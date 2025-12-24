Παρί Σεν Ζερμέν: Έτοιμη να εντυπωσιάσει ξανά με κύμα ανανεώσεων συμβολαίων

Ο αθλητικός διευθυντής Λουίς Κάμπος και η διοίκηση της Παρί Ζερμέν δείχνουν ότι έχουν σχέδια με μακρινό ορίζοντα. Μάλιστα, αυτά στηρίζονται στους τωρινούς βασικούς πυλώνες της ομάδας και επιβραβεύουν τους παίκτες που πρωταγωνιστούν και οδηγούν την ομάδα σε ποδοσφαιρικές κορυφές τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων. Στόχος είναι η σταθερότητα σε υψηλό επίπεδο, η ποιότητα, το δέσιμο και όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες.

Η Παρί Σεν Ζερμέν το είχε κάνει στις 7 Φεβρουαρίου 2027 και μάλιστα εκδήλωση… λάμψης. Εκεί είχε παρουσιάσει «βροχή» ανανεώσεων συμβολαίων. Οι Βιτίνια, Ασράφ Χακίμι και Νούνο Μέντες δέθηκαν με τον σύλλογο έως το 2029, ο Λουίς Ενρίκε έως το 2027, ενώ ανακοινώθηκε ότι επιβραβεύτηκαν και τρία ταλέντα από τις ακαδημίες.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο σύλλογος του Παρισιού θέλει να επαναλάβει το ίδιο μεταγραφικό φαινόμενο, καθώς έχει ξεκινήσει συζητήσεις με παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους, όμως ενδέχεται να καθυστερήσει ορισμένες επίσημες ανακοινώσεις ώστε να τις συγκεντρώσει σε μία ενιαία, εορταστική εκδήλωση στο «Παρκ ντε Πρενς», δίνοντας έμφαση στην ενότητα της ομάδας και προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους, ενόψει ενός κρίσιμου αγώνα.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα ενόψει των μελλοντικών σχεδίων; Ο αμυντικός Γουίλιαν Πάτσο και ο Ιμπραχίμ Μπαγέ τα έχουν βρει σε όλα με τον Λουίς Κάμπος και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις, με τον Πάτσο, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει συμφωνήσει έως το 2030 και με βελτιωμένες αποδοχές.

Επόμενοι εσωτερικοί «στόχοι» είναι οι Σένι Μαγιουλού και Μπράντλεϊ Μπαρκολά, με τους οποίους έχουν ξεκινήσει επαφές, οι οποίες βρίσκονται σε καλό δρόμο. Παράλληλα οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τους Φαμπιάν Ρουίθ, Ουσμάν Ντεμπελέ, αλλά και με τους Ντεζιρέ Ντουέ και Ζοάο Νέβες. Για τον Ρουίθ η Παρί θέλει διετές συμβόλαιο, ενώ ο πήχης μπαίνει ψηλά για τον Ντεμπελέ, καθώς θεωρείται επένδυση για το μέλλον.