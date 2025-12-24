Μπενφίκα και Παυλίδης μοίρασαν δώρα στους μικρούς φίλους της ομάδας (vid)
Ο Βαγγέλη Παυλίδης και οι συμπαίκτες του στην Μπενφίκα, μοίρασαν δώρα σε μικρά παιδιά που επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του συλλόγου και τα έκαναν τρισευτυχισμένα!
Ο Βαγγέλης Παυλίδης μαζί με τους συμπαίκτες του στην Μπενφίκα συμμετείχε σε μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία που διοργανώθηκε από την ομάδα για τις ημέρες των εορτών.
Συγκεκριμένα, την παραμονή των Χριστουγέννων, παιδιά από την Κοινότητα Σάντα Μάρτα ντε Κόρροϊος και το Boba Studio Project βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Μπενφίκα και έτσι, οι «Αετοί της Λισαβόνας» θέλησαν να δώσουν χαρά στους μικρούς φίλους της ομάδας δίνοντας δώρα.
Δείτε το βίντεο
🎄 Um dia muito especial no Benfica Campus! Boas Festas 🎅 #FundaçãoBenfica pic.twitter.com/Kj5m7GPp4p
— SL Benfica (@SLBenfica) December 24, 2025
Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη δράση που υλοποιήθηκε. Ο Έλληνας φορ, φωτογραφήθηκε με τους μικρούς υποστηρικτές της Μπενφίκα και σκόρπισε χαρά σε μία ξεχωριστή ημέρα.
