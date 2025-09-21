Αναβλήθηκε το ντέρμπι Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν: Αυτός είναι ο λόγος

Αναβλήθηκε το προγραμματισμένο για απόψε (21/9, 21:45) ντέρμπι του γαλλικού ποδοσφαίρου ανάμεσα στη Μαρσέιγ και την Παρί Σεν Ζερμέν -στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής- ωστόσο λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατήσουν στη Μασσαλία η Ligue 1 αποφάσισε να μην διεξαχθεί.

«Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Meteo-France ολόκληρος ο νομός θα πληγεί αργά σήμερα το απόγευμα από σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Οι συνολικές βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 70 έως 90 mm κατά τόπους και τοπικά τα 120 mm σε λίγες ώρες. Για λόγους ασφάλειας για όλους, η αρμόδια επιτροπή έλαβε την απόφαση να ακυρώσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Μαρσέιγ και της Παρί Σεν Ζερμέν απόψε, ο οποίος επρόκειτο να συγκέντρωνε σχεδόν 70.000 οπαδούς στο Stade-Velodrome», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

Βάσει κανονισμών της Ligue 1 (όπως ισχύει σε αρκετά άλλα πρωταθλήματα συμπεριλαμβανομένης και της Super League), ένας αγώνας που αναβάλλεται πρέπει να διεξαχθεί την επομένη (στην προκειμένου περίπτωση τη Δευτέρα 22/09 και ώρα 21:00) και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.