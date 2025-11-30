Η «A Bola» υποκλίθηκε στον Παυλίδη: «Έλληνας θεός… λύτρωσε την Μπενφίκα» (pic)

Η πασίγνωστη πορτογαλική εφημερίδα, «A Bola» μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βαγγέλη Παυλίδη χαρακτηρίζοντας τον ως Έλληνα θεό, μετά το γκολ του στις καθυστερήσεις που χάρισε τη νίκη στην Μπενφίκα με 2-1 εναντίον της Νασιονάλ Μαδέιρα.

Ο διεθνής φορ με το γκολ του, ήρθε… σαν από μηχανής θεός για την ομάδα του και κατόπιν αυτής της επικράτησης, η Μπενφίκα έφτασε τους 28 βαθμούς.