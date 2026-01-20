Ματσάρες σε Μιλάνο και Λισαβόνα: Όλο το πρόγραμμα στο Champions League

Το Champions League επιστρέφει και η 7η αγωνιστική της League Phase ξεκινάει σήμερα (20/1), με το πρόγραμμα να είναι γεμάτο από ματσάρες και σπουδαίες αναμετρήσεις.

Στο καλεντάρι δεσπόζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν (22:00), ενώ υπάρχουν κι άλλες σπουδαίες «μάχες», που θα κρίνουν πολλά και όσον αφορά την πρόκριση τόσο στο Top 8 και την απευθείας παρουσίας στους «16» της διοργάνωσης, αλλά για το Top 24, που γίνεται… χαμός.

Στο αποψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει εκτός από το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τις «ασπιρίνες» και η αναμέτρηση της Ίντερ με την Άρσεναλ (22:00), ενώ ενδιαφέρον έχει και το παιχνίδι της Σπόρτινγκ με την Παρί Σεν Ζερμέν (22:00).

Η ομάδα της Λισαβόνας έχει μαζέψει αρκετούς βαθμούς και θέλει να βάλει δύσκολα στην Παρί Σεν Ζερμέν, που δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο της στη φετινή χρονιά.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (20/01) στο Champions League