Ο Παυλίδης «λύτρωσε» την Μπενφίκα στο 90+6′ (2-1, vid)
Η Μπενφίκα πήρε μια τρομερή νίκη επί της Νασιονάλ με ανατροπή και σκορ 2-1, με τον Παυλίδη να λυτρώνει τους «αετούς της Λισαβώνας» στο 96′.
Η Μπενφίκα απέδρασε με απίθανο τρόπο από την έδρα της Νασιονάλ επικρατώντας με 2-1 στις καθυστερήσεις και τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 90+5.
Οι γηπεδούχοι έβαλαν πολύ δύσκολα στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, η οποία πήρε το τρίποντο στην εκπνοή. Ο Ραμίρες άνοιξε το σκορ στο 60ο λεπτό για τους γηπεδούχους, με την Μπενφίκα να ισοφαρίζει στο 89’ με τρομερό σουτ του Πρεστιάνι και να δείχνει πως τουλάχιστον κατάφερε να σώσει τον βαθμό.
Ωστόσο οι «αετοί της Λισαβώνας» δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με γκολ του Έλληνα φορ να βρίσκεται στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη ώρα και να σπρώχνει τη μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-1 για την ομάδα του.
Έτσι η Μπενφίκα έφτασε τους 28 βαθμούς και έπιασε στη 2η θέση τη Σπόρτινγκ, που έχει ματς λιγότερο. Είναι στο -3 από την πρωτοπόρο Πόρτο που αγωνίζεται εντός με την Εστορίλ την Κυριακή.
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο (29/11)
Κάζα Πία-Αλβέρκα 0-2
Μορεϊρένσε-Φαμαλισάο 2-2
Νασιονάλ-Μπενφίκα 1-2
Ζιλ Βισέντε-Τοντέλα (22:30)
Κυριακή (30/11)
Ρίο Άβε-Σάντα Κλάρα (17:30)
Σπόρτινγκ-Εστρέλα (20:00)
Πόρτο-Εστορίλ (22:30)
Δευτέρα (1/12)
Αρούκα-Μπράγκα (22:15)
