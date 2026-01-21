Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)

Παρά το γεγονός ότι η Κοπεγχάγη έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 35′ και η Νάπολι σκόραρε στο 39′ (ΜακΤόμινεϊ), οι Δανοί κατάφεραν να σκοράρουν στο 72′ (Λάρσον με… ριμπάουντ από εκτέλεση πέναλτι) και να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας με 1-1 στην έδρα τους σε παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αμφότερες είχαν από 7 βαθμούς πριν τη σέντρα και πλέον έχουν 8, όσους δηλαδή και ο Ολυμπιακός, μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Λεβερκούζεν. Μάλιστα βάσει της επίσημης βαθμολογίας της UEFA, οι Πειραιώτες στην ισοβαθμία υπερτερούν Δανών και Ιταλών μιας και αυτή τη στιγμή φιγουράρουν στην 22η θέση.

Την τελευταία αγωνιστική η Κοπεγχάγη έχει πολύ δύσκολο έργο καθώς παίζει στο Καμπ Νου με τη Μπαρτσελόνα οπότε δύσκολα θα πάρει βαθμό. Από την πλευρά της η Νάπολι υποδέχεται την Τσέλσι και επίσης το έργο της δεν θα είναι εύκολο

Οσον αφορά το παιχνίδι, με την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Ντιλέινι στο 35′ φαινόταν ότι τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα για τους ναπολιτάνους, οι οποίοι μάλιστα βρήκαν δίχτυα τέσσερα λεπτά μετά την αποβολή χάρη στον ΜακΤόμινεϊ.

Ωστόσο παρά τον παίκτη λιγότερο οι Δανοί βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισαν στο 72′ με τον Λάρσον, μετά από άστοχο πέναλτι του ίδιου!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι γηπεδούχοι δεν παράτησαν την προσπάθεια παρά την αποβολή στο 35′ και εν τέλει δικαιώθηκαν έστω με τον βαθμό της ισοπαλίας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Ντιλέινι στο 35′ άλλαξε το παιχνίδι όμως έστω και έτσι οι γηπεδούχοι δεν ηττήθηκαν

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η άμυνα της Νάπολι είναι άξια της μοίρας της μια ιταλική ομάδα, κορυφής μάλιστα, να μην μπορεί να κρατήσει το προβάδισμά απέναντί σε μια της Δανίας με παίκτη λιγότερο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βόσνιος διαιτητής Πελίτο χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR για να δείξει την κόκκινη κάρτα στον Ντιλέινι

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Τo VAR δεν χρειάστηκε να παρέμβει ιδιαίτερα σε άλλες φάσεις του παιχνιιδιού.

ΣΚΟΡΕΡ:

72′ Λάρσον – 39′ ΜακΤόμινεϊ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Μέλινγκ (82’ Γκαρανανγκά), Περέιρα, Σουζούκι, Λόπεθ, Ντιλέινι, Ασουρί (63’ Λάρσον), Μάντσεν (81’ Κλάεσον), Ελιουνούσι, Ντάντασον (36’ Χατζηδιάκος), Κορνέλιους (63’ Κλεμ)

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ζεσούς, Γκουτιέρεθ (75’ Αμπροζίνο), Σπινατσόλα (63’ Ολιβέρα), Ντι Λορέντζο, Μπουοντζιόρνο, ΜακΤόμινεϊ, Λομπότκα, Ελμάς (80’ Λούκα), Βεργκάρα (63’ Λανχ), Χόιλουντ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 22:00 – 28/1

Νάπολι – Τσέλσι 22:00 – 28/1