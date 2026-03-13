sports betsson
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης για Γκενκ (1-0) και Φερεντσβάρος (2-0, vids)
Europa League 13 Μαρτίου 2026, 00:01

Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης για Γκενκ (1-0) και Φερεντσβάρος (2-0, vids)

Η Γκενκ του Καρέτσα νίκησε με 1-0 την Φράιμπουργκ και η Φερεντσβάρος με 2-0 την Μπράγκα. Ισοπαλία στο Θέλτα – Λιόν (1-1), ενώ η Μίντιλαντ πήρε το ντέρμπι με την Νότιγχαμ Φόρεστ (1-0)

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Europa League έκαναν οι Γκενκ (1-0) και Φερεντσβάρος (2-0). Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Θέλτα – Λιόν (1-1),  ενώ η Μίντιλαντ πήρε το ντέρμπι με την Νότιγχαμ Φόρεστ (1-0).

Στην «Κέγκεκα Αρένα» η Γκενκ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκεται στη βασική της 11άδα, πήρε τη νίκη που αναζητούσε απέναντι στην Φράιμπουργκ με 1-0 και την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Γερμανία για να διεκδικήσει τις πιθανότητές της. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Ελ Ουαχντί στο 24’.

ΓΚΕΝΚ: Λαβάλ, Κονγκολό (77’ Σαντίκ), Σμετς, Καγιέμπε (77’ Μεδίνα), Ελ Ουαντί, Χέινεν, Μπανγκουρά, Χέιμανς, Καρέτσας, Μπιμπού (83’ Μιρισόλα), Αντετζέι Στέρνμπεργκ (77’ Σορ).

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπολού, Όγκμπους, Μ.Γκίντερ, Κ.Γκίντερ, Τρόι, Μανζάμπι, Οστερχάγκε, Σουζούκι (71’ Χέλερ), Μπέστε (63’ Άιρι), Γκρίφο (63’ Σερχάντ), Ματάνοβιτς

Στο Σίτι Γκράουντ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Μίντιλαντ επικράτησε της Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0. Τσο Γκουέ-Σουνγκ στο 80’ το γκολ των Δανών.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Άινα (82’ Μπάκβα), Κούνια (9’ Μιλένκοβιτς), Μοράτο (46’ Ουίλιαμς), Μουρίγιο, Άντερσον, Γκιμπς Γουάιτ, Ντομίνγκες (69’ Σανγκαρέ), Χάτσινσον, Χάντσον Οντόι, Ιγκόρ Ζεσούς (69’ Λούκα)

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ: Όλαφσον, Γένσεν, Μπεχ, Έρλιτς, Ντιαό, Μπίλινγκ, Καστίγιο (46’ Αντρέασεν), Μπράβο, Μπορυμάδο (57’ Tσo), Εμπαμπού (60’ Λιλ), Σίμσιρ (57’ Ούρε)

Στο Μπαλαΐδος η Θέλτα μπορεί να προηγήθηκε στο 25′ με τον Ρουέντα, αλλά στη συνέχεια δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της, με την Λιόν να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 87′ με τον Έντρικ.

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Χάβι Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα (46’ Καρέιρα), Βεσίνο, Μορίμπα (90+1’ Σοτέλο), Μινγκέθα (63’ Ρίστιτσ), Άσπας (46’ Γιουτγκλά), Σβέντμπεργκ (67’ Ντουράν), Ιγκλέσιας.

ΛΙΟΝ: Γκρέιφ, Νιακατέ, Ταλιάφικο (67’ Ιμπέρ, 70’ Κάραμπετς), Μάτα, Κανγκό (85’ Αμντανί), Τολισό, Μόρτον (85’ Μανγκαλά), Άμπνερ Βινίσιους, Ναρτέι (85’ Τέσμαν), Έντρικ, Γιάρεμτσουκ

Προβάδισμα πρόκρισης για την Φερεντσβάρος, με τους Ούγγρους να επικρατούν της Μπράγκα με 2-0. Κανιτσόφσκι στο 32’ και Ζόσεφ στο 69’ τα γκολ.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: Γκροφ, Σισέ, Μακρέτσκις, Ο’Ντόουντα, Γκόμες, Ραμάκερς, Κανιτσόφσκι, Αμπού Φανί (90’ Μανταράς), Ζαχάριασεν, Γιουσούφ (90+3’ Κοβάτσεβιτς), Γιόσεφ (84’ Ρομαό).

ΜΠΡΑΓΚΑ: Χόρνιτσεκ, Λέλο (90’ Ροντρίγκες), Αρέι Εμπί, Νιακατέ (62’ Γκάμπρι Μαρτίνεθ), Λαγκερμπίλκε, Γκρίλιτς, Μουτίνιο (74’ Γκόρμπι), Ντόργκελες (62’ Μοσκάρδο), Ρικάρντο Όρτα, Πάου Βίκτορ (74’ Ναβάρο), Σαλασάρ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της φάσης των 16:

Λιλ – Άστον Βίλα 0-1
Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις 1-0
Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2
Μπολόνια – Ρόμα 1-1
Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0
Θέλτα – Λιόν 1-1
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ 0-1
Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0

Το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων της φάσης των 16:

18/03, 17:30 Μπράγκα – Φερεντσβάρος
19/03, 19:45 Λιόν – Θέλτα
19/03, 19:45 Μίντζιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
19/03, 19:45 Φράιμπουργκ – Γκενκ
19/03, 22:00 Άστον Βίλα – Λιλ
19/03, 22:00 Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός
19/03, 22:00 Πόρτο – Στουτγκάρδη
19/03, 22:00 Ρόμα – Μπολόνια

Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0: Δεν λύγισαν οι «πράσινοι» και πάνε Ισπανία για την πρόκριση (vid)
Europa League 12.03.26

Ο Παναθηναϊκός δεν λύγισε και πάει Ισπανία για την πρόκριση (1-0)

Με παίκτη λιγότερο για 25 λεπτά, ο Παναθηναϊκός άντεξε και νίκησε 1-0 τη Μπέτις, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ταμπόρδα το γκολ, game-changer o Σβιντεέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 13.03.26

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»

«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26 Upd: 01:52

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σε δήλωσή του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εκπομπή Mega Stories έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Καταρρίπτει το αφήγημα περί «ιδιωτών».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)

Βάργκα στο 3' Κοϊτά στο 33' και Γκατσικοβιτς στο 36' πέτυχαν τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με την Τσέλιε, ενώ στις αρχές του δεύτερου σκόραρε και ο Μουκουντί (49'). Δείτε τα βίντεο.

Σύνταξη
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
