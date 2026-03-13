Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Europa League έκαναν οι Γκενκ (1-0) και Φερεντσβάρος (2-0). Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Θέλτα – Λιόν (1-1), ενώ η Μίντιλαντ πήρε το ντέρμπι με την Νότιγχαμ Φόρεστ (1-0).

Στην «Κέγκεκα Αρένα» η Γκενκ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκεται στη βασική της 11άδα, πήρε τη νίκη που αναζητούσε απέναντι στην Φράιμπουργκ με 1-0 και την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Γερμανία για να διεκδικήσει τις πιθανότητές της. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Ελ Ουαχντί στο 24’.

ΓΚΕΝΚ: Λαβάλ, Κονγκολό (77’ Σαντίκ), Σμετς, Καγιέμπε (77’ Μεδίνα), Ελ Ουαντί, Χέινεν, Μπανγκουρά, Χέιμανς, Καρέτσας, Μπιμπού (83’ Μιρισόλα), Αντετζέι Στέρνμπεργκ (77’ Σορ).

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπολού, Όγκμπους, Μ.Γκίντερ, Κ.Γκίντερ, Τρόι, Μανζάμπι, Οστερχάγκε, Σουζούκι (71’ Χέλερ), Μπέστε (63’ Άιρι), Γκρίφο (63’ Σερχάντ), Ματάνοβιτς

Στο Σίτι Γκράουντ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Μίντιλαντ επικράτησε της Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0. Τσο Γκουέ-Σουνγκ στο 80’ το γκολ των Δανών.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Άινα (82’ Μπάκβα), Κούνια (9’ Μιλένκοβιτς), Μοράτο (46’ Ουίλιαμς), Μουρίγιο, Άντερσον, Γκιμπς Γουάιτ, Ντομίνγκες (69’ Σανγκαρέ), Χάτσινσον, Χάντσον Οντόι, Ιγκόρ Ζεσούς (69’ Λούκα)

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ: Όλαφσον, Γένσεν, Μπεχ, Έρλιτς, Ντιαό, Μπίλινγκ, Καστίγιο (46’ Αντρέασεν), Μπράβο, Μπορυμάδο (57’ Tσo), Εμπαμπού (60’ Λιλ), Σίμσιρ (57’ Ούρε)

Στο Μπαλαΐδος η Θέλτα μπορεί να προηγήθηκε στο 25′ με τον Ρουέντα, αλλά στη συνέχεια δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της, με την Λιόν να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 87′ με τον Έντρικ.

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Χάβι Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα (46’ Καρέιρα), Βεσίνο, Μορίμπα (90+1’ Σοτέλο), Μινγκέθα (63’ Ρίστιτσ), Άσπας (46’ Γιουτγκλά), Σβέντμπεργκ (67’ Ντουράν), Ιγκλέσιας.

ΛΙΟΝ: Γκρέιφ, Νιακατέ, Ταλιάφικο (67’ Ιμπέρ, 70’ Κάραμπετς), Μάτα, Κανγκό (85’ Αμντανί), Τολισό, Μόρτον (85’ Μανγκαλά), Άμπνερ Βινίσιους, Ναρτέι (85’ Τέσμαν), Έντρικ, Γιάρεμτσουκ

Προβάδισμα πρόκρισης για την Φερεντσβάρος, με τους Ούγγρους να επικρατούν της Μπράγκα με 2-0. Κανιτσόφσκι στο 32’ και Ζόσεφ στο 69’ τα γκολ.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: Γκροφ, Σισέ, Μακρέτσκις, Ο’Ντόουντα, Γκόμες, Ραμάκερς, Κανιτσόφσκι, Αμπού Φανί (90’ Μανταράς), Ζαχάριασεν, Γιουσούφ (90+3’ Κοβάτσεβιτς), Γιόσεφ (84’ Ρομαό).

ΜΠΡΑΓΚΑ: Χόρνιτσεκ, Λέλο (90’ Ροντρίγκες), Αρέι Εμπί, Νιακατέ (62’ Γκάμπρι Μαρτίνεθ), Λαγκερμπίλκε, Γκρίλιτς, Μουτίνιο (74’ Γκόρμπι), Ντόργκελες (62’ Μοσκάρδο), Ρικάρντο Όρτα, Πάου Βίκτορ (74’ Ναβάρο), Σαλασάρ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της φάσης των 16:

Λιλ – Άστον Βίλα 0-1

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις 1-0

Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2

Μπολόνια – Ρόμα 1-1

Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0

Θέλτα – Λιόν 1-1

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ 0-1

Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0

Το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων της φάσης των 16:

18/03, 17:30 Μπράγκα – Φερεντσβάρος

19/03, 19:45 Λιόν – Θέλτα

19/03, 19:45 Μίντζιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

19/03, 19:45 Φράιμπουργκ – Γκενκ

19/03, 22:00 Άστον Βίλα – Λιλ

19/03, 22:00 Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός

19/03, 22:00 Πόρτο – Στουτγκάρδη

19/03, 22:00 Ρόμα – Μπολόνια