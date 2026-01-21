Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να χαρίζουν πλούσιο θέαμα.

Όλα τα γκολ της Τρίτης (20/1)

Σπουδαία βραδιά για τον Ολυμπιακό

Μεγάλη νίκη στη μάχη που δίνει για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League πέτυχε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με γκολ των Κοστίνια (2’) και Ταρέμι (45+1’), κέρδισαν εντός έδρας την Λεβερκούζεν με 2-0.

Σαρωτική η Ρεάλ Μαδρίτης

Άνετη και ωραία η Ρεάλ Μαδρίτης, ισοπέδωσε με 6-1 την Μονακό. Δύο γκολ από τον Εμπαπέ (5’, 26’), ένα του Μασταντουόνο (51’), ένα του Βινίσιους (63’), ένα του Μπέλινγκχαμ (81’) αλλά και ένα αυτόγκόλ του Κέχρερ (55’), έφεραν την εξάρα για την ομάδα του Αρμπελόα.

Τρίποντο για την Τότεναμ

Η Τότεναμ επικράτησε εντός έδρας της Ντόρτμουντ με 2-0. Ρομέρο στο 14′ και Σολάνκε στο 37′ τα γκολ.

«Ζωντανός» ο Άγιαξ

Με buzzer beater του Ένβαρντσεν στο 90′, ο Άγιαξ κέρδισε στο Εστάντιο ντε λα Κεράμικα την Βιγιαρεάλ με 2-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ολουβασέγι στο 49’, αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 61’ με τον Γκλουκ και στο φινάλε έφεραν τούμπα το παιχνίδι, παίρνοντας μια μεγάλη νίκη.

7Χ7 για την Άρσεναλ

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, που πέρασε και από το Μιλάνο. Οι Κανονιέρηδες κέρδισαν την Ίντερ με 3-1, με τον Γκάμπριελ Ζέσους να σκοράρει τα δύο πρώτα γκολ (10’, 31’) για την ομάδα του Αρτέτα και τον Γιόκερες να «κλειδώνει» το τρίποντο στο 84’.



Ισοπαλία στη Δανία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Κοπεγχάγης με την Νάπολι, με τις δύο ομάδες έρχονται ισόπαλες 1-1, παρότι οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 από το 35’. ΜακΤόμινεϊ στο 39’ το γκολ για τους Παρτενοπέι, Λάρσον στο 72’ το αντίστοιχο για τους Δανούς.

«Καθάρισε» ο Σουάρες

Με πρωταγωνιστή τον Σουάρες, που σκόραρε στο 74′ και στο 90′, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε εντός έδρας της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1. Οι Γάλλοι είχαν ισοφαρίσει πρόσκαιρα στο 79′ με τον Κβαρατσχέλια.

«Διπλό» για την Μπριζ στο Αλμάτι

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Κλαμπ Μπριζ το παιχνίδι με την Καϊράτ στο Αλμάτι, με τους Βέλγους να επικρατούν εύκολα με 4-1. Στάνκοβιτς (2’), Βανάκεν (38’), Βερμάντ (74’) και Μέχελε (85’) τα γκολ για τους νικητές.

Έκανε την έκπληξη η Μπόντο

Την πρώτη της νίκη στη League Phase πέτυχε η Μπόντο Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να κάνουν την έκπληξη απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι και να κερδίζουν την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα με 3-1. Δύο γκολ ο Χογκ (22’, 24’) και ένα ο Χάουγκε (58’) για τους νικητές, ο Τσερκί στο 60’ το αντίστοιχο γκολ για τους Πολίτες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 6-1

Ίντερ-Άρσεναλ 1-3

Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 2-0

Κοπεγχάγη-Νάπολι 1-1

Βιγιαρεάλ-Άγιαξ 1-2

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα

22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Πάφος

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα

22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν

22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Επόμενη αγωνιστική (8η):

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 22:00

Άρσεναλ-Καϊράτ

Άγιαξ-Ολυμπιακός

Άιντραχτ-Τότεναμ

Πάφος-Σλάβια Πράγας

Λεβερκούζεν-Βιγιαρεάλ

Νάπολι-Τσέλσι

Μάντσεστερ Σίτι-Γαλατασαράι

Ατλέτικο-Μπόντο/Γκλιμτ

Κλαμπ Μπριζ-Αταλάντα

Ουνιον ΣΖ-Αταλάντα

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σπόρτινγκ

Παρί Σεν Ζερμέν-Νιουκάστλ

Μονακό-Γιουβέντους

Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη

Ντόρτμουντ-Ίντερ

Αϊντχόφεν-Μπάγερν

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης

Λίβερπουλ-Καραμπάγκ