερη οικονομική συγκομιδή, φτάνοντας τα 116,5 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στην πορεία του μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι υπόλοιπες ισπανικές συμμετοχές κινήθηκαν αισθητά χαμηλότερα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκλεισε τη σεζόν με έσοδα 85 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η παρουσία της Τζιρόνα, στην πρώτη της συμμετοχή στη Champions League, απέφερε περίπου 29,9 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικό για τα δεδομένα του συλλόγου αλλά μακριά από τα οικονομικά μεγέθη των ευρωπαϊκών «γιγάντων».

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης των εσόδων βρέθηκε η Ίντερ, φιναλίστ της διοργάνωσης, με 136,6 εκατομμύρια ευρώ. Αίσθηση προκάλεσε η σχετικά χαμηλή οικονομική συγκομιδή της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία περιορίστηκε στα 77 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας του πρόωρου αποκλεισμού της στα playoffs. Παρ’ όλα αυτά, η αγγλική ομάδα αντιστάθμισε εν μέρει την απώλεια μέσω του ισχυρού της μεριδίου στο value pillar, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της εμπορικής ισχύος στη νέα εποχή της διοργάνωσης.

Συνολικά, επτά σύλλογοι ξεπέρασαν το όριο των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε έσοδα από τη Champions League 2024-25: η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ίντερ, η Άρσεναλ, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα τη διεύρυνση της οικονομικής ψαλίδας μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Το χρηματοοικονομικό report της UEFA, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα πριν από το συνέδριο του οργανισμού στις 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, αποκαλύπτει επίσης τη συνολική οικονομική δύναμη της διοργάνωσης. Τα καθαρά έσοδα της σεζόν εκτιμώνται σε περίπου 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ, με το 93,5% να διανέμεται στους συμμετέχοντες συλλόγους και το υπόλοιπο 6,5% να παραμένει στην UEFA για επενδύσεις και δράσεις στήριξης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι τελικοί αριθμοί δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική: τα πραγματικά έσοδα της σεζόν 2024-25 διαμορφώθηκαν στα 4,41 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κόστη των διοργανώσεων περιορίστηκαν στα 363,1 εκατομμύρια ευρώ, χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι η Ρεάλ Μαδρίτης προσέθεσε επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup απέναντι στην Αταλάντα τον Αύγουστο του 2024.

Το νέο Champions League δεν άλλαξε μόνο τη μορφή των αγώνων, αλλά και τον οικονομικό χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Παρί Σεν Ζερμέν απέδειξε ότι μπορεί να κυριαρχεί όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στα ταμεία.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Προϋπολογισμός: Σχεδόν 72 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2025 – Στα 8 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Προϋπολογισμός: Σχεδόν 72 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2025 – Στα 8 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια
Μπάσκετ 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια

Από ένα πείραμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 σε έναν σταθερό πυλώνα του παγκόσμιου NBA – γιατί οι αγώνες regular season στο ευρωπαϊκό έδαφος γνωρίζουν τόσο μεγάλη επιτυχία

Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο

Ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ έχουν μπροστά τους μια σπουδαία ευκαιρία να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης – Τι ισχύει αν μία εκ των δύο κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»

Εγραψε ιστορία η Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Με πρωταγωνιστή τον Χεφτέ Μπετανκόρ νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα και την πέταξε εκτός Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Σύνταξη
Φοινικούντα: Κατ' αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26

«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Σύνταξη
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Νάξος: Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του 2026
Διεθνής διάκριση 15.01.26

Το ελληνικό νησί που κατέκτησε την κορυφή των καλύτερων προορισμών του 2026

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος» γράφει η βραβευμένη blogger Μάρτα Οστόγια

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση – Ποιοι καταθέτουν
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Καταθέτει ο Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ

Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις εργασίες της - Ο Τζανέτος Καραμίχας, πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ο πρώτος μάρτυρας

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια
Μπάσκετ 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια

Από ένα πείραμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 σε έναν σταθερό πυλώνα του παγκόσμιου NBA – γιατί οι αγώνες regular season στο ευρωπαϊκό έδαφος γνωρίζουν τόσο μεγάλη επιτυχία

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερες ημερομηνίες για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα 19/1

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

