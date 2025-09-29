sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
29.09.2025 | 08:50
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πότε θα γίνει ο τελικός του Διηπειρωτικού – Περιμένει αντίπαλό η Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:06

Πότε θα γίνει ο τελικός του Διηπειρωτικού – Περιμένει αντίπαλό η Παρί Σεν Ζερμέν

Η FIFA έκανε γνωστή την ημερομηνία για τον τελικό του Διηπειρωτικού όπου περιμένει ήδη η Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει στις 17 Δεκεμβρίου 2025, στην Ντόχα, τον πρώτο της τελικό Διηπειρωτικού Κυπέλλου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (28/9) από την FIFA.

Στην νέα μορφή του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται με την συμμετοχή των ηπειρωτικών πρωταθλητών, οι κάτοχοι του ευρωπαϊκού Champions League (σ.σ. η Παρί Σεν Ζερμέν για το 2025) έχουν προκριθεί απ΄ευθείας στον τελικό.

Ο αντίπαλος της Παρί Σεν Ζερμέν θα προκύψει στις 13 Δεκεμβρίου από τον τελικό πλέι οφ, που ονομάζεται Challenger Cup, μεταξύ της Πίραμιντς από την Αίγυπτο, πρωταθλήτριας Αφρικής και νικήτριας των προηγούμενων πλέι οφ και του νικητή του αγώνα μεταξύ της μεξικανικής Κρους Αζούλ, πρωταθλήτριας Κεντρικής, Βόρειας Αμερικής και Καραϊβικής και της νικήτριας του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Η διοργάνωση της Νότιας Αμερικής βρίσκεται στην ημιτελική φάση, με αντιπάλους την LDU Κίτο από τον Ισημερινό και την βραζιλιάνικη, Παλμέιρας από την μία πλευρά και την Ρασίνγκ από την Αργεντινή εναντίον της Φλαμένγκο από την Βραζιλία από την άλλη. Οι δύο αγώνες του Διηπειρωτικού Κυπέλλου που καθορίζουν τον άλλο φιναλίστ, δηλαδή ο αγώνας της Αμερικής και στην συνέχεια ο ημιτελικός μεταξύ του νικητή και της Πίραμιντς, θα διεξαχθούν επίσης στη Ντόχα, όπως ανακοινώθηκε από την FIFA.

Από το 1960 έως το 2004, το Διηπειρωτικό Κύπελλο έθετε αντιμέτωπους τους πρωταθλητές Ευρώπης και Νότιας Αμερικής. Από το 2005, μετονομάστηκε σε Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενσωματώνοντας τους άλλους πρωταθλητές ηπείρων. Από το 2024, η FIFA αποφάσισε την διεξαγωγή του Παγκοσμίου κυπέλλου συλλόγων κάθε τέσσερα χρόνια με 32 ομάδες.

Η Τσέλσι επικράτησε στην πρώτη διοργάνωση το περασμένο καλοκαίρι, νικώντας στον τελικό την Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0), ενώ το 2024, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τον πρώτο επαναληπτικό αγώνα του Διηπειρωτικού Κυπέλλου εναντίον της μεξικανικής ομάδας Πατσούκα (3-0).

Η Παρί Σεν Ζερμέν που περιμένει, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Πρώτος γύρος

Πίραμιντς (Αίγυπτος)-Οκλαντ (Νέα Ζηλανδία) 3-0

Δεύτερος γύρος

Πίραμιντς-Αλ-Αχλί (Σαουδική Αραβία) 3-1
Κρους Αζούλ (Μεξικό)-Πρωταθλητής CONMEBOL (M3)

Κύπελλο Challenger

Πίραμιντς-Νικητής M3

Τελικός

Παρί ΣΖ (Γαλλία)-Νικητής Challenge Cup (στην Ντόχα)

Ηλεκτρισμός
Τιμές ρεύματος: Έκρηξη σε Ελλάδα και Ευρώπη λόγω άπνοιας…

Τιμές ρεύματος: Έκρηξη σε Ελλάδα και Ευρώπη λόγω άπνοιας…

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Euroleague 29.09.25

Τα «χρυσά» συμβόλαια της Euroleague

Από τον Μίτσιτς στον Ναν και τον Βεζένκοφ, όλα τα μεγάλα συμβόλαια στη Euroleague στη σεζόν που ξεκινάει

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
On Field 28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 29.09.25

Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο γνωστός ηθοποιός και σκηνόθετης Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε μετά από ένα κρητικό γλέντι.

Σύνταξη
Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ), Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
Ελλάδα 29.09.25

Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Πώς δεν δόθηκαν εγκαίρως απαντήσεις στα ερωτήματα του, πώς «ναρκοθετούνται» τα αιτήματα του και οι τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται πλέον λόγω της αργοπορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»
Μπάσκετ 29.09.25

Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε για πρώτη φορά για τη μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη και έστειλε το δικό της μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν
Αρχίσαμε 29.09.25

Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν

Τον Απρίλιο του 2026 είναι προγραμματισμένη η αποστολή Artemis II που θα φέρει τη NASA ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή της στη Σελήνη. Αλλά οι συνωμοσιολόγοι γελάνε ήδη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση
Διεθνής Οικονομία 29.09.25

Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση

Η αναζήτηση για σπίτι, είτε αυτό είναι προς αγορά είτε προς ενοικίαση, ενέχει μεγάλο άγχος και πολλή αγωνία, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά
«Σκηνές φρίκης» 29.09.25

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας επί του σχεδίου Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπου οι IDF σπέρνουν τον όλεθρο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 
Fizz 29.09.25

Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους του να αναλογιστούν αν τα όποια οικονομικά οφέλη άξιζαν τον κοινωνικό διχασμό και τις επιθέσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Σύνταξη
Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Κόσμος 29.09.25

Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

