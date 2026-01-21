Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια του Champions League (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Champions League - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Τετάρτης (21/1).
- Παράδοση εναντίον αριθμών - Η αρχαιότερη ζυθοποιία του κόσμου αλλάζει χέρια
- Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ
- Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
- 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Συνελήφθη και ο πατέρας του
Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να χαρίζουν πλούσιο θέαμα.
Όλα τα γκολ της Τρίτης (20/1)
Σπουδαία βραδιά για τον Ολυμπιακό
Μεγάλη νίκη στη μάχη που δίνει για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League πέτυχε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με γκολ των Κοστίνια (2’) και Ταρέμι (45+1’), κέρδισαν εντός έδρας την Λεβερκούζεν με 2-0.
Σαρωτική η Ρεάλ Μαδρίτης
Άνετη και ωραία η Ρεάλ Μαδρίτης, ισοπέδωσε με 6-1 την Μονακό. Δύο γκολ από τον Εμπαπέ (5’, 26’), ένα του Μασταντουόνο (51’), ένα του Βινίσιους (63’), ένα του Μπέλινγκχαμ (81’) αλλά και ένα αυτόγκόλ του Κέχρερ (55’), έφεραν την εξάρα για την ομάδα του Αρμπελόα.
Τρίποντο για την Τότεναμ
Η Τότεναμ επικράτησε εντός έδρας της Ντόρτμουντ με 2-0. Ρομέρο στο 14′ και Σολάνκε στο 37′ τα γκολ.
«Ζωντανός» ο Άγιαξ
Με buzzer beater του Ένβαρντσεν στο 90′, ο Άγιαξ κέρδισε στο Εστάντιο ντε λα Κεράμικα την Βιγιαρεάλ με 2-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ολουβασέγι στο 49’, αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 61’ με τον Γκλουκ και στο φινάλε έφεραν τούμπα το παιχνίδι, παίρνοντας μια μεγάλη νίκη.
7Χ7 για την Άρσεναλ
Ασταμάτητη η Άρσεναλ, που πέρασε και από το Μιλάνο. Οι Κανονιέρηδες κέρδισαν την Ίντερ με 3-1, με τον Γκάμπριελ Ζέσους να σκοράρει τα δύο πρώτα γκολ (10’, 31’) για την ομάδα του Αρτέτα και τον Γιόκερες να «κλειδώνει» το τρίποντο στο 84’.
Ισοπαλία στη Δανία
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Κοπεγχάγης με την Νάπολι, με τις δύο ομάδες έρχονται ισόπαλες 1-1, παρότι οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 από το 35’. ΜακΤόμινεϊ στο 39’ το γκολ για τους Παρτενοπέι, Λάρσον στο 72’ το αντίστοιχο για τους Δανούς.
«Καθάρισε» ο Σουάρες
Με πρωταγωνιστή τον Σουάρες, που σκόραρε στο 74′ και στο 90′, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε εντός έδρας της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1. Οι Γάλλοι είχαν ισοφαρίσει πρόσκαιρα στο 79′ με τον Κβαρατσχέλια.
«Διπλό» για την Μπριζ στο Αλμάτι
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Κλαμπ Μπριζ το παιχνίδι με την Καϊράτ στο Αλμάτι, με τους Βέλγους να επικρατούν εύκολα με 4-1. Στάνκοβιτς (2’), Βανάκεν (38’), Βερμάντ (74’) και Μέχελε (85’) τα γκολ για τους νικητές.
Έκανε την έκπληξη η Μπόντο
Την πρώτη της νίκη στη League Phase πέτυχε η Μπόντο Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να κάνουν την έκπληξη απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι και να κερδίζουν την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα με 3-1. Δύο γκολ ο Χογκ (22’, 24’) και ένα ο Χάουγκε (58’) για τους νικητές, ο Τσερκί στο 60’ το αντίστοιχο γκολ για τους Πολίτες.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
Τρίτη 20 Ιανουαρίου
Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ 1-4
Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1
Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 6-1
Ίντερ-Άρσεναλ 1-3
Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0
Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 2-0
Κοπεγχάγη-Νάπολι 1-1
Βιγιαρεάλ-Άγιαξ 1-2
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης
19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα
22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ
22:00 Τσέλσι-Πάφος
22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα
22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν
22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:
Επόμενη αγωνιστική (8η):
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 22:00
Άρσεναλ-Καϊράτ
Άγιαξ-Ολυμπιακός
Άιντραχτ-Τότεναμ
Πάφος-Σλάβια Πράγας
Λεβερκούζεν-Βιγιαρεάλ
Νάπολι-Τσέλσι
Μάντσεστερ Σίτι-Γαλατασαράι
Ατλέτικο-Μπόντο/Γκλιμτ
Κλαμπ Μπριζ-Αταλάντα
Ουνιον ΣΖ-Αταλάντα
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σπόρτινγκ
Παρί Σεν Ζερμέν-Νιουκάστλ
Μονακό-Γιουβέντους
Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη
Ντόρτμουντ-Ίντερ
Αϊντχόφεν-Μπάγερν
Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης
Λίβερπουλ-Καραμπάγκ
- «Πάρτι» στο Καραϊσκάκη για τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού – Αποθεώθηκαν οι Ερυθρόλευκοι (vid)
- Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)
- Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός ανέβασε κι άλλο την Ελλάδα
- Μυθική εμφάνιση από τον Τζολάκη – Δείτε πως «κατέβασε ρολά» κόντρα στην Λεβερκούζεν (vid)
- Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να κερδίζει τελικούς
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια του Champions League (vids)
- Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις