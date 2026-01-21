Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι (vid)

Με… σφραγίδα του Λουίς Σουάρες η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν έπαθε έμφραγμα στο 90’! Ο 38χρονος Ουρουγουανός υπέγραψε τη νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, με δεύτερο γκολ στο τέλος του ματς, με το οποίο έδωσε τη νίκη στην ομάδα του για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Με το τρίποντο αυτό οι Πορτογάλοι εκτοξεύθηκαν στην 6η θέση από την 13η, με 13 βαθμούς, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στην 5η θέση με τους ίδιους βαθμούς. Την τελευταία αγωνιστική οι Γάλλοι υποδέχονται τη Νιουκάστλ και οι γηπεδούχοι παίζουν στο Μπιλμπάο.

Εκτός αποστολής ο τραυματίας Ιωαννίδης, στον πάγκο ο Βαγιαννίδης που μπήκε αλλαγή στο 63’.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Αφενός ακυρώθηκαν δυο γκολ (στο 31’ και στο 42’) με παρέμβαση του VAR αφετέρου οι αμυντικοί της κατάφεραν να κρατήσουν μακριά από την εστία τα «ατού» των φιλοξενούμενων. Δεν έλειψαν και οι αποκρούσεις του Ρουί Σίλβα, όταν χρειάστηκε. Πάντως, η κατοχή της μπάλας στο πρώτο 45λεπτο ήταν 78 % για τους φιλοξενούμενους.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο ημίχρονο και της ακυρώθηκε τρίτο γκολ και στο 58’! Όμως, δέχθηκε το γκολ στο 74’ με «δράστη» τον Λουίς Σουάρες με ωραίο τελείωμα μετά από εκτέλεση κόρνερ, αφού η μπάλα κατέληξε στον Ουρουγουανό μετά από κόντρα στον Βαγιαννίδη. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν αμέσως, στο 79’ με σουτ του Κβαρατσχέλια που είχε μπει αλλαγή και έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας. Όμως, ο Λουίς Σουάρες δεν είχε πει την τελευταία του λέξη καθώς πέτυχε το 2-1 στο 90’.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο τερματοφύλακας της Σπόρτινγκ Λουίς Σίλβα ήταν σε φόρμα και έκανε σωτήριες αποκρούσεις, όταν η Παρί σφυροκοπούσε, ειδικά στο πρώτο ημίχρνο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Λουίς Σουάρες ήταν «όλα τα λεφτά» για την Σπόρτινγκ Λισαβώνας. Μακράν ο καλύτερος του γηπέδου.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ζαϊρ Εμερί αντιμετώπισε πολλά προβλήματα καθώς από την πλευρά του «χτυπούσαν» οι Πορτογάλοι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Αγγλος Τέιλορ δεν είδε το επιθετικό φάουλ στο 31’ και τον διόρθωσε το VAR, ακυρώνοντας γκολ της Παρί Σεν Ζερμέν. Με άμεση υπόδειξη του βοηθού ακυρώθηκε γκολ του Ντεμπελέ ως οφσάιντ στο 58’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Αυστριακός Ζιλέ ακύρωσε γκολ του Εμερί στο 31’ επειδή προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Μαγιούλου στον Κατάμο. Στο 42’ ακυρώθηκε δεύτερο γκολ της Παρί επειδή ο Μέντες ήταν οφσάιντ. Το VAR επιβεβαίωσε το οφσάιντ και στο γκολ του Ντεμπελέ.

ΣΚΟΡΕΡ: 74’, 90’ Λουίς Σουάρες – 79’ Κβαρατσχέλια

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ: Σίλβα, Φρεσνέδα, Ινάσιο, Ρέις, Μάνγκας (63’ Βαγιανίδης), Σιμόες, Μορίτα, Κατάμο, Τρινκάο, Αραούχο, Σουάρες.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σεβαλιέ, Ζαϊρ Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Μαγιούλου (66’ Κβαρατσχέλια), Ρουίζ, Βιτίνια, Ντουέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

28/1: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σπόρτινγκ (22:00)

28/1: Παρί Σεν Ζερμέν-Νιουκάστλ