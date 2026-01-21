sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21 Ιανουαρίου 2026 | 00:14

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)

Η ισοπαλία ανάμεσα σε Κοπεγχάγη και Νάπολι, στη Δανία (1-1), τις έφερε αμφότερες στους οκτώ βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Παρά το γεγονός ότι η Κοπεγχάγη έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 35′ και η Νάπολι σκόραρε στο 39′ (ΜακΤόμινεϊ), οι Δανοί κατάφεραν να σκοράρουν στο 72′ (Λάρσον με… ριμπάουντ από εκτέλεση πέναλτι) και να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας με 1-1 στην έδρα τους σε παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αμφότερες είχαν από 7 βαθμούς πριν τη σέντρα και πλέον έχουν 8, όσους δηλαδή και ο  Ολυμπιακός, μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Λεβερκούζεν. Μάλιστα βάσει της επίσημης βαθμολογίας της UEFA, οι Πειραιώτες στην ισοβαθμία υπερτερούν Δανών και Ιταλών μιας και αυτή τη στιγμή φιγουράρουν στην 22η θέση.

Την τελευταία αγωνιστική η Κοπεγχάγη έχει πολύ δύσκολο έργο καθώς παίζει στο Καμπ Νου με τη Μπαρτσελόνα οπότε δύσκολα θα πάρει βαθμό. Από την πλευρά της η Νάπολι υποδέχεται την Τσέλσι και επίσης το έργο της δεν θα είναι εύκολο

Οσον αφορά το παιχνίδι, με την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Ντιλέινι στο 35′ φαινόταν ότι τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα για τους ναπολιτάνους, οι οποίοι μάλιστα βρήκαν δίχτυα τέσσερα λεπτά μετά την αποβολή χάρη στον ΜακΤόμινεϊ.

Ωστόσο παρά τον παίκτη λιγότερο οι Δανοί βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισαν στο 72′ με τον Λάρσον, μετά από άστοχο πέναλτι του ίδιου!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι γηπεδούχοι δεν παράτησαν την προσπάθεια παρά την αποβολή στο 35′ και εν τέλει δικαιώθηκαν έστω με τον βαθμό της ισοπαλίας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Ντιλέινι στο 35′ άλλαξε το παιχνίδι όμως έστω και έτσι οι γηπεδούχοι δεν ηττήθηκαν

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η άμυνα της Νάπολι είναι άξια της μοίρας της μια ιταλική ομάδα, κορυφής μάλιστα, να μην μπορεί να κρατήσει το προβάδισμά απέναντί σε μια της Δανίας με παίκτη λιγότερο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βόσνιος διαιτητής Πελίτο χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR για να δείξει την κόκκινη κάρτα στον Ντιλέινι

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Τo VAR δεν χρειάστηκε να παρέμβει ιδιαίτερα σε άλλες φάσεις του παιχνιιδιού.

ΣΚΟΡΕΡ:

72′ Λάρσον – 39′ ΜακΤόμινεϊ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Μέλινγκ (82’ Γκαρανανγκά), Περέιρα, Σουζούκι, Λόπεθ, Ντιλέινι, Ασουρί (63’ Λάρσον), Μάντσεν (81’ Κλάεσον), Ελιουνούσι, Ντάντασον (36’ Χατζηδιάκος), Κορνέλιους (63’ Κλεμ)

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ζεσούς, Γκουτιέρεθ (75’ Αμπροζίνο), Σπινατσόλα (63’ Ολιβέρα), Ντι Λορέντζο, Μπουοντζιόρνο, ΜακΤόμινεϊ, Λομπότκα, Ελμάς (80’ Λούκα), Βεργκάρα (63’ Λανχ), Χόιλουντ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 22:00 – 28/1

Νάπολι – Τσέλσι 22:00 – 28/1

Wall Street
Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Champions League 21.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική απέναντί στη Μονακό (6-1), όμως το σημαντικότερο σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στον Ολυμπιακό να την πλησιάσει στον πόντο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν πλέον 8 βαθμούς, έναντι 9 των Μονεγάσκων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)
Champions League 20.01.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
