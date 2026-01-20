Ματσάρες σε Μιλάνο και Λισαβόνα: Όλο το πρόγραμμα στο Champions League
Το σημερινό πρόγραμμα (20/1) της 7η αγωνιστικής της League Phase του Champions League – Αναλυτικά όλα τα ματς
Το Champions League επιστρέφει και η 7η αγωνιστική της League Phase ξεκινάει σήμερα (20/1), με το πρόγραμμα να είναι γεμάτο από ματσάρες και σπουδαίες αναμετρήσεις.
Στο καλεντάρι δεσπόζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν (22:00), ενώ υπάρχουν κι άλλες σπουδαίες «μάχες», που θα κρίνουν πολλά και όσον αφορά την πρόκριση τόσο στο Top 8 και την απευθείας παρουσίας στους «16» της διοργάνωσης, αλλά για το Top 24, που γίνεται… χαμός.
Στο αποψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει εκτός από το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τις «ασπιρίνες» και η αναμέτρηση της Ίντερ με την Άρσεναλ (22:00), ενώ ενδιαφέρον έχει και το παιχνίδι της Σπόρτινγκ με την Παρί Σεν Ζερμέν (22:00).
Η ομάδα της Λισαβόνας έχει μαζέψει αρκετούς βαθμούς και θέλει να βάλει δύσκολα στην Παρί Σεν Ζερμέν, που δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο της στη φετινή χρονιά.
Το πρόγραμμα της Τρίτης (20/01) στο Champions League
- Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ, 17:30
- Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι, 19:45
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό, 22:00
- Ίντερ – Άρσεναλ, 22:00
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν, 22:00
- Κοπεγχάγη – Νάπολι, 22:00
- Τότεναμ – Ντόρτμουντ, 22:00
- Ματσάρες σε Μιλάνο και Λισαβόνα: Όλο το πρόγραμμα στο Champions League
- Μεγάλο πλήγμα στους Γουόριορς: Ρήξη χιαστού ο Μπάτλερ
- «Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να κάνει δικό του τον Μαντσίνι από τον Παναθηναϊκό»
- Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»
- Πέσιτς: «Αυτό που κάνει η Euroleague είναι καταστροφικό»
- Σάντος: «Σκληρή ομάδα ο Ολυμπιακός»
- Πότε θα παίξει η Σάκκαρη κόντρα στην Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open
- Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις