Μπάγερν-Ουνιόν 2-0: Οι Γερμανοί «αγκάλιασαν» τη δεύτερη θέση με υπογραφή Χάρι Κέιν

Αγκαλιά με τη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μπάγερν, η οποία νίκησε 2-0 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έφτασε στους 18 βαθμούς. Αντίθετα, οι Βέλγοι έμειναν στους 6 και είναι στην 31η θέση. Οι Γερμανοί πήραν τη νίκη με δυο γκολ του Χάρι Κέιν σε τέσσερα λεπτά (52’-55’) ενώ στο 63’ έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κιμ. Ο Κέιν έχασε και πέναλτι! Η

Η απόκρουση του Νόιερ

Η Μπάγερν ξεκίνησε με διάθεση να σκοράρει για να καθαρίσει το ματς, όμως η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ όχι μόνο άντεξε την πίεση αλλά έβγαινε και από το καβούκι της. Οι φιλοξενούμενοι μυρίστηκαν αδυναμία στην άμυνα και άρχισαν να ρισκάρουν. Μάλιστα θα μπορούσαν να σκοράρουν με τον ΜακΚάλιστερ στο 21’, που όμως αστόχησε, ενώ στο 29’ ο Νόιερ απέκρουσε κεφαλιά του Νταβίντ. Ειδικά η δεύτερη ήταν μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Νταβίντ ήταν τετ α τετ και ο Νόιερ χειροκροτήθηκε.

Στο 40’ ήταν η σειρά της Μπάγερν να αγγίξει το γκολ αλλά έφυγε άουτ η κεφαλιά του Γκερέιρο, μετά από καλοχτυπημένο κόρνερ του Κίμιχ. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0 παρά την πίεση της Μπάγερν που είχε κατοχή μπάλας 73 %, χωρίς μεγάλες ευκαιρίες.

Πετυχημένο ξεκίνημα

Αυτό που δεν πέτυχε στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου, η Μπάγερν το πέτυχε στο 52’ καθώς είναι το λεπτό που ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά έκανε το 1-0, μετά από κόρνερ. Στο 55’ ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-0 με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, καθώς τον ανέτρεψε ο Σερπέν. Στο 63’ η Μπάγερν έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κιμ. Στο 78΄ο Χάρι Κέιν έχασε το πέναλτι που καταλογίστηκε, μέσω VAR, σε χέρι του Βαν Ντε Περ. Ο Αγγλος σημάδεψε το δοκάρι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η πίεση που άσκησε η Μπάγερν στο ξεκίνημα και των δυο ημιχρόνων. Στο πρώτο δεν κατάφερε να σκοράρει, όμως στην επανάληψη σκόραρε ο Κέιν στο 52’ και στο 55’.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο εκτελεστής Χάρι Κέιν έχει τον τρόπο του. Απόδειξη ότι έφτασε στα επτά γκολ στο Champions League.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο γκολκίπερ Σερπέν ήταν ο αδύναμος κρίκος, καθώς έκανε και το πέναλτι στον Χάρι Κέιν.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς υπέδειξε αμέσως το πέναλτι του Σερπέν στον Χάρι Κέιν. Στο 63’ απέβαλε τον Κιμ με δεύτερη κίτρινη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Σλοβένος Ματέι Γιουγκ καταλόγισε το πέναλτι στο χέρι του Περ στο 78’.

ΣΚΟΡΕΡ: 52’, 55’ (με πέναλτι) Κέιν

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Γκερέιρο (68’ Ντέιβις), Κιμ, Τα, Μπίσοφ, Κίμιχ (90+2′ Γκορέτσκα), Πάβλοβιτς, Ολίσε (90+2′ Γκνάπρι), Καρλ (68’ Ιτο), Ντίας, Κέιν

ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΣΙΛΟΥΑΖ: Σερπέν, ΜακΚάλιστερ, Μπούργκεν, Σάικς, Κχαλαϊλί, Περ, Ζοργκάν (82’ Σχουφς), Σμιθ (67΄Λέισεν), Φλόρουζ (67’ Πατρίς), Χατζ (67’ Φουσεϊνί), Νταβίντ (82’ Κεϊτά).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

28/1: Αϊντχόφεν-Μπάγερν (22:00)

28/1: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Αταλάντα (22:00)