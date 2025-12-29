Μπράγκα – Μπενφίκα 2-2: «Πέταξε» δύο βαθμούς η ομάδα του Μουρίνιο, μοίρασε ασίστ ο Παυλίδης (vid)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε ασίστ στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Μπράγκα, όμως δεν έφτανε και έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2.
Απώλεια βαθμών για την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο, η οποία έμεινε ισόπαλοι 2-2 σε εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Μπράγκα, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος.
Έτσι οι «αετοί» της Λισαβόνας παραμένουν στην τρίτη θέση και συνεπώς υπάρχει έντονος κίνδυνος τόσο η πρώτη Πόρτο, όσο και η δεύτερη Σπόρτινγκ να νικήσουν και να ανοίξουν τη διαφορά τους.
Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για την Μπενφίκα, η οποία κατάφερε να ανοίξει το σκορ με δράστη τον Νίκολας Οταμέντι στο 29ο λεπτό για το 1-0, ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν πριν το ημίχρονο.
Αρχικά ο Ζαλαζάρ ισοφάρισε σε 1-1 στο 38′ και ο Βίκτορ στο 45’+1′ έκανε την ανατροπή. Ο Παυλίδης έκανε την ασίστ για τον Άουρσνες στο 53′, όμως το 2-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.
Δείτε την ασίστ του Παυλίδη για το 2-2 της Μπενφίκα κόντρα στην Μπράγκα:
— 👉👉 Follow:@CenterOfGoals (@EdytheSchm78391) December 28, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως στις καθυστερήσεις του ματς στην Μπράγκα, αποβλήθηκε και ο Όρτα, αλλά ήταν αργά για την Μπενφίκα να τρέξει περισσότερο για να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα.
Στα υπόλοιπα ματς της ημέρας, Το Αρούκα – Ζιλ Βιθέντε έμεινε στο 2-2, ενώ, δίχως νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Κάζα Πία με τη Γκιμαράες.
