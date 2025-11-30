Η «A Bola» υποκλίθηκε στον Παυλίδη: «Έλληνας θεός… λύτρωσε την Μπενφίκα» (pic)
Ύμνοι της «A Bola» για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας φορ σκόραρε στις καθυστερήσεις και χάρισε τη νίκη στην Μπενφίκα (2-1), με την πορτογαλική εφημερίδα να τον αποθεώνει.
Η πασίγνωστη πορτογαλική εφημερίδα, «A Bola» μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βαγγέλη Παυλίδη χαρακτηρίζοντας τον ως Έλληνα θεό, μετά το γκολ του στις καθυστερήσεις που χάρισε τη νίκη στην Μπενφίκα με 2-1 εναντίον της Νασιονάλ Μαδέιρα.
Ο διεθνής φορ με το γκολ του, ήρθε… σαν από μηχανής θεός για την ομάδα του και κατόπιν αυτής της επικράτησης, η Μπενφίκα έφτασε τους 28 βαθμούς.
Δείτε το πρωτοσέλιδο της «A Bola» με τον Παυλίδη μετά τη νίκη της Μπενφίκα
Θυμηθείτε το γκολ του Παυλίδη
Pavlidis wins it for Benfica in the 94th minute!! Then the celebration from Mourinho 😍😍🔥🔥🔥
— JM PICS (@MourinhoPics) November 29, 2025
Όσα αναφέρει το πορτογαλικό μέσο:
«Πάντα διαθέσιμος να πάρει την μπάλα και να γυρίσει, πάντα έτοιμος να δεχθεί και να δώσει πάσα, σχεδόν πάντα με την πλάτη προς την εστία, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα 45 λεπτά είχε δύο ευκαιρίες για να απειλήσει την εστία: στο 26′, ένα ελαφρύ κεφαλιάρισμα για να διορθώσει το κακό σουτ του Αούρσνες και δύο λεπτά αργότερα κεφαλιά, αλλά προς τον Κάικε.
Παρέμεινε στο παιχνίδι, διαθέσιμος, έτρεξε όσο λίγοι για να ασκήσει πίεση στη Νασιονάλ στην αρχική φάση και στις στιγμές που το σκορ ήταν «κλειστό».
Στις κρίσιμες στιγμές, οδήγησε την ομάδα μέχρι την εστία της Μαδείρας και τελικά προς τη νίκη. Στο 63′ είχε μια φάση ποιότητας, αποφεύγοντας δύο αντιπάλους πριν το σουτ που μπλόκαρε ο Κάικε, και στη συνέχεια δούλεψε πολύ καλά τη φάση που ο Πρεστιάνι μετέτρεψε στο 1-1. Αγωνίστηκε ως μέσος, εξτρέμ και σέντερ φορ και τελείωσε τον αγώνα με δίκαιη δόξα, σκοράροντας το 2-1».
