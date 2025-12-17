Παρί Σεν Ζερμέν και Φλαμένγκο «μάχονται» στον τελικό του Διηπειρωτικού

H Παρί Σεν Ζερμέν, κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, θα αντιμετωπίσει σήμερα (17/12-19:00) την Φλαμένγκο στο στάδιο Ahmad bin Ali στο Κατάρ. Η νικήτρια του Champions League, εξασφάλισε μια αυτόματη πρόκριση σε αυτόν τον αγώνα, ενώ οι Βραζιλιάνοι νίκησαν τους Πίραμιντς από την Αίγυπτο με 2-0, για να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό.

Μετά από σχεδόν όλες τις δυνατές επιτυχίες, οι Γάλλοι γίγαντες ανακαλύπτουν πόσο δύσκολο είναι να σηκώσουν ξανά τρόπαια. Δεν τα κατάφεραν στο πρώτο τους παγκόσμιο τρόπαιο το καλοκαίρι, όταν η Τσέλσι τους νίκησε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (3-0), ενώ βρίσκονται πίσω από τη Λανς στην κούρσα για τον τίτλο της Ligue 1 με έναν βαθμό μετά από 16 αγωνιστικές.

Οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε μπαίνουν σε αυτόν τον αγώνα με ένα αήττητο σερί τριών αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δύο φορές ανέπαφη την εστία τους σε αυτό το διάστημα.

Η τελευταία φορά που έπαιξε σε τελικό κυπέλλου στο Κατάρ ήταν η αρχή μερικών μαγικών μηνών για τον σύλλογο, νικώντας τη Μονακό με 1-0 στη Ντόχα και κατακτώντας το Trophée des Champions, κατακτώντας τρία ακόμη τρόπαια αργότερα την ίδια χρονιά.

Αύριο θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που θα αντιμετωπίσουν βραζιλιάνικο σύλλογο, αφού έχασαν με 1-0 από την Μποταφόγκο τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το καλοκαίρι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανυπομονεί να ανακτήσει τη χαρά του πρώτου μισού του 2025, όταν το επίπεδο παιχνιδιού της έφτασε στο αποκορύφωμά του νικώντας την Ίντερ στον τελικό του Champions League (5-0), και όταν οι τραυματισμοί ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι.

Ενώ αυτός ο τελικός βρίσκεται ανάμεσα σε έναν αγώνα της Ligue 1 το Σάββατο στο Μετς (νίκη με 3-2) και έναν αγώνα της φάσης των «32» του γαλλικού Κυπέλλου το επόμενο Σάββατο εναντίον της Βαντέ Φοντενέ, η χρονική στιγμή δεν είναι τόσο άσχημη.

Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας», Ουσμάν Ντεμπελέ, θα μπορούσε πραγματικά να ξεκινήσει τη σεζόν του μετά από αρκετούς μήνες τραυματισμού και ασθένειας, ο Ντεζιρέ Ντουέ επέστρεψε μετά από δύο τραυματισμούς και σκόραρε εναντίον της Μετς, και το ιατρικό δελτίο είναι σχεδόν άδειο, με αξιοσημείωτη εξαίρεση τον αρχηγό Μαρκίνιος, ο οποίος είναι πολύ αμφίβολος για τον αγώνα με το Κατάρ λόγω «μυϊκής κόπωσης στο ισχίο του», σύμφωνα με τον σύλλογο.

Το Κατάρ, η πατρίδα της μητρικής εταιρείας QSI, είναι ένας αγαπημένος προορισμός για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία πέρασε ήδη αρκετές ημέρες εκεί στην αρχή της χρονιάς για τον αγώνα Trophée des Champions που κέρδισε εναντίον της Μονακό (1-0).

Περισσότερο από ένας απλός αγώνας, αυτό το ταξίδι χρησίμευσε ως ένα πραγματικό προπονητικό στρατόπεδο για ολόκληρη την ομάδα, μακριά από τη χειμωνιάτικη μελαγχολία του Παρισιού, και ως θερμοκοιτίδα για ένα τέλειο τέλος της σεζόν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η «Φλα» για την κορυφή του κόσμου

Η αντίπαλός της θα είναι η Φλαμένγκο, η οποία έφτασε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μετά από μια δυνατή πορεία, και η οποία πέτυχε ένα νταμπλ με τον τίτλο του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και το Copa Libertadores. Οι παίκτες του Φιλίπε Λουίς, πρώην Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι (την οποία νίκησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο), έδειξαν ξανά τις ικανότητές τους απέναντι στην ομάδα της Αιγύπτου το Σάββατο.

«Γνωρίζουμε την ποιότητά τους, την είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι. Θα είναι πολύ δύσκολο. Έχουν πολύ έμπειρους παίκτες, που παίζουν πολύ καλά τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα», σχολίασε ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε.

Η γαλλική ομάδα είναι το συντριπτικό φαβορί, κυρίως λόγω του επιπέδου παιχνιδιού της, το οποίο της επέτρεψε επίσης να φτάσει στον τελικό του ίδιου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Αλλά και επειδή, τα τελευταία 15 χρόνια, ο διηπειρωτικός τίτλος έχει ξεφύγει από την ευρωπαϊκή ομάδα.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Το απέδειξε κερδίζοντας το Champions League», δήλωσε ο Φιλίπε Λουίς. «Συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά επειδή είναι οι καλύτεροι, και εμείς, με όλη την ταπεινότητα του κόσμου, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και να γράψουμε ιστορία», πρόσθεσε.

Διαιτητής: Ισμαήλ Ελφάθ (ΗΠΑ)

Παρί Σεν Ζερμέν: Σεβαλιέ, Ζαίρ-Εμερί, Μπεράλντο, Μαρκίνιος, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Κανγκ-ιν, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια

Φλαμένγκο: Ρόσι, Βαρέλα, Ντανίλο, Παρέιρα, Λούκας, Πούλγκαρ, Ζορζίνιο, Καρασκάλ, Nτε Αρασαέτα, Έβερτον, Πλάτα.