Μαρσέιγ – Λίβερπουλ 0-3: Διπλό στη Μασσαλία και τετράδα για τους Reds (vid)

Με κορυφαίο παίκτη της τον Ντομινίκ Σομποζλάι, η Λίβερπουλ πέρασε από την Μασσαλία επικρατώντας της Μαρσέιγ με 3-0 στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ρεντς» έτσι έφτασαν στην τέταρτη θέση, έχοντας 15 βαθμούς, ενώ η Μαρσέιγ έπεσε στην 19η θέση μένοντας στους 9 πόντους. Σε τραγική μέρα βρέθηκε ο Ισπανός τερματοφύλακας, Ρούλι ο οποίος βρέθηκε σε κακό βράδυ και είχε και το αυτογκόλ για το 2-0 των Άγγλων.

Η Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ στο 24’ με τον Ούγκο Εκιτικέ, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά την παρέμβαση του VAR. Η Λίβερπουλ έφτασε κοντά στο γκολ στο 40ο λεπτό της συνάντησης με τον Σαλάχ να σουτάρει και την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Σομποζλάι έβαλε σε θέση οδηγού τους «ρεντς» με ένα πολύ ωραίο δεξί σουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λίβερπουλ έκανε διαχείριση στο ματς, αλλά κατάφερε να κάνει και το 2-0 με τον Μεδίνα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έτσι οι «ρεντς» σφράγισαν το τρίποντο με αυτογκόλ. Ο Γκάκπο έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της Λίβερπουλ καθώς έκανε το 3-0 με γκολ του στο 90+3′, έπειτα από ασίστ του Γκράβενμπερχ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Εκιτικέ που δεν μέτρησε, πείσμωσε τους Άγγλους οι οποίοι πήραν κεφάλι στο σκορ πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γκολ που πέτυχε η Λίβερπουλ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που της έδωσε την ώθηση που χρειαζόταν για να πάρει το τρίποντο στην Μασσαλία

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ρούλι ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, βρισκόταν εν γένει σε πολύ κακή βραδιά ενώ είχε και το 2-0 της Λίβερπουλ το οποίο χρεώθηκε σε εκείνον.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Σλοβένος Βίντσιτς ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης και είχε αρκετές φάσεις να διαχειριστεί, όντας αρκετά καλός στον πειθαρχικό του έλεγχο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρησιμοποιήθηκε από νωρίς στο ματς, καθώς υπέδειξε οφσάιντ στον Εκιτικέ στο 24ο ΄λεπτό. Στο 45 χρησιμοποιήθηκε και πάλι για μια φάση στην οποία η Λίβερπουλ ζήτησε πέναλτι, ο διαιτητής έκρινε πως δεν υπήρχε κάτι.

ΣΚΟΡΕΡ:

Σομποζλάι 45+1’, Ρούλι (αυτογκόλ) 72’, Γκάκπο 90+3′

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΜΑΡΣΕΪΓ: Ρούλι, Μουρίγιο, Παβάρ, Μπαλέρντι, Μεδίνα, Κοντογκμπιά(68’ Ναντίρ), Τραορέ(68’ Παϊσάο), Γουεά, Χόιμπιεργκ, Γκουιρί(68’ Ομπαμεγιάνγκ), Γκρίνγουντ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Γκόμες, Φριμπόνγκ, Κερκέζ, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Βιρτς(80’ Χάκπο) , Σαλάχ, Εκιτικέ(80’ Τζόουνς)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

H Mαρσέιγ την τελευταία αγωνιστική παίζει στο Βέλγιο με την Κλαμπ Μπριζ στις 28/1, ενώ η Λίβερπουλ υποδέχεται στην Αγγλία την Καραμπάγκ.