Ιστορικό χατ-τρικ πέτυχε ο Παυλίδης με τη Μπενφίκα (pic)

Σε δαιμονιώδη φόρμα βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος υπέγραψε με τον πιο εμφατικό τρόπο το επιβλητικό 4-0 της Μπενφίκα στην έδρα της Μορεϊρένσε, κλέβοντας την παράσταση με τρία γκολ.

Ο 27χρονος επιθετικός συνεχίζει να «πυροβολεί» αδιάκοπα, ανεβαίνοντας μόνος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Primeira Liga, όπου πλέον μετρά 13 γκολ. Έχει φτάσει συνολικά τα 19 γκολ σε 28 ματς σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, ενώ με το χατ-τρικ που πέτυχε, έφτασε και σε ένα ιστορικό ορόσημο.

Έγινε ο πρώτος ξένος στην ιστορία των «Αετών» που βάζει περισσότερα από 42 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος, κάτι που έχουν πετύχει μόνο δύο ποδοσφαιριστές της Μπενφίκα ανεξαρτήτως εθνικότητας. Ο θρυλικός Εουσέμπιο τρεις φορές και ο Ζοσέ Τόρες.

Το σχετικό ρεκόρ

Jogadores que marcaram mais de 42 golos num ano civil pelo Benfica: • José Torres

• Eusébio (x3)

• PAVLIDIS O primeiro estrangeiro. Entre as lendas 🌟 pic.twitter.com/TxN1s5qyvX — Rui Costa do Azeite (@rcostadoazeite) December 14, 2025

