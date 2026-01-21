sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Ίντερ – Άρσεναλ 1-3: Ασταμάτητοι οι Κανονιέρηδες, έκαναν το 7Χ7 (vid)
Champions League 21 Ιανουαρίου 2026 | 00:14

Ίντερ – Άρσεναλ 1-3: Ασταμάτητοι οι Κανονιέρηδες, έκαναν το 7Χ7 (vid)

Η Άρσεναλ επικράτησε κατά κράτος της Ίντερ με 3-1 στο Μιλάνο στο ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζεσούς.

Σύνταξη
A
A
Η Άρσεναλ νίκησε κατά κράτος την Ίντερ με 3-1 στο Μιλανο έχοντας σε τεράστια βραδιά τον Γκαμπριέλ Ζεσούς που πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση. Οι Άγγλοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 21 βαθμούς στο +6 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Ίντερ, βρέθηκε στην 9η θέση με 12 βαθμούς μετά την ήττα της εντός έδρας.

Το ματς επιβεβαίωσε τις προσδοκίες του κοινού με το… καλημέρα με την Άρσεναλ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό με τον Γκάμπριελ Ζεσούς, έπειτα από ασίστ του Τίμπερ. Η Ίντερ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Σούτσιτς στο 18’ για να έρθει και πάλι ο Ζεσούς να δώσει κεφάλι στο σκορ με 2-1 στους «κανονιέρηδες» στο 31ο λεπτό που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο η Άρσεναλ διαχειρίστηκε το υπέρ της 2-1 με την Ίντερ να μην μπορεί να βρει την ισοφάριση, παρά το γεγονός πως έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Πίο Εσπόζιτο στο 67ο λεπτό με το σουτ του Ιταλού επιθετικού να περνάει λίγο άουτ.

Η Άρσεναλ ήταν αυτή που πέτυχε το γκολ στο τέλος, με τον Γκιόκερες να κάνει το τελικό 3-1 με γκολ του στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η επιθετική δυστοκία της Ίντερ η οποία δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο ημίχρονο και μοιραία ηττήθηκε με 3-1 από την Άρσεναλ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η τεράστια εμφάνιση του Γκαμπριέλ Ζεσούς που οδήγησε την ομάδα του εκ του ασφαλούς στο τρίποντο με δύο γκολ του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ζόμερ ήταν ο χειρότερος του γηπέδου φέρει ευθύνη στα γκολ που δέχθηκε και γενικώς ο Ελβετός τερματοφύλακας βρέθηκε σε κακή βραδιά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

O Πορτογάλος Πινέιρο ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης και είχε μια καλή διαιτησία σε γενικές γραμμές.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: 

Δεν χρειάστηκε να επέμβει το VAR στο παιχνίδι, είχε ένα ήρεμο απόγευμα.

ΣΚΟΡΕΡ:

(Γκάμπριελ Ζεσούς 10′, 31′, Σούτσιτς 18, Γκιόκερες 85′)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ντιμάρκο, Λουίζ Ενρίκε (83’ Μπονί), Μπαστόνι, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μπαρέλα (64’ Φρατέζι), Ζιελίνσκι (83’ Ντιούφ), Σούτσιτς, Λαουτάρο Μαρτίνες (64’ Εσπόζιτο), Τουράμ

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ (64’ Γουάιτ), Σαλιμπά, Μοσκέρα (75’ Γκιόκερες), Λιούις-Σκέλι, Θουμπιμένδι, Μερίνο, Έζε (64’ Ράις), Σάκα, Τροσάρ (79’ Μαρτινέλι, Ζεσούς (75’ Γκιόκερες)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Στην 8η και τελευταία αγωνιστική η Ίντερ αντιμετωπίζει στις 28/1 εκτός έδρας την Ντόρτμουντ, ενώ η Άρσεναλ υποδέχεται την ίδια μέρα την Καϊράτ στο Λονδίνο.

Wall Street
Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

World
Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Champions League 21.01.26

Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

O Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη με 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και με διπλό στο Άμστερνταμ προκρίνεται στα νοκ-άουτ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)
Champions League 20.01.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι
Champions League 20.01.26

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Νάπολι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ
Champions League 20.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Άγιαξ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ
Champions League 20.01.26

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Ντόρτμουντ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 20.01.26

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι

Με δυο γκολ του Σουάρες η Σπόρτινγκ νίκησε 2-1 την Παρί που ήταν φλύαρη ενώ σωστά δεν μέτρησαν τρία γκολ των Γάλλων. Το 2-1 στο 90’ με τη… σφραγίδα του 38χρονου Ουρουγουανού. Στην 5η θέση η Παρί

Βάιος Μπαλάφας
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20.01.26

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία – Υποχρεωτική παύση εργασιών
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία - Υποχρεωτική παύση εργασιών

H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κανόνες Τραμπ 20.01.26

Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Γροιλανδία είναι για τις ΗΠΑ, ό,τι η Κριμαία για τη Ρωσία. Και πως λόγω των ενεργειών Τραμπ, οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ
«Ας φάνε παντεσπάνι» 20.01.26

Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ

Οι απόγονοι της θρησκευτικής και πολιτικής ελίτ του Ιράν ζουν μια ζωή βουτηγμένη στη χλιδή και την υπερβολή πυροδοτώντας περισσότερη οργή στη χώρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
