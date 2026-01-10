Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να «δέσει» Ντεμπελέ και Μπαρκολά

Το βλέμμα στο μέλλον έχει η Παρί Σεν Ζερμέν. Απόδειξη ότι ο σύλλογος της Ligue 1 θέλει να «δέσει» τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Μπράντλεϊ Μπαρκολά και ήδη έχει καταθέσει τις αρχικές προσφορές για την πρόωρη επέκταση των συμβολαίων των δυο παικτών που ανήκουν στην γραμμή επιθετικής κρούσης.

Σύμφωνα με το RMC Sport, ο σύλλογος επιθυμεί να εξασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον του επιθετικού διδύμου, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε. Επίσης, δεν θέλει να χάσει κάποιον από τους δυο, ειδικά τον Ντεμπελέ, που κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτοιμη να προσφέρει στον Γάλλο επιθετικό σημαντική αύξηση μισθού σε αναγνώριση της κατάστασής του, αν και οι πηγές τονίζουν την ανάγκη να διατηρηθεί η αρμονία και η ισορροπία στα αποδυτήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ετήσιες απολαβές του Ντεμπελέ φτάνουν 18 εκατ. ευρώ. Ο 28χρονος αναμένει φυσικά αμοιβή αντίστοιχη με την υψηλή του απόδοση και οι συνομιλίες θεωρούνται προτεραιότητα για να μην μπει σφήνα άλλη ομάδα. Ειδικά η ανανέωση του συμβολαίου του Ντεμπελέ θεωρείται υψηλής προτεραιότητας καθώς υπάρχει φόβος να εμπλακούν κι άλλες ομάδες.

Ο Μπαρκολά, ο δυναμικός αριστερός εξτρέμ, αναμένεται επίσης να δεχθεί μεγαλύτερη οικονομική προσφορά μετά από μια ακόμη εντυπωσιακή σεζόν. Οι ετήσιες απολαβές του ανέρχονται στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.

Είναι δύσκολο να προεξοφλήσει κάποιος το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Τα συμβόλαια του Ντεμπελέ και του Μπαρκολά λήγουν το καλοκαίρι του 2028. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος να επιτευχθούν συμφωνίες και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της διερεύνησης προθέσεων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς οι συζητήσεις θα ενταθούν, με την Παρί να επιδιώκει να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα όσο το δυνατόν συντομότερα, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα σταθερότητας και φιλοδοξίας ενόψει των επόμενων σεζόν. Το ιδανικό θα ήταν να κλείσουν μέσα στον μήνα καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν σχεδιάζει τον Φεβρουάριο να οργανώσει ειδική συνέντευξη Τύπου όπου θα ανακοινώσει όλες τις ανανεώσεις.