Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να «δέσει» Ντεμπελέ και Μπαρκολά
Ποδόσφαιρο 10 Ιανουαρίου 2026 | 08:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να «δέσει» Ντεμπελέ και Μπαρκολά

H Παρί Σεν Ζερμέν ήδη έχει καταθέσει προσφορές για την πρόωρη ανανέωση των συμβολαίων των δυο παικτών

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Το βλέμμα στο μέλλον έχει η Παρί Σεν Ζερμέν. Απόδειξη ότι ο σύλλογος της Ligue 1 θέλει να «δέσει» τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Μπράντλεϊ Μπαρκολά και ήδη έχει καταθέσει τις αρχικές προσφορές για την πρόωρη επέκταση των συμβολαίων των δυο παικτών που ανήκουν στην γραμμή επιθετικής κρούσης.

Σύμφωνα με το RMC Sport, ο σύλλογος επιθυμεί να εξασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον του επιθετικού διδύμου, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε. Επίσης, δεν θέλει να χάσει κάποιον από τους δυο, ειδικά τον Ντεμπελέ, που κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτοιμη να προσφέρει στον Γάλλο επιθετικό σημαντική αύξηση μισθού σε αναγνώριση της κατάστασής του, αν και οι πηγές τονίζουν την ανάγκη να διατηρηθεί η αρμονία και η ισορροπία στα αποδυτήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ετήσιες απολαβές του Ντεμπελέ φτάνουν 18 εκατ. ευρώ. Ο 28χρονος αναμένει φυσικά αμοιβή αντίστοιχη με την υψηλή του απόδοση και οι συνομιλίες θεωρούνται προτεραιότητα για να μην μπει σφήνα άλλη ομάδα. Ειδικά η ανανέωση του συμβολαίου του Ντεμπελέ θεωρείται υψηλής προτεραιότητας καθώς υπάρχει φόβος να εμπλακούν κι άλλες ομάδες.

Ο Μπαρκολά, ο δυναμικός αριστερός εξτρέμ, αναμένεται επίσης να δεχθεί μεγαλύτερη οικονομική προσφορά μετά από μια ακόμη εντυπωσιακή σεζόν. Οι ετήσιες απολαβές του ανέρχονται στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.

Είναι δύσκολο να προεξοφλήσει κάποιος το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Τα συμβόλαια του Ντεμπελέ και του Μπαρκολά λήγουν το καλοκαίρι του 2028. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος να επιτευχθούν συμφωνίες και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της διερεύνησης προθέσεων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς οι συζητήσεις θα ενταθούν, με την Παρί να επιδιώκει να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα όσο το δυνατόν συντομότερα, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα σταθερότητας και φιλοδοξίας ενόψει των επόμενων σεζόν. Το ιδανικό θα ήταν να κλείσουν μέσα στον μήνα καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν σχεδιάζει τον Φεβρουάριο να οργανώσει ειδική συνέντευξη Τύπου όπου θα ανακοινώσει όλες τις ανανεώσεις.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το 2026 άρχισε με τζίρους και σενάρια για την αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το 2026 άρχισε με τζίρους και σενάρια για την αναβάθμιση

Τρόφιμα – ποτά
Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Σύνταξη
Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν και πάλι «μέσα» σε ένα από τα γκολ του Μαρόκου καθώς με εξαιρετική ασίστ με κεφαλιά έδωσε την ευκαιρία στον Μπραχίμ Ντιάζ να κάνει το 1-0 επί του Καμερούν.

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πειραιάς: Δεμένα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων – Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες
Ελλάδα 10.01.26

Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες

Γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν πραγματοποιούν προγραμματισμένα δρομολόγια με τα πλοία τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυψέλη: Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου
Στην Κυψέλη 10.01.26

Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου - «Τώρα επικοινωνεί» λέει ο πατέρας της

Ο στύλος με τον σταυρό του φαρμακείου και άλλη μία διαφημιστική πινακίδα στη συμβολή Πατησίων και Χανίων στην Κυψέλη αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο ΚΑΤ

Σύνταξη
Fly Over: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη – Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός
Fly Over 10.01.26

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη - Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός

Λίγο πριν τις 08:00 ξεκίνησαν οι εργασίες και μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίσουν τμήμα της γέφυρας Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ

Σύνταξη
Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο
Υπό το ΥΠΕΝ 10.01.26

Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο

Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέρεται εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Άλεξ Καρπ: Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;
Άλεξ Καρπ 10.01.26

Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;

Η εταιρεία του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το απόλυτο εργαλείο κρατικής παρακολούθησης, και ο Καρπ έχει πρόσφατα ξεκινήσει ένα επίφοβο πολιτικό και φιλοσοφικό ταξίδι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

