sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπάγερν-Ουνιόν 2-0: Οι Γερμανοί «αγκάλιασαν» τη δεύτερη θέση με υπογραφή Χάρι Κέιν
Ποδόσφαιρο 21 Ιανουαρίου 2026 | 23:57

Μπάγερν-Ουνιόν 2-0: Οι Γερμανοί «αγκάλιασαν» τη δεύτερη θέση με υπογραφή Χάρι Κέιν

Με τον αέρα της υπεροχής και με τον συνήθη ύποπτο, τον Χάρι Κέιν η Μπάγερν Μονάχου «καθάρισε» τους Βέλγους σε 4’. Εμεινε με δέκα παίκτες στο 63’

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Spotlight

Αγκαλιά με τη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μπάγερν, η οποία νίκησε 2-0 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έφτασε στους 18 βαθμούς. Αντίθετα, οι Βέλγοι έμειναν στους 6 και είναι στην 31η θέση. Οι Γερμανοί πήραν τη νίκη με δυο γκολ του Χάρι Κέιν σε τέσσερα λεπτά (52’-55’) ενώ στο 63’ έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κιμ. Ο Κέιν έχασε και πέναλτι! Η

Η απόκρουση του Νόιερ

Η Μπάγερν ξεκίνησε με διάθεση να σκοράρει για να καθαρίσει το ματς, όμως η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ όχι μόνο άντεξε την πίεση αλλά έβγαινε και από το καβούκι της. Οι φιλοξενούμενοι μυρίστηκαν αδυναμία στην άμυνα και άρχισαν να ρισκάρουν. Μάλιστα θα μπορούσαν να σκοράρουν με τον ΜακΚάλιστερ στο 21’, που όμως αστόχησε, ενώ στο 29’ ο Νόιερ απέκρουσε κεφαλιά του Νταβίντ. Ειδικά η δεύτερη ήταν μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Νταβίντ ήταν τετ α τετ και ο Νόιερ χειροκροτήθηκε.

Στο 40’ ήταν η σειρά της Μπάγερν να αγγίξει το γκολ αλλά έφυγε άουτ η κεφαλιά του Γκερέιρο, μετά από καλοχτυπημένο κόρνερ του Κίμιχ. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0 παρά την πίεση της Μπάγερν που είχε κατοχή μπάλας 73 %, χωρίς μεγάλες ευκαιρίες.

Πετυχημένο ξεκίνημα

Αυτό που δεν πέτυχε στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου, η Μπάγερν το πέτυχε στο 52’ καθώς είναι το λεπτό που ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά έκανε το 1-0, μετά από κόρνερ. Στο 55’ ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-0 με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, καθώς τον ανέτρεψε ο Σερπέν. Στο 63’ η Μπάγερν έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κιμ. Στο 78΄ο Χάρι Κέιν έχασε το πέναλτι που καταλογίστηκε, μέσω VAR, σε χέρι του Βαν Ντε Περ. Ο Αγγλος σημάδεψε το δοκάρι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η πίεση που άσκησε η Μπάγερν στο ξεκίνημα και των δυο ημιχρόνων. Στο πρώτο δεν κατάφερε να σκοράρει, όμως στην επανάληψη σκόραρε ο Κέιν στο 52’ και στο 55’.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο εκτελεστής Χάρι Κέιν έχει τον τρόπο του. Απόδειξη ότι έφτασε στα επτά γκολ στο Champions League.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο γκολκίπερ Σερπέν ήταν ο αδύναμος κρίκος, καθώς έκανε και το πέναλτι στον Χάρι Κέιν.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς υπέδειξε αμέσως το πέναλτι του Σερπέν στον Χάρι Κέιν. Στο 63’ απέβαλε τον Κιμ με δεύτερη κίτρινη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Σλοβένος Ματέι Γιουγκ καταλόγισε το πέναλτι στο χέρι του Περ στο 78’.

ΣΚΟΡΕΡ: 52’, 55’ (με πέναλτι) Κέιν

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Γκερέιρο (68’ Ντέιβις), Κιμ, Τα, Μπίσοφ, Κίμιχ (90+2′ Γκορέτσκα), Πάβλοβιτς, Ολίσε (90+2′ Γκνάπρι), Καρλ (68’ Ιτο), Ντίας, Κέιν

ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΣΙΛΟΥΑΖ: Σερπέν, ΜακΚάλιστερ, Μπούργκεν, Σάικς, Κχαλαϊλί, Περ, Ζοργκάν (82’ Σχουφς), Σμιθ (67΄Λέισεν), Φλόρουζ (67’ Πατρίς), Χατζ (67’ Φουσεϊνί), Νταβίντ (82’ Κεϊτά).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

28/1: Αϊντχόφεν-Μπάγερν (22:00)

28/1: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Αταλάντα (22:00)

Headlines:
World
Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς-Μιλά για συμφωνία -πλαίσιο για τη Γροιλανδία

Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς-Μιλά για συμφωνία -πλαίσιο για τη Γροιλανδία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Markets
Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ευρωπαϊκό πόλο 21.01.26

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!

Θέλοντας να «αποζημιώσουν» τους 374 οπαδούς που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο για να δουν την άθλια εμφάνιση κόντρα στη Μπόντο/Γκλιμτ οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα καλύψουν τα έξοδα των εισιτηρίων.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
Champions League 21.01.26

Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ξανά ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, με τον Ιρανό φορ να τονίζει πως η ομάδα γνώριζε ότι με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να τα καταφέρει.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)

Απόλυτα ευχαριστημένος για το ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο Youtube.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρούτε: Διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ
Πραγματοποίησαν συνάντηση 21.01.26

Ο Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεν έκανε αναφορά στο πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά είπε ότι είχαν μια «παραγωγική» συζήτηση

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»
Επικαιρότητα 21.01.26

Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»

Στα ραντάρ των ερευνών κοινής γνώμης παραμένουν Καρυστιανού και Τσίπρας. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική των υπό σύσταση κομμάτων, αν και εφόσον αυτά δημιουργηθούν. «Βουτώντας» στα στοιχεία από τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων.

Σύνταξη
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21.01.26

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία
Ευρωπαϊκό πόλο 21.01.26

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια

Αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στη Βουλή, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου - που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ - να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»

Ρεπορτάζ από την Κροατία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στη Σλάβεν Μπελούπο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία
«Παντοτινή συμφωνία;» 21.01.26 Upd: 23:38

Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ λέει ότι κατέληξε σε συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ότι οι δασμοί δεν χρειάζονται πλέον. Δανία: Ο Τραμπ ζητά κάτι που δεν μπορούμε να δώσουμε.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.01.26

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο